Los 5 signos que el Arcángel Uriel ilumina con su fuego dorado en octubre 2025

Su rayo dorado vibra en el chakra del plexo solar, fuente de confianza y poder personal.

Cuando lo invocás, empezás a ver oportunidades donde antes veías obstáculos, y a transformar la preocupación en acción inspirada.

Los 5 signos iluminados por el Arcángel Uriel

Virgo: claridad mental y foco

Uriel ayuda a Virgo a ver el panorama completo sin perder los detalles.

Escribí tus metas en papel dorado o amarillo.

Encendé una vela dorada al comenzar la jornada.

Libra: decisiones guiadas por el alma

Uriel ilumina el camino de Libra para elegir con sabiduría.

Hacete una lista de lo que tu alma necesita, no tu mente.

Afirma: “Tomo decisiones desde la luz y el equilibrio.”

Aries: coraje y creatividad

El fuego dorado impulsa a Aries a actuar con inspiración y confianza.

Meditá visualizando una llama dorada en tu abdomen.

Permitite iniciar proyectos sin miedo al error.

Capricornio: propósito y expansión

Uriel muestra a Capricornio cómo alinear éxito material con misión espiritual.

Dedica minutos diarios a agradecer tus logros.

Leé o escuchá mensajes inspiradores al despertar.

Piscis: intuición iluminada

Uriel eleva la intuición pisciana a un nivel superior.

Anotá tus sueños y señales del día.

Rodeate de luz cálida o dorada antes de dormir.

Cómo invocar el fuego dorado del Arcángel Uriel