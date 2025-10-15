Nacho Castañares y La Tora Villar protagonizaron un picante mano a mano sobre su relación pasada

"Resuelve mucho", cerró Castañares su impresión sobre la figura del canal de las pelotitas. Ella por su parte, remarcó: "Buena persona y va con sus convicciones".

Cuánto estuvieron en pareja Nacho Castañares y La Tora Villar

Lucila "La Tora" Villar y Nacho Castañares comenzaron su relación durante su participación en Gran Hermano 2022. Aunque la fecha exacta de su inicio no se especifica públicamente, su vínculo se consolidó dentro de la casa del reality show. Tras finalizar el programa, continuaron su relación fuera del aire, compartiendo proyectos y actividades juntos.

Sin embargo, en octubre de 2023, confirmaron su separación a través de un posteo en Instagram. En dicho mensaje, expresaron que, aunque ya no estaban juntos como pareja, el amor y respeto mutuo permanecían intactos. La ruptura se atribuyó a diferencias personales y a tensiones surgidas en su trabajo conjunto en el programa de streaming Fuera de joda, donde ambos participaban.

En la entrevista que ambos mantuvieron, se puntuaron y dejaron una buena impresión el uno del otro, dejando en claro que terminaron en buenos términos. Del uno al cinco, él dijo que su expareja fue un 3,5; Villar, por su parte, un 4,5.