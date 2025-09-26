En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
pobreza
INDEC
Casa Rosada

El Gobierno celebró la baja de la pobreza y asegura que 3,2 millones salieron de la indigencia el último año

La pobreza en la Argentina continúa descendiendo y se ubicó durante el primer semestre de 2025 en 31,6%, de acuerdo a la medición publicada este jueves por el INDEC. El informe habla de una baja interanual de 21,3 % respecto del primer semestre de 2024.

El Gobierno celebró una nueva baja del índice de pobreza. Según datos del INDEC

El Gobierno celebró una nueva baja del índice de pobreza. Según datos del INDEC, se ubica ahora en el 31,6%. Foto: Archivo.

El Ministerio de Capital Humano celebró en un comunicado oficial la baja de la pobreza que informó el jueves el Indec y que arrojó esa cifra en 31,6%. “Este dato permite estimar que más de 6,2 millones de personas salieron de la pobreza en un año gracias a la implementación de políticas económicas que han contribuido a reducir la inflación y estabilizar la economía”.

Leé también INDEC: la pobreza bajó a 31,6% en el primer semestre de 2025
La pobreza bajó al 31,6% en Argentina en el primer semestre de 2025. 

El gobierno destacó además que “cerca de 3,2 millones de personas salieron de la indigencia en el último año”, descenso que desde el ministerio de Capital Humano explicaron en dos factores: “las políticas económicas adoptadas por el Gobierno que permitieron equilibrar la macroeconomía y poner un freno a la inflación, y la focalización de transferencias implementadas por el Ministerio de Capital Humano, de manera directa y transparente, hacia los sectores más vulnerables”.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello recordaron que “al inicio de la gestión el 50% de los recursos destinados a las poblaciones más vulnerables se distribuía a través de intermediarios, como Unidades Ejecutoras del programa Potenciar Trabajo, comedores y cooperativas, mientras que el otro 50% se transfería directamente”.

En cambio, señalaron que “hoy el 93,5% de los recursos son transferencias directas a las familias que más lo necesitan”.

Según el Gobierno, “la sumatoria de la AUH más la Tarjeta Alimentar permite cubrir desde junio de 2024 la totalidad de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), un indicador que alcanzaba apenas el 54,8% en diciembre de 2023”.

En cuanto a los montos de la Prestación Alimentar, desde Capital Humano señalaron que “llevan acumulados un 137,5% de aumento” y se extendió la cobertura a más de 600.000 adolescentes de entre 14 y 17 años.

Según la misma información, la AUH creció un 446,6% desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2025, lo que significaría “un crecimiento real del poder adquisitivo del 152,8%”.

¿Qué datos arrojó el Indec?

El Gobierno nacional a través del INDEC informó que la pobreza en la Argentina continúa descendiendo y se ubicó durante el primer semestre de 2025 en 31,6%, de acuerdo a la medición publicada este jueves por el INDEC, que además indica una baja interanual de 21,3 % respecto del primer semestre del año pasado

El informe dado a conocer este jueves por el INDEC, en el primer semestre de 2025 la incidencia de la pobreza fue de 31,6%, contra el 52,9% de un año atrás.

En tanto, la indigencia registró 6,9%, una caída interanual de 11,2 puntos porcentuales, y según destacó el organismo oficial, “es la más baja desde 2019”.

El mismo informe indica que “la incidencia de la pobreza marcó además una caída de 6,5 puntos respecto de la medición anterior (38,1% el segundo semestre de 2024), y es la más baja de los últimos 7 años, desde el primer semestre de 2018, cuando registró 27,3%. Un año atrás, en el primer semestre de 2024, fue de 52,9%.

En tanto, la indigencia también tuvo una fuerte baja interanual, al ubicarse en 6,9% después de haber registrado 18,1% en el primer semestre de 2024, lo que implica una disminución de 11,2 puntos porcentuales. Es el registro más bajo desde el segundo semestre de 2018, cuando registró 6,7%.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
pobreza INDEC Gobierno Nacional
Notas relacionadas
El INDEC difunde hoy el dato de pobreza e indigencia del primer semestre de 2025
Guillermo Francos y Mauricio Macri coincidieron en un evento y reavivaron las versiones de acercamiento con Milei
El Gobierno dictaminó la conciliación obligatoria para el paro de trenes: cuándo se reestablece el servicio

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar