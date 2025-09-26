Venus en Leo + eclipse solar: los 3 signos que la van a romper con suerte antes de octubre

image
Antes de octubre: lo que vibra de alma, el cosmos lo multiplica. Foto: Ideogram, horóscopo.
El tipo de suerte que podés esperar
-
Un reconocimiento público que no esperabas.
-
Que alguien valore algo de vos que dabas por sentado.
-
Un contrato, un proyecto o invitación que te saca del borde.
-
Una conexión sentimental que aparece con brillo.
-
Un golpe interno de confianza: sentirte alineado con lo que hacés.
Los 3 signos con más chances de suerte antes de octubre
-
Leo: te tocaba — Venus entra en tu casa, tu brillo se expone y reconocen lo auténtico.
-
Sagitario: proyectos creativos, viajes, expansión: el universo empuja algo grande.
-
Aries: vínculos y oportunidades laborales pueden sorprenderte favorablemente.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué significa tener suerte con Venus en Leo durante un eclipse?
Que aquello que enfocaste con amor y autenticidad puede recibir retorno: afecto, oportunidades, reconocimiento.
¿Puedo reforzar esta energía para atraer más fortuna?
Sí: cuidar tu autoestima, expresar lo que amás, mostrar sin pedir permiso, agradecer todo lo que llegue.
¿Suerte = sin esfuerzo?
No necesariamente: puede venir con trabajo, con pruebas, pero el tránsito está a tu favor para que lo que hagas empiece a resonar.