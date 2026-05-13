Una jugada secreta del Arsenal está en la mira de la FIFA para el Mundial 2026

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Ahora la FIFA tiene el “plan Arteta” en observación y posibles soluciones. ¿Se aplicarán en este Mundial?

La transferencia táctica para goles de córner

Mikel Arteta está por ganar la liga inglesa. Además, está clasificado para jugar con Arsenal FC la final de la Champions League en Budapest. Una de las claves de su éxito es la planificación táctica y estratégica. Este año sumó al “Gringo” Heinze, el exdefensor y entrenador argentino. Pero quien más ruido hizo en su equipo de colaboradores se llama Nicolas Jover, un joven alemán fanático del fútbol norteamericano.

Le encantan las jugadas por la estrategia que implican. Cada jugador tiene una función específica en acciones que duran, como mucho, diez segundos.

De allí tomó movimientos que llevó al fútbol con un éxito inesperado. Primero, en el Montpellier HSC. Luego, con el cuerpo técnico de la selección de Selección de fútbol de Croacia. Allí llamó la atención de Arteta, que no dudó y se lo llevó consigo al Arsenal.

Jover adaptó desplazamientos de la National Football League al fútbol con pelota redonda. El aporte más notable fue “mandar” jugadores por oleadas para complicar la tarea del arquero en los córners. Y así llegaron goles que rompieron cualquier estadística mundial hasta la fecha.

estrategia del Arsenal Las tres líneas de ataque paara "acorralar" al arquero rival en un córner. (Foto: A24.com)

Córner a favor: a estorbar al arquero contrario

La táctica es simple, pero está al borde de lo reglamentario. Consiste en mandar, por tandas, jugadores a estorbar al arquero en “su” lugar: el área chica.

Primero, dos futbolistas van y se paran junto a él con la sola intención de molestarlo en sus movimientos. Luego, otros tres cargan contra el arquero y el área chica cuando la pelota llega desde el córner, buscando el gol.

El resto son tres jugadores más en el área grande, esperando el rebote. En total, son ocho jugadores rivales dentro del área para buscar el gol. Solo quedan dos futbolistas de campo y el propio arquero para defender un eventual contraataque.

Hasta ahí no hay reparos. El problema aparece en la práctica. Los dos “pivotes” que se paran junto al arquero tienen una sola misión: no hacer goles, sino molestarlo; impedir que se mueva, camine, levante los brazos con libertad o pueda saltar. Incluso, apelando a la picardía de “agarrarlo” si el árbitro no lo nota.

Los otros tres de la segunda línea cargan sobre él para intentar conectar la pelota y mandarla al fondo de la red. Finalmente, los tres exteriores quedan a la expectativa de los rebotes.

Esto provoca que la defensa, desesperada, se llene de jugadores rodeando a su arquero, todavía más inmovilizado. En jugadas ofensivas del Arsenal, en un solo córner, puede haber hasta 11 jugadores dentro de apenas 91 metros cuadrados. Y la FIFA ya puso la mira sobre eso de cara al Mundial.

superpoblación Superpoblación en el área ante un córner. La fórmula secreta y exitosa del Arsenal que ahora investiga la FIFA. (Foto: A24.com)

¿Jugada lícita o cambio de reglamento?

La FIFA estudia si la jugada favorece acciones al borde del reglamento que pueden terminar en goles tan decisivos como polémicos. Por ejemplo, para definir una clasificación, una ronda eliminatoria o incluso una final.

Por eso analizan alternativas, como prohibir que los rivales ingresen al área chica en los córners hasta que la pelota esté en el aire. Pero, hecha la ley, hecha la trampa. Cada vez son más frecuentes los pases cortos desde la esquina para luego elaborar una jugada, en parte influenciada por mecánicas habituales en los videojuegos de fútbol más populares del mundo.

¿Cómo podría interpretarse entonces cuándo es lícito “asediar” al arquero?

El Arsenal revolucionó una jugada clave del fútbol, al borde del reglamento y alimentada por la picardía y las falencias arbitrales. La tendencia comenzó en el fútbol inglés y ya se copia en otras ligas.

¿Se verá en el Mundial? Fantino y la comisión que dirige Arsène Wenger tienen 29 días para actuar.

Un dato final para no pasar por alto: Wenger es hoy el responsable de estudiar posibles cambios reglamentarios para el futuro del fútbol. Fue durante muchísimos años, el exitoso técnico del Arsenal.