Nacho Castañares y La Tora Villar protagonizaron un picante mano a mano sobre su relación pasada

Nacho Castañares y La Tora Villar se sentaron frente a frente y protagonizaron un cara a cara en el que no solo repasaron su historia como expareja, sino que también revelaron lo mejor y lo peor de cada uno.

15 oct 2025, 20:18
Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar protagonizaron un intenso cara a cara, en el que no solo repasaron su historia como expareja, sino que también pusieron sobre la mesa virtudes y defectos de su relación pasada.

Durante el intercambio en el stream de Telefe con Grego Rosello, ambos fueron sinceros sobre los momentos de complicidad y las diferencias que marcaron su vínculo al salir de Gran Hermano, ofreciendo a la audiencia una mirada completa y honesta de lo que vivieron juntos.

Nacho Castañares contó si sale con Ángela Torres y por qué borró su polémico posteo sobre ella

"La primera buena: habla mucho. Y la primera mala: habla mucho. Va para las dos", introdujo Nacho. Por su parte, Lucila respondió: "Es cariñoso, muy de lo quinesico. Lo malo es que es un poco pendejo. Como virtud, también puse que es fiel".

En la segunda parte de la entrevista, intercambiaron: "Puse que no es celosa como buena, y como mala que es vengativa. No es vengativa, es como..."

"Resuelve mucho", cerró Castañares su impresión sobre la figura del canal de las pelotitas. Ella por su parte, remarcó: "Buena persona y va con sus convicciones".

Cuánto estuvieron en pareja Nacho Castañares y La Tora Villar

Lucila "La Tora" Villar y Nacho Castañares comenzaron su relación durante su participación en Gran Hermano 2022. Aunque la fecha exacta de su inicio no se especifica públicamente, su vínculo se consolidó dentro de la casa del reality show. Tras finalizar el programa, continuaron su relación fuera del aire, compartiendo proyectos y actividades juntos.

Sin embargo, en octubre de 2023, confirmaron su separación a través de un posteo en Instagram. En dicho mensaje, expresaron que, aunque ya no estaban juntos como pareja, el amor y respeto mutuo permanecían intactos. La ruptura se atribuyó a diferencias personales y a tensiones surgidas en su trabajo conjunto en el programa de streaming Fuera de joda, donde ambos participaban.

En la entrevista que ambos mantuvieron, se puntuaron y dejaron una buena impresión el uno del otro, dejando en claro que terminaron en buenos términos. Del uno al cinco, él dijo que su expareja fue un 3,5; Villar, por su parte, un 4,5.

