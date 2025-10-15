Cuáles son los "números malditos" en WhatsApp: el nuevo método de fraude que crece sin parar

Empresas especializadas en seguridad digital aseguran que estos números forman parte de redes internacionales de estafa. Su objetivo es convencer a los usuarios de ingresar a enlaces o descargar aplicaciones que instalan software malicioso, capaz de robar contraseñas, datos bancarios y hasta tomar control remoto del teléfono.

Estafas en WhatsApp

Grupos sospechosos en WhatsApp: la nueva trampa digital

Una de las modalidades más peligrosas de esta estafa consiste en añadir a las víctimas a grupos de WhatsApp sin su consentimiento. En estos espacios, los administradores publican supuestas ofertas laborales, inversiones rápidas o programas que prometen pagos diarios por tareas simples, como compartir enlaces o dar “me gusta” a publicaciones.

El problema es que todos esos grupos están formados por perfiles falsos, con números internacionales y nombres cambiantes. En algunos casos, los delincuentes eliminan y recrean los grupos constantemente para evitar ser denunciados o rastreados.

Cuando los usuarios intentan salir o reportarlos, el grupo desaparece y vuelve a aparecer bajo otro nombre. Así, la red se mantiene activa y logra seguir captando nuevas víctimas cada día.

Las fuerzas de seguridad recomiendan no responder, no abrir enlaces y no compartir datos personales bajo ninguna circunstancia. Cualquier promesa de dinero fácil o empleo inmediato es un signo claro de engaño.

Estafas virtuales

Cómo protegerte de los números malditos en WhatsApp

WhatsApp dispone de configuraciones que permiten reducir el riesgo de exposición a este tipo de fraudes. En la sección Configuración > Privacidad > Grupos, los usuarios pueden decidir quién tiene permiso para agregarlos: “Mis contactos” o “Mis contactos, excepto…”.

Otra opción efectiva es bloquear y reportar cualquier número que envíe mensajes extraños o que tenga un prefijo internacional no reconocido. Al hacerlo, el sistema envía la información al equipo de seguridad de WhatsApp, que puede suspender la cuenta si detecta actividad sospechosa.

Además, los expertos aconsejan verificar siempre el país de origen del número antes de responder. Si no se reconoce el prefijo o el contenido parece inusual, lo mejor es eliminar el mensaje sin abrirlo. La curiosidad, en estos casos, puede salir muy cara.

Estafas en WhatsApp.jpg

La inteligencia artificial al servicio del engaño en WhatsApp

Aunque las estafas por mensajería no son nuevas, su nivel de sofisticación ha crecido de forma alarmante. En la actualidad, muchos de los mensajes enviados por los números malditos en WhatsApp son redactados por sistemas de inteligencia artificial, capaces de generar textos coherentes, naturales y convincentes.

Esto significa que los delincuentes ya no necesitan dominar el idioma o cuidar la gramática: los bots lo hacen por ellos. Además, estas herramientas permiten personalizar los mensajes según el país o el tipo de víctima, lo que aumenta considerablemente las probabilidades de éxito.

El engaño también se apoya en la psicología social. Al aprovechar la confianza que los usuarios tienen en WhatsApp (una aplicación asociada a lo personal y lo cotidiano), los criminales consiguen que las víctimas bajen la guardia.