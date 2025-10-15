Energía del Rayo Verde: cómo actúa el Arcángel Rafael en cada signo

Rafael lo usa para sanar corazones, reconstruir vínculos rotos y atraer relaciones más sanas.

Este mes, octubre, su energía se siente especialmente fuerte en quienes buscan reconciliación, claridad emocional o nuevos comienzos.

Arcángel Rafael 1

Los 5 signos más influenciados por el rayo verde del Arcángel Rafael

Cáncer: sanar heridas familiares

Rafael ayuda a Cáncer a cerrar ciclos de dolor y soltar cargas heredadas.

Escribí una carta de perdón y quémala con una vela verde.

Repetí: “Elijo amar sin miedo.”

Tauro: amor que nutre

El rayo verde despierta la ternura y el deseo de cuidar.

Cociná o compartí algo hecho por vos como acto de amor.

Decorá tu espacio con flores blancas o verdes.

Arcángel Rafael 12

Escorpio: liberar apegos

Rafael actúa cortando lazos emocionales que duelen.

Meditá visualizando un hilo verde que se disuelve con amor.

Permitite sentir sin controlar.

Piscis: sanar la idealización

Piscis aprende a amar sin sacrificarse.

Agradecé por cada persona que te enseñó algo, incluso desde el dolor.

Escuchá música sanadora antes de dormir.

Virgo: aprender a recibir amor

El rayo verde ablanda su autoexigencia y abre su sensibilidad.

Aceptá cumplidos sin justificarlos.

Escribí tres cosas lindas sobre vos cada día.

Arcángel Rafael 4

Ritual para invocar el rayo verde en el amor