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Estos son los montos: jubilados reciben la mejor noticia porque el aguinaldo llegará con un aumento

La publicación del nuevo dato inflacionario será clave para determinar el porcentaje de aumento que impactará en millones de beneficiarios del sistema previsional argentino, en un contexto marcado por la constante preocupación por el poder adquisitivo frente al avance de los precios.

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Estos son los montos: jubilados reciben la mejor noticia porque el aguinaldo llegará con un aumento

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se encuentran a la expectativa de una nueva actualización en sus ingresos, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dé a conocer el índice de inflación correspondiente a abril. La publicación del nuevo dato inflacionario será clave para determinar el porcentaje de aumento que impactará en millones de beneficiarios del sistema previsional argentino, en un contexto marcado por la constante preocupación por el poder adquisitivo frente al avance de los precios.

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El próximo ajuste se aplicará bajo el esquema vigente de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto significa que el porcentaje de inflación mensual se trasladará directamente a los haberes previsionales, generando una suba automática en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

El nuevo dato del INDEC podría definir una suba para junio

Según proyecciones de distintas consultoras privadas, el índice inflacionario de abril mostraría una moderación respecto de marzo, consolidando una tendencia descendente. Las estimaciones ubican el IPC en torno al 2,4%, cifra que implicaría un incremento similar para los ingresos previsionales a partir de junio.

De confirmarse ese porcentaje, la jubilación mínima pasaría de los actuales $393.174,10 a aproximadamente $402.610,28. Aunque la mejora representaría un alivio nominal para los adultos mayores, el aumento sigue siendo observado con cautela debido a la persistente presión inflacionaria sobre productos esenciales, medicamentos y servicios.

Este mecanismo de actualización mensual busca sostener el valor real de las prestaciones, aunque sectores de jubilados continúan reclamando medidas complementarias que permitan recuperar poder de compra tras años de deterioro económico.

Aguinaldo de junio: cuánto recibirán quienes cobran la mínima

Además del incremento previsto, junio traerá consigo el pago del medio aguinaldo, uno de los ingresos más esperados del año por parte de jubilados y pensionados.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre, por lo que, tomando como referencia la jubilación mínima proyectada con aumento, quienes perciban el haber básico recibirían cerca de $201.305,14 adicionales.

De esta manera, el ingreso total estimado para un jubilado de la mínima en junio quedaría conformado por:

  • Jubilación actualizada: $402.610,28
  • Medio aguinaldo: $201.305,14
  • Bono extraordinario de refuerzo: $70.000

Total estimado a cobrar en junio: $673.915,42

Este monto representa una inyección económica significativa para los sectores de menores ingresos dentro del sistema previsional, especialmente en medio del aumento sostenido del costo de vida.

El bono de refuerzo seguirá siendo fundamental

El bono extraordinario otorgado por ANSES continúa funcionando como una herramienta central para reforzar los ingresos de jubilados de menores haberes. Aunque no integra el haber mensual ni impacta en futuros aumentos, su continuidad resulta determinante para sostener un piso de ingresos más elevado para millones de beneficiarios.

En junio, de mantenerse el refuerzo de $70.000, los jubilados de menores ingresos verán una diferencia considerable respecto de quienes solo perciben el haber previsional sin bonos adicionales.

Calendario de pagos ANSES mayo 2026 para jubilados y pensionados

ANSES ya confirmó el cronograma oficial de pagos correspondiente a mayo de 2026, organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

  • DNI finalizados en 0: 11 de mayo
  • DNI finalizados en 1: 12 de mayo
  • DNI finalizados en 2: 13 de mayo
  • DNI finalizados en 3: 14 de mayo
  • DNI finalizados en 4: 15 de mayo
  • DNI finalizados en 5: 18 de mayo
  • DNI finalizados en 6: 19 de mayo
  • DNI finalizados en 7: 20 de mayo
  • DNI finalizados en 8: 21 de mayo
  • DNI finalizados en 9: 22 de mayo

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Qué impacto tendrá esta actualización en el bolsillo de los jubilados

La combinación de aumento mensual, aguinaldo y bono extraordinario convierte a junio en uno de los meses de mayor ingreso para jubilados y pensionados durante el primer semestre. Sin embargo, economistas advierten que la verdadera mejora dependerá de si la inflación continúa desacelerándose, ya que cualquier repunte de precios podría volver a erosionar rápidamente los ingresos.

Para muchos adultos mayores, especialmente aquellos que dependen exclusivamente de la jubilación mínima, estos incrementos representan más una compensación frente a la inflación que una mejora real en la calidad de vida.

Expectativa frente a las próximas decisiones económicas

La política previsional continúa siendo uno de los ejes más sensibles dentro del escenario económico argentino. Cada actualización de haberes, bono o modificación en la movilidad jubilatoria genera un fuerte impacto social, dado que afecta directamente a millones de personas.

Con la inminente publicación del dato inflacionario, jubilados, pensionados y beneficiarios de ANSES permanecen atentos a las definiciones oficiales, mientras analizan cómo quedarán sus ingresos en la segunda mitad del año.

Un semestre decisivo para los ingresos previsionales

El segundo trimestre de 2026 podría marcar una etapa clave para el sector previsional, no solo por los ajustes mensuales sino también por la evolución de bonos, aguinaldos y medidas complementarias.

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