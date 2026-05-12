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Yipio contó la verdad de la crisis con su novio Mathias tras Gran Hermano y sorprendió con una carta íntima: "Nos..."

Tras las críticas en las redes, Yipio de Gran Hermano decidió hablar sobre su novio Mathias Centurión y poner fin a las especulaciones.

12 may 2026, 18:08
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yipio y su novio gh
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Tras las fuertes críticas en redes sociales contra Mathias Centurión, acusado de inventar una excusa para que Yipio abandonara Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por celos o actitudes tóxicas, la exparticipante decidió hablar y poner fin a las especulaciones.

En una publicación de Instagram, acompañada de varias fotos junto a su novio, Yipio escribió: "Hoy quiero hablar de él, ya que todos hablan, ahora me toca a mí, mi chocolatito, Mathi Centurión."

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La uruguaya se mostró contundente al expresar sus sentimientos: "Podría resumir todo en ¡te amo, gracias y te quiero conmigo toda la vida! Pero hoy elijo explayarme, porque quiero y porque puedo. Este hombre me apoyó con la desición de entrar a Gran Hermano, con todo lo que eso conlleva, desde el primer día, antes de que yo estuviera decidida él me dijo 'de una gorda' porque sabía que era una oportunidad única que no me podía perder. Nos cuestionamos en el proceso, sí obvio, mil veces y él siempre se guardó todos sus miedos, me acompañó y me dio impulso."

En su relato, Yipio destacó el rol fundamental de Centurión en su vida cotidiana mientras ella estaba dentro del reality: "Se hizo cargo de mi vida mientras yo no estaba, de nuestra casa, de mi hija que la trata como si fuera propia, a las pruebas me remito. La contuvo y la acompañó en todos los momentos que fue necesario. Y yo salí con una hija entera que solo me llamó por una cosa, la abuela. Se hizo cargo de mi vieja, que los que nos conocen de hace tiempo saben que no es changa, la Laurita tiene un carácter de heavy. Y así y todo el estuvo firme."

También reveló el difícil contexto familiar que atravesaban: "Pidió que saliera con una culpa bárbara, cuando lo de mamá se complicó, una lesión en la columna hizo que perdiera sensibilidad en las piernas y con eso más una separación y una depresión que volvió a surgir, que por suerte ahora está viendo la luz de a poco (todo parece indicar hoy que las noticias son buenas), me defendió en todos lados, fue a todos los programas, hasta los que no les gusta porque se lo pedí antes de entrar. No beboteó tanto como le pedí, porque la gente se puso bobeta, ustedes se lo perdieron, mi chocolatito beboteando es un fuego".

Con emoción, la exjugadora agregó: "Y ahora me está apoyando lo más que puede para que vuelva a entrar y termine de la mejor lo que tiene rabiosa el cigarro."

Por último, cerró con una declaración de amor que no dejó dudas: "Así y todo Mathil sabiendo que se tiene que cargar la mochi al hombro otra vez. ¿Qué decirles? ¿Afortunada yo? ¡Sí! ¿Y enamorada? ¡Cada vez más! Hasta la luna más linda."

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Qué nuevos detalles se saben del padecimiento que sufre la mamá de Yipio de Gran Hermano

En medio de especulaciones y comentarios encontrados acerca de las verdaderas razones que impulsaron a Yipio a dejar Gran Hermano, la periodista Laura Ubfal decidió aclarar la situación. En su participación en DDM, el ciclo conducido por Mariana Fabbiani en América TV, reveló cuál es el estado de salud de la madre de la participante uruguaya.

La salida de Yipio se produjo luego de que su pareja le informara, mediante el Big, que la condición de su mamá había empeorado. Esa noticia desató una ola de teorías: algunos pusieron en duda la explicación oficial y sugirieron que podía tratarse de una maniobra para abandonar la competencia.

Sin rodeos, Ubfal expresó: "La realidad es que la madre está con depresión". Con esa afirmación en el programa de Fabbiani, la periodista cerró las especulaciones que cuestionaban la veracidad del motivo.

Ante ese escenario, Yipio optó por darle prioridad a su familia y decidió retirarse del reality. La partida de la uruguaya no pasó inadvertida dentro de la casa. Era una de las concursantes más participativas y su ausencia generó un vacío en las alianzas que venía construyendo, modificando el balance de fuerzas en un momento decisivo del juego.

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