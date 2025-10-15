En vivo Radio La Red
Economía
Luis Caputo
Donald Trump
WASHINGTON

Luis Caputo destacó el apoyo de Trump y Bausili anticipó que el inicio del swap sería en dos semanas

En su participación en The Atlantic Council en Washington, el ministro de Economía celebró el respaldo de EE.UU. Por su parte, el presidente del Banco Central ratificó que no habrá cambios cambiarios tras las elecciones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó hoy en Washington que el respaldo de Estados Unidos a la Argentina representa un “apoyo espectacular” a las políticas económicas del Gobierno argentino. “Donald Trump es nuestro fan número uno. Si continuamos por este sendero y políticas, esta es una oportunidad para todos los argentinos”, expresó durante un encuentro con empresarios y analistas.

Consultado sobre la reunión que mantuvieron el martes los gabinetes de Javier Milei y Donald Trump, Caputo interpretó que el expresidente norteamericano “apoyará nuestras políticas” y añadió: “Si hay un cambio de Presidente en 2027, no imagino que Trump apoye a un comunista en la Argentina”.

Caputo y Bausili - Ministerio de economia.jpg
Luis Caputo y Santiago Bausili, discuten con los bancos el avance de la fase dos del plan económico para llegar a emisión cero en el BCRA. (Foto MECON)

El ministro calificó como “fantástica” la reunión entre Milei y Trump, a quien elogió por su “labor extraordinaria en llevar paz a Medio Oriente”.

Caputo participó de una charla en el think tank The Atlantic Council junto al titular del Banco Central, Santiago Bausili, pocas horas después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunciara que la asistencia financiera al país podría alcanzar los 40.000 millones de dólares. “Es una confirmación de todo lo que venimos trabajando. Muchas más cosas vendrán”, sostuvo el ministro.

Según informó el sitio Axios, el funcionario de Trump habría adelantado que la Argentina contará con una nueva línea de financiamiento adicional al swap de monedas por 20.000 millones de dólares. La novedad se conoció un día después del encuentro entre Trump y Milei en la Casa Blanca, en el que un comentario del mandatario republicano pareció vincular el apoyo económico al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Las afirmaciones de Bausili sobre el dólar y el sistema cambiario

Durante su exposición, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, aseguró que no habrá cambios en el dólar ni en el sistema cambiario después de las elecciones del 26 de octubre. “Estamos conformes con la calibración de las bandas, tienen sentido. Lo que observamos es que hubo un shock político y por eso no creemos que debemos recalibrar todo el programa o el sistema de bandas en un contexto de un shock político. Después de las elecciones el shock habrá pasado”, sostuvo.

Bausili subrayó que “las bandas son muy anchas y cada mes se ensanchan”, y anticipó que “eventualmente se moverán tanto que el precio del dólar reflejará el precio del mercado”.

El funcionario destacó además el respaldo estadounidense a la gestión económica. “El apoyo de Estados Unidos estuvo desde el principio. Bessent vino a Buenos Aires el primer día que levantamos los controles de capitales y desde ese día quedó muy claro que apoyaría a la Argentina mientras la política mantenga su rumbo”, remarcó.

El titular del Banco Central explicó el comportamiento reciente de los mercados y atribuyó la volatilidad a factores políticos y no económicos. “En los últimos meses, mientras nosotros nos mantuvimos en el programa, observamos que la fuente de la volatilidad vino desde la política. Ese tipo de shock político fue enfrentado con una respuesta política”, señaló.

Bausili también se refirió al swap de monedas con Estados Unidos y aseguró que se trata de “una facilidad de provisión de liquidez provisión de liquidez a un país como pasó con México en los 90 y que buscamos actualizarlo". Al ser consultado sobre si el apoyo llegaría en las próximas dos semanas, respondió: “Eso espero”.

Finalmente, explicó que la acumulación de reservas debe realizarse con cuidado para evitar desequilibrios monetarios. “Cuando se compran reservas se emiten pesos, y hay que asegurarse de que esos pesos vayan a manos de alguien que los demande para no alterar el equilibrio”, concluyó.

