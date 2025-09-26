Venus en Leo + eclipse solar: los 3 signos que la van a romper con suerte antes de octubre

image Antes de octubre: lo que vibra de alma, el cosmos lo multiplica. Foto: Ideogram, horóscopo.

El tipo de suerte que podés esperar

Un reconocimiento público que no esperabas.

Que alguien valore algo de vos que dabas por sentado.

Un contrato, un proyecto o invitación que te saca del borde.

Una conexión sentimental que aparece con brillo.

Un golpe interno de confianza: sentirte alineado con lo que hacés.

Los 3 signos con más chances de suerte antes de octubre

Leo : te tocaba — Venus entra en tu casa, tu brillo se expone y reconocen lo auténtico.

Sagitario : proyectos creativos, viajes, expansión: el universo empuja algo grande.

Aries: vínculos y oportunidades laborales pueden sorprenderte favorablemente.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué significa tener suerte con Venus en Leo durante un eclipse?

Que aquello que enfocaste con amor y autenticidad puede recibir retorno: afecto, oportunidades, reconocimiento.

¿Puedo reforzar esta energía para atraer más fortuna?

Sí: cuidar tu autoestima, expresar lo que amás, mostrar sin pedir permiso, agradecer todo lo que llegue.

¿Suerte = sin esfuerzo?

No necesariamente: puede venir con trabajo, con pruebas, pero el tránsito está a tu favor para que lo que hagas empiece a resonar.