La llamativa comparación de Yanina Latorre: vinculó el romance de Nico Vázquez y Dai Fernández con el de Wanda e Icardi

Además, Yanina comparó la situación con otro escándalo mediático: "Wanda empezó igual con Icardi. Icardi era el paño de lágrimas de cuando Maxi la había cagado y estaban mal y de tanto contarle, tomar mate a la madrugada y llegar, ahí terminaron".

"Voy a ser todavía más buena, no sé qué me pasa, me tomé una pasillita. Si él estuviera con Dai desde antes y no quiere que se sepa, no lo va a blanquear ahora, porque es muy pegado", remarcó.

Majo Martino también opinó sobre los tiempos del romance y dejó entrever que podría haber comenzado antes de lo que se dice públicamente: "Yo le creo Nico todo lo que dice, menos que hace de días, yo pienso que esto viene de hace un poquitito más. No digo que estuvo superpuesto con el vínculo con Gimena".

Para cerrar, Popgold coincidió con Majo en que el relato de Vázquez está cuidadosamente armado: "En esto estoy con Majo: sí es un relato muy ordenado. Hay un orden muy prolijo".

¿Qué dijo Nico Vázquez sobre su romance con Dai Fernández?

El último domingo Nico Vázquez dio una entrevista en Infama (América TV) donde se refirió por primera vez al vínculo que lo une con Dai Fernández. En medio de las especulaciones que circulan sobre su vida sentimental, el actor confirmó que la relación con la actriz comenzó “hace días”, y aclaró que por el momento no hay definiciones ni rótulos que la encuadren.

Durante la charla, Karina Iavícoli le hizo una observación que dio pie a una respuesta sincera: "Nunca se te escuchó decir: 'No estoy de novia con Dai'". A lo que Nico respondió con naturalidad: "Porque en realidad cuando vos estás en algo... es algo que no tiene título esto, porque es algo de hace días".

Desde el móvil ubicado en el teatro donde protagoniza Rocky, el musical, Vázquez profundizó sobre su presente personal y el vínculo con su ex, Gimena Accardi: "Cualquier circunstancia en la que se encuentre Gime (Accardi) hoy o que me encuentre yo es válida. No tenemos que dar ninguna explicación. No somos más parejas. Estamos solos. Si yo empiezo algo con alguien o yo quiero salir a tomar un café con alguien, ponele, no le voy a poner un título a algo que todavía no lo tiene. Entonces, cuando ustedes me preguntan si yo tengo que blanquear algo, lo digo bien esto para que quede claro, no tengo que blanquear nada. No estoy mintiendo. No tengo nada para blanquear. Esa es la realidad. '¿Estás de novio con Dai?', me preguntaron. No. Esa sería la realidad que yo puedo decirte, contestarte".

Marcela Tauro quiso ir un poco más allá y le consultó directamente: "¿La estás conociendo?". Nico no esquivó la pregunta y respondió con honestidad: "Nos conocemos hace un montón porque, como amigos, somos muy amigos, mejores amigos. Pasamos de compañero a mejores amigos en el último tiempo. Yo me he apoyado mucho en ella y ella mucho en mí".

Más adelante, el actor se permitió reflexionar sobre cómo vive sus relaciones y cómo ha evolucionado su forma de vincularse con el paso del tiempo: "Cuando yo me vuelva a enamorar o esté con alguien, me conocen, me van a ver. Porque si hay algo que hago es vivir. Me encanta vivir la vida. Porque es algo que aprendí en esta vida con la cantidad de cosas que me han sucedido. Muy buenas, pero otras muy difíciles. Es que es un instante la vida, que te cambia en un segundo, ¿viste? Entonces trato de vivirla. Cuando yo tenga ganas de formalizar con alguien o empezar algo, me van a ver. Me van a ver porque nunca me escondí y no lo voy a hacer. Me gusta mucho vivir la vida. Sí, lo que aprendí por ahí es que quiero reguardar más mi intimidad. En mi anterior relación fui de compartir muchísimo. Soy así, soy muy extrovertido. Soy esto".