En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
WhatsApp
Numeros
ESTAFAS

Cuáles son los "números malditos" en WhatsApp: el nuevo método de fraude que crece sin parar

Expertos advierten que los llamados "números malditos" en WhatsApp están detrás de una ola de estafas digitales que roban datos, dinero y acceso a los dispositivos.

Redacción A24
por Redacción A24 |
Cuáles son los números malditos en WhatsApp: el nuevo método de fraude que crece sin parar. (Foto: Archivo)

Cuáles son los "números malditos" en WhatsApp: el nuevo método de fraude que crece sin parar. (Foto: Archivo)

Cada día, miles de personas reciben mensajes extraños en sus teléfonos con prefijos internacionales desconocidos. Detrás de esos contactos, que parecen inofensivos, se esconde una de las estafas más activas de los últimos meses: los números malditos en WhatsApp.

Leé también Cómo activar en WhatsApp el modo "Las guerreras K-pop": la película que causa furor en Netflix
Cómo activar en WhatsApp el modo Las guerreras K-pop la película que causa furor en Netflix. (Foto: Archivo)

Los especialistas en ciberseguridad advierten que estos perfiles falsos utilizan tecnología automatizada para engañar a los usuarios y obtener información confidencial. Lo que empieza como un simple "Hola" puede terminar con la pérdida total del control del dispositivo o del acceso a cuentas bancarias.

Estafas en WhatsApp.jpg

Qué son y cómo operan los "números malditos" en WhatsApp

Los llamados números malditos en WhatsApp son cuentas falsas que utilizan prefijos de países lejanos como Indonesia (+62), Ghana (+233), Nigeria (+234) o Samoa Occidental (+685). A menudo se presentan como reclutadores, representantes de empresas o agentes de inversión, con mensajes cuidadosamente redactados y un tono amable que genera confianza.

Su estrategia inicial es simple: iniciar una conversación corta, ofrecer una supuesta oportunidad laboral o prometer beneficios económicos por realizar tareas menores. Pero detrás de esa apariencia de amabilidad se esconde una estructura criminal que opera mediante bots, mensajes automatizados y enlaces fraudulentos.

Empresas especializadas en seguridad digital aseguran que estos números forman parte de redes internacionales de estafa. Su objetivo es convencer a los usuarios de ingresar a enlaces o descargar aplicaciones que instalan software malicioso, capaz de robar contraseñas, datos bancarios y hasta tomar control remoto del teléfono.

Estafas en WhatsApp

Grupos sospechosos en WhatsApp: la nueva trampa digital

Una de las modalidades más peligrosas de esta estafa consiste en añadir a las víctimas a grupos de WhatsApp sin su consentimiento. En estos espacios, los administradores publican supuestas ofertas laborales, inversiones rápidas o programas que prometen pagos diarios por tareas simples, como compartir enlaces o dar “me gusta” a publicaciones.

El problema es que todos esos grupos están formados por perfiles falsos, con números internacionales y nombres cambiantes. En algunos casos, los delincuentes eliminan y recrean los grupos constantemente para evitar ser denunciados o rastreados.

Cuando los usuarios intentan salir o reportarlos, el grupo desaparece y vuelve a aparecer bajo otro nombre. Así, la red se mantiene activa y logra seguir captando nuevas víctimas cada día.

Las fuerzas de seguridad recomiendan no responder, no abrir enlaces y no compartir datos personales bajo ninguna circunstancia. Cualquier promesa de dinero fácil o empleo inmediato es un signo claro de engaño.

Estafas virtuales

Cómo protegerte de los números malditos en WhatsApp

WhatsApp dispone de configuraciones que permiten reducir el riesgo de exposición a este tipo de fraudes. En la sección Configuración > Privacidad > Grupos, los usuarios pueden decidir quién tiene permiso para agregarlos: “Mis contactos” o “Mis contactos, excepto…”.

Otra opción efectiva es bloquear y reportar cualquier número que envíe mensajes extraños o que tenga un prefijo internacional no reconocido. Al hacerlo, el sistema envía la información al equipo de seguridad de WhatsApp, que puede suspender la cuenta si detecta actividad sospechosa.

Además, los expertos aconsejan verificar siempre el país de origen del número antes de responder. Si no se reconoce el prefijo o el contenido parece inusual, lo mejor es eliminar el mensaje sin abrirlo. La curiosidad, en estos casos, puede salir muy cara.

Estafas en WhatsApp.jpg

La inteligencia artificial al servicio del engaño en WhatsApp

Aunque las estafas por mensajería no son nuevas, su nivel de sofisticación ha crecido de forma alarmante. En la actualidad, muchos de los mensajes enviados por los números malditos en WhatsApp son redactados por sistemas de inteligencia artificial, capaces de generar textos coherentes, naturales y convincentes.

Esto significa que los delincuentes ya no necesitan dominar el idioma o cuidar la gramática: los bots lo hacen por ellos. Además, estas herramientas permiten personalizar los mensajes según el país o el tipo de víctima, lo que aumenta considerablemente las probabilidades de éxito.

El engaño también se apoya en la psicología social. Al aprovechar la confianza que los usuarios tienen en WhatsApp (una aplicación asociada a lo personal y lo cotidiano), los criminales consiguen que las víctimas bajen la guardia.

WhatsApp

Redacción A24
Por Redacción A24
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
WhatsApp Numeros Estafa Estafas virtuales
Notas relacionadas
Los 5 pasos definitivos en WhatsApp para liberar espacio y mejorar el funcionamiento de tu celular
La nueva función de WhatsApp que cambia todo: así es el ajuste oculto que ya está llegando
¡No leas más 500 mensajes! La nueva función de Whatsapp llegó para simplificarnos la vida

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar