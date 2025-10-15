Los 5 signos que el Arcángel Uriel ilumina con su fuego dorado en octubre 2025

El Arcángel Uriel, conocido como “la luz de Dios”, irradia su rayo dorado de sabiduría sobre el zodíaco durante octubre 2025.
El fuego dorado del Arcángel Uriel ilumina a cinco signos con sabiduría y propósito. Conocé si estás entre los elegidos y cómo activar su luz.
El Arcángel Uriel, conocido como “la luz de Dios”, irradia su rayo dorado de sabiduría sobre el zodíaco durante octubre 2025.
Su energía trae claridad, comprensión y soluciones inspiradas. Activa la mente superior y el propósito de vida.
Estos son los 5 signos que reciben su iluminación y cómo conectar con su fuego interior.
Uriel ilumina la mente y el corazón para disolver la confusión y las dudas.
Su rayo dorado vibra en el chakra del plexo solar, fuente de confianza y poder personal.
Cuando lo invocás, empezás a ver oportunidades donde antes veías obstáculos, y a transformar la preocupación en acción inspirada.
Virgo: claridad mental y foco
Uriel ayuda a Virgo a ver el panorama completo sin perder los detalles.
Escribí tus metas en papel dorado o amarillo.
Encendé una vela dorada al comenzar la jornada.
Libra: decisiones guiadas por el alma
Uriel ilumina el camino de Libra para elegir con sabiduría.
Hacete una lista de lo que tu alma necesita, no tu mente.
Afirma: “Tomo decisiones desde la luz y el equilibrio.”
Aries: coraje y creatividad
El fuego dorado impulsa a Aries a actuar con inspiración y confianza.
Meditá visualizando una llama dorada en tu abdomen.
Permitite iniciar proyectos sin miedo al error.
Capricornio: propósito y expansión
Uriel muestra a Capricornio cómo alinear éxito material con misión espiritual.
Dedica minutos diarios a agradecer tus logros.
Leé o escuchá mensajes inspiradores al despertar.
Piscis: intuición iluminada
Uriel eleva la intuición pisciana a un nivel superior.
Anotá tus sueños y señales del día.
Rodeate de luz cálida o dorada antes de dormir.
Encendé una vela amarilla o dorada.
Cerrá los ojos y pedí:
“Arcángel Uriel, ilumina mi mente y mi corazón. Que tu fuego dorado guíe mis pasos con sabiduría.”
Visualizá una llama suave encendiéndose dentro tuyo.
Agradecé por cada idea o claridad que recibas ese día.