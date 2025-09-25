Astrología: ¿Vuelven con su ex? Los 6 signos que más repiten vínculos en primavera

Eso sí, no siempre es romántico. A veces es puro capricho de la memoria. Porque el cerebro tiende a recordar lo lindo y olvidar lo que dolió. Y ahí es cuando volvemos a lo conocido no por amor, sino por miedo al vacío.

La comodidad de lo viejo vs. la promesa de lo nuevo

Los vínculos viejos tienen esa ventaja: ya sabés de qué se trata. Sabés cómo toma el café, qué cara pone cuando se enoja, qué palabra usa para decir “te extraño” sin decirlo. Lo nuevo, en cambio, da vértigo.

La primavera 2025 nos pone frente a esa elección: volver a lo que nos resulta cómodo o arriesgarnos a lo desconocido. Y cada signo lo vive a su manera.

Los 6 signos que más repiten vínculos en primavera 2025

Cáncer

El guardián de los recuerdos. Cáncer no borra fotos, guarda cartas y hasta conserva la entrada de cine de la primera cita. En primavera, su sensibilidad explota y la tentación de escribirle a “esa persona” es altísima.

Escorpio

Para Escorpio nada queda inconcluso. Si vuelve con un ex, no es por costumbre, es porque siente que la historia necesita un cierre intenso… o una segunda vuelta más apasionada. Eso sí, cuando vuelve, lo hace con todo.

Tauro

La seguridad primero. Tauro se aferra a lo conocido y muchas veces prefiere repetir vínculo antes que enfrentar la incertidumbre de lo nuevo. Pero cuidado: puede confundirse entre amor y apego.

Libra

El romántico que idealiza todo. Libra vuelve porque recuerda los momentos lindos, edita mentalmente las peleas y se convence de que la película todavía tiene final feliz.

Capricornio

Aunque parece frío, Capricornio valora lo construido. Si alguien fue importante, no lo descarta fácil. Puede volver porque cree que las segundas oportunidades también son proyectos que merecen ser trabajados.

Piscis

El soñador incurable. Piscis ve señales en cada reencuentro: “justo me escribió cuando pensaba en él, es destino”. Para este signo, la línea entre amor y fantasía siempre está difusa.

¿Y si lo que vuelve no es lo que necesitamos?

La pregunta de la primavera es clara: ¿volvemos porque lo sentimos o porque lo extrañamos? La diferencia parece chiquita, pero es enorme. Porque una cosa es reabrir un amor con ganas, y otra es revivirlo solo por miedo a la soledad.

Preguntas frecuentes

¿Qué signos vuelven más con sus ex en primavera 2025?

Cáncer, Escorpio, Tauro, Libra, Capricornio y Piscis son los que más sienten este llamado.

¿Volver con un ex siempre es un error?

No necesariamente. Puede ser un cierre o una segunda oportunidad real. La clave es distinguir deseo genuino de miedo a estar solo.

¿Por qué la primavera despierta nostalgia?

Porque los cambios de estación activan recuerdos y ganas de reconectar con lo que alguna vez nos hizo vibrar.