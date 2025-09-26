En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Horóscopo
ASTROLOGÍA

Horóscopo: 4 signos que van a tener que decidir algo antes de que se acabe septiembre

Con el tránsito de Sol opuesto Saturno en el Horóscopo, cuatro signos sentirán la presión de elegir caminos antes de que cierre el mes.

Sol opuesto Saturno: el peso de elegir algo justo ahora. Foto: Horóscopo

Sol opuesto Saturno: el peso de elegir algo justo ahora. Foto: Horóscopo, internet.

Hace días que se siente un aire de tensión en el ambiente: el tránsito Sol opuesto Saturno está tocando fibras internas. No es un tránsito suave ni chiquito: pone frente al espejo lo que hemos evitado decidir. Y sí, te puede costar —pero también puede liberar.

Leé también Ranking de los signos más fieles y los más infieles según la astrología
ranking de los signos mas fieles y los mas infieles segun la astrologia

Cuando el Sol se enfrenta a Saturno, sentimos que algo pesa: responsabilidades, límites, decisiones que venimos pateando. Esa energía puede quedarse densa o puede empujarnos a elegir un rumbo. Una conversación pendiente, una llamada que no das, un cambio en el laburo, un “esto no puede seguir así”. Lo que esté en off, sale a escena.

¿Viste cuándo estás procesando algo y de repente todo te parece urgente? Eso es: ese empujón de la energía celeste. Pero ojo: no se trata de decisiones apuradas, sino de decidir con el corazón y la cabeza. Saturno te exige estructura, constancia, compromiso. El Sol te recuerda quién sos, qué querés de verdad.

Horóscopo: No todo lo que vuelve es un error

A veces, con Sol opuesto Saturno, lo que vuelve es lo que quedó sin cerrar. No para repetir viejos dolores, sino para revisar qué quedó inconcluso, entregarte lo que quedó en el tintero. Puede aparecer alguien que creías olvidado, o una emoción que creíste enterrada. Si algo regresa, puede ser una oportunidad para terminarlo bien, con conciencia, sin repetir patrones.

image
Aunque duela, decidir tambi&eacute;n libera. Foto: Hor&oacute;scopo, internet.

Aunque duela, decidir también libera. Foto: Horóscopo, internet.

¿Y si lo que te mueve también te asusta?

Este tránsito puede intensificar las ganas de correr o esconderte. Pero justo cuando sentís esa urgencia de huida, ahí está la señal más fuerte: lo que necesitás ver, enfrentar, sanar. No es castigo, no es algo que vino a vaciarte: vino a pulirte.

¿Qué puede pasar en lo cotidiano?

  • Sentís cansancio emocional como si los días no te alcanzaran para resolver lo que sabés que hay que resolver.

  • Te debés conversaciones sinceras, y no te van a dejar en paz hasta que pongas encima tu verdad.

  • El vínculo que viene rindiendo “a medias” puede mostrar cuánta sal le falta.

  • En el laburo o con proyectos, puede que te dividas entre lo que “debo hacer” y lo que “quiero hacer” (y eso empiece a romperse).

  • Culpa, temor al “y si me equivoco”, inseguridades: todo sale. Pero también sale la fuerza para parar de postergar.

Los 4 signos que sentirán la presión de decidir

  • Cáncer: decisiones de hogar, familia, mudanza emocional.

  • Capricornio: cuestiones de proyecto, reputación, qué mostrar al mundo.

  • Aries: decisiones sobre pareja o vínculos que exigen compromiso.

  • Libra: qué prioridades ponés en tu vida, balance entre lo tuyo y lo de otros.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿A qué signos afecta más este Sol opuesto Saturno?

Principalmente a los signos cardinales (Aries, Libra, Cáncer, Capricornio), que estarán sintiendo la presión de mover piezas estructurales en sus vidas.

¿Qué tipo de decisiones conviene tomar bajo este tránsito?

Aquellas que venís sabiendo en el fondo, incluso si da miedo: poner límites, soltar lo que no te corresponde, comprometerte con algo genuino.

¿Puede salir algo positivo de este tránsito?

Sí: claridad, resolución, alivio al soltar, crecimiento íntimo. Lo que parece “doloroso”, puede ser acto de amor propio.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Horóscopo
Notas relacionadas
Astrología: los signos más tóxicos y cómo se potencian en primavera
Astrología: estos 4 signos tendrán revelaciones importantes antes que termine septiembre 2025
Astrología: 3 signos que atraerán suerte y buena fortuna antes de que termine septiembre 2025

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar