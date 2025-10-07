Astrología: 5 signos que serán bendecidos con dinero y regalos el 10/10

2. Virgo: recompensas al esfuerzo
El portal le trae a Virgo reconocimiento y bonificaciones por su disciplina y constancia.
3. Libra: sorpresas agradables
Podría recibir regalos simbólicos o ganancias rápidas que mejoran su ánimo.
4. Capricornio: oportunidades de crecimiento
El portal activa posibilidades de ascensos o nuevos proyectos con ingresos adicionales.
5. Piscis: gestos generosos y ayudas inesperadas
Piscis podría recibir apoyo financiero o un obsequio valioso de alguien cercano.
Ritual para recibir el dinero del portal 10/10
Encender una vela amarilla o dorada la mañana del 10/10.
Colocar una moneda dorada debajo de un vaso con agua.
Visualizar los deseos económicos mientras se agradece por la abundancia recibida.
El portal 10/10 será un día especial para estos cinco signos, que podrán disfrutar de mejoras económicas y sorpresas que traerán alivio y alegría.