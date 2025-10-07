En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Signos
Astrología
ASTROLOGÍA

Astrología: 5 signos que serán bendecidos con dinero y regalos el 10/10

El portal energético del 10/10 (10 de octubre) promete abundancia y oportunidades financieras inesperadas. Cinco signos recibirán dinero, regalos o recompensas durante esta jornada especial.

Astrología: 5 signos que serán bendecidos con dinero y regalos el 10/10

El 10/10 y su energía de abundancia

La fecha del 10 de octubre está cargada de simbolismo numerológico y astrológico para los signos. El número “10” habla de cierre de ciclos y comienzo de nuevas etapas, mientras que el “0” potencia la energía infinita y multiplicadora.

Leé también Astrología: ranking de signos más seductores esta primavera (octubre-noviembre 2025)
astrologia: ranking de signos mas seductores esta primavera (octubre-noviembre 2025)

Este año, el portal coincide con la Luna creciente en Tauro, signo relacionado con la prosperidad material y los frutos del esfuerzo.

ChatGPT Image 7 oct 2025, 14_41_38

Los 5 signos más favorecidos en el portal 10/10

1. Tauro: ingresos y estabilidad

Tauro recibirá buenas noticias económicas, como pagos atrasados o regalos inesperados.

2. Virgo: recompensas al esfuerzo

El portal le trae a Virgo reconocimiento y bonificaciones por su disciplina y constancia.

signos marte virgo.jpg

3. Libra: sorpresas agradables

Podría recibir regalos simbólicos o ganancias rápidas que mejoran su ánimo.

4. Capricornio: oportunidades de crecimiento

El portal activa posibilidades de ascensos o nuevos proyectos con ingresos adicionales.

5. Piscis: gestos generosos y ayudas inesperadas

Piscis podría recibir apoyo financiero o un obsequio valioso de alguien cercano.

Júpiter en Cáncer en trígono a Saturno en Piscis.webp

Ritual para recibir el dinero del portal 10/10

  • Encender una vela amarilla o dorada la mañana del 10/10.

  • Colocar una moneda dorada debajo de un vaso con agua.

  • Visualizar los deseos económicos mientras se agradece por la abundancia recibida.

signos astrologia

El portal 10/10 será un día especial para estos cinco signos, que podrán disfrutar de mejoras económicas y sorpresas que traerán alivio y alegría.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Signos Astrología octubre Dinero Regalo Luna Tauro Numerología
Notas relacionadas
Horóscopo y amor: las parejas de signos que tendrán la mejor química en octubre 2025
Eclipse de octubre: 4 signos que deberán soltar lo viejo antes del 10/10
Astrología y numerología de octubre: el mensaje del número 10/10 para cada signo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar