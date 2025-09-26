Horóscopo: 4 signos que van a tener que decidir algo antes de que se acabe septiembre

image Aunque duela, decidir también libera. Foto: Horóscopo, internet.

¿Y si lo que te mueve también te asusta?

Este tránsito puede intensificar las ganas de correr o esconderte. Pero justo cuando sentís esa urgencia de huida, ahí está la señal más fuerte: lo que necesitás ver, enfrentar, sanar. No es castigo, no es algo que vino a vaciarte: vino a pulirte.

¿Qué puede pasar en lo cotidiano?

Sentís cansancio emocional como si los días no te alcanzaran para resolver lo que sabés que hay que resolver.

Te debés conversaciones sinceras, y no te van a dejar en paz hasta que pongas encima tu verdad.

El vínculo que viene rindiendo “a medias” puede mostrar cuánta sal le falta.

En el laburo o con proyectos, puede que te dividas entre lo que “debo hacer” y lo que “quiero hacer” (y eso empiece a romperse).

Culpa, temor al “y si me equivoco”, inseguridades: todo sale. Pero también sale la fuerza para parar de postergar.

Los 4 signos que sentirán la presión de decidir

Cáncer : decisiones de hogar, familia, mudanza emocional.

Capricornio : cuestiones de proyecto, reputación, qué mostrar al mundo.

Aries : decisiones sobre pareja o vínculos que exigen compromiso.

Libra: qué prioridades ponés en tu vida, balance entre lo tuyo y lo de otros.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿A qué signos afecta más este Sol opuesto Saturno?

Principalmente a los signos cardinales (Aries, Libra, Cáncer, Capricornio), que estarán sintiendo la presión de mover piezas estructurales en sus vidas.

¿Qué tipo de decisiones conviene tomar bajo este tránsito?

Aquellas que venís sabiendo en el fondo, incluso si da miedo: poner límites, soltar lo que no te corresponde, comprometerte con algo genuino.

¿Puede salir algo positivo de este tránsito?

Sí: claridad, resolución, alivio al soltar, crecimiento íntimo. Lo que parece “doloroso”, puede ser acto de amor propio.