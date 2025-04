Astrología: 5 signos que tendrán un éxito inesperado tras la luna llena en Libra

La luna llena en Libra llegó con fuerza este mes, y no lo hizo de forma discreta. Con su energía equilibradora y su influencia en las relaciones y los vínculos sociales, este fenómeno astrológico impacta de manera distinta a cada signo. Sin embargo, hay cinco en particular que van a experimentar un impulso contundente en aspectos como el trabajo, el amor y los proyectos personales. Son los signos que tendrán mucho éxito por la luna llena en Libra, y no todos son los que te imaginás.