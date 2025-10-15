A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EN SÁLVESE QUIEN PUEDA

La llamativa comparación de Yanina Latorre: vinculó el romance de Nico Vázquez y Dai Fernández con el de Wanda e Icardi

Yanina Latorre lanzó una teoría sobre el romance de Nico Vázquez y Dai Fernández, y lo comparó con el vínculo que tuvieron Wanda Nara y Mauro Icardi.

15 oct 2025, 20:47
yanina, dai y nico, wanda e icardi
yanina, dai y nico, wanda e icardi

Este miércoles, en Sálvese quien pueda (América TV), el panel se metió de lleno en el incipiente vínculo entre Nico Vázquez y Dai Fernández, y las repercusiones que generó en torno a Gimena Accardi, su expareja. Fue Yanina Latorre quien abrió el debate con una observación filosa tras ver una nota del actor hablando del romance.

"Habló de Gimena como que ella sabe. Yo no se lo explicaría a mi ex", disparó Yanina. Fede Popgold sumó su mirada sobre la actitud del actor frente a los medios: "Yo creo que él está muy preocupado por su imagen pública, y lo que él intenta hacer todo el tiempo mencionando que está hablando con ella es evitar que se siembre el caos y que la gente especule".

Leé también

El sugestivo like de Rochi Igarzábal tras la confirmación del romance de Nico Vázquez y Dai Fernández

el sugestivo like de rochi igarzabal tras la confirmacion del romance de nico vazquez y dai fernandez

Yanina siguió analizando los tiempos del romance y sostuvo: “Si esto hubiera sido de antes, Gimena no se habría inmolado, no habría confesado públicamente”.

"Yo creo que ellos eran muy amigos, que por eso en el teatro se habla tanto, porque los deben haber visto cuchicheando, encerrados", agregó Latorre, haciendo referencia a los rumores que circulaban en el ambiente teatral.

Además, Yanina comparó la situación con otro escándalo mediático: "Wanda empezó igual con Icardi. Icardi era el paño de lágrimas de cuando Maxi la había cagado y estaban mal y de tanto contarle, tomar mate a la madrugada y llegar, ahí terminaron".

"Voy a ser todavía más buena, no sé qué me pasa, me tomé una pasillita. Si él estuviera con Dai desde antes y no quiere que se sepa, no lo va a blanquear ahora, porque es muy pegado", remarcó.

Majo Martino también opinó sobre los tiempos del romance y dejó entrever que podría haber comenzado antes de lo que se dice públicamente: "Yo le creo Nico todo lo que dice, menos que hace de días, yo pienso que esto viene de hace un poquitito más. No digo que estuvo superpuesto con el vínculo con Gimena".

Para cerrar, Popgold coincidió con Majo en que el relato de Vázquez está cuidadosamente armado: "En esto estoy con Majo: sí es un relato muy ordenado. Hay un orden muy prolijo".

Embed

¿Qué dijo Nico Vázquez sobre su romance con Dai Fernández?

El último domingo Nico Vázquez dio una entrevista en Infama (América TV) donde se refirió por primera vez al vínculo que lo une con Dai Fernández. En medio de las especulaciones que circulan sobre su vida sentimental, el actor confirmó que la relación con la actriz comenzó “hace días”, y aclaró que por el momento no hay definiciones ni rótulos que la encuadren.

Durante la charla, Karina Iavícoli le hizo una observación que dio pie a una respuesta sincera: "Nunca se te escuchó decir: 'No estoy de novia con Dai'". A lo que Nico respondió con naturalidad: "Porque en realidad cuando vos estás en algo... es algo que no tiene título esto, porque es algo de hace días".

Desde el móvil ubicado en el teatro donde protagoniza Rocky, el musical, Vázquez profundizó sobre su presente personal y el vínculo con su ex, Gimena Accardi: "Cualquier circunstancia en la que se encuentre Gime (Accardi) hoy o que me encuentre yo es válida. No tenemos que dar ninguna explicación. No somos más parejas. Estamos solos. Si yo empiezo algo con alguien o yo quiero salir a tomar un café con alguien, ponele, no le voy a poner un título a algo que todavía no lo tiene. Entonces, cuando ustedes me preguntan si yo tengo que blanquear algo, lo digo bien esto para que quede claro, no tengo que blanquear nada. No estoy mintiendo. No tengo nada para blanquear. Esa es la realidad. '¿Estás de novio con Dai?', me preguntaron. No. Esa sería la realidad que yo puedo decirte, contestarte".

Marcela Tauro quiso ir un poco más allá y le consultó directamente: "¿La estás conociendo?". Nico no esquivó la pregunta y respondió con honestidad: "Nos conocemos hace un montón porque, como amigos, somos muy amigos, mejores amigos. Pasamos de compañero a mejores amigos en el último tiempo. Yo me he apoyado mucho en ella y ella mucho en mí".

Más adelante, el actor se permitió reflexionar sobre cómo vive sus relaciones y cómo ha evolucionado su forma de vincularse con el paso del tiempo: "Cuando yo me vuelva a enamorar o esté con alguien, me conocen, me van a ver. Porque si hay algo que hago es vivir. Me encanta vivir la vida. Porque es algo que aprendí en esta vida con la cantidad de cosas que me han sucedido. Muy buenas, pero otras muy difíciles. Es que es un instante la vida, que te cambia en un segundo, ¿viste? Entonces trato de vivirla. Cuando yo tenga ganas de formalizar con alguien o empezar algo, me van a ver. Me van a ver porque nunca me escondí y no lo voy a hacer. Me gusta mucho vivir la vida. Sí, lo que aprendí por ahí es que quiero reguardar más mi intimidad. En mi anterior relación fui de compartir muchísimo. Soy así, soy muy extrovertido. Soy esto".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Yanina Latorre Nicolás Vázquez Wanda Nara Mauro Icardi

Lo más visto