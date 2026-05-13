Estos son los montos: jubilados reciben la mejor noticia porque el aguinaldo llegará con un aumento

Este mecanismo de actualización mensual busca sostener el valor real de las prestaciones, aunque sectores de jubilados continúan reclamando medidas complementarias que permitan recuperar poder de compra tras años de deterioro económico.

Aguinaldo de junio: cuánto recibirán quienes cobran la mínima

Además del incremento previsto, junio traerá consigo el pago del medio aguinaldo, uno de los ingresos más esperados del año por parte de jubilados y pensionados.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre, por lo que, tomando como referencia la jubilación mínima proyectada con aumento, quienes perciban el haber básico recibirían cerca de $201.305,14 adicionales.

De esta manera, el ingreso total estimado para un jubilado de la mínima en junio quedaría conformado por:

Jubilación actualizada: $402.610,28

$402.610,28 Medio aguinaldo: $201.305,14

$201.305,14 Bono extraordinario de refuerzo: $70.000

Total estimado a cobrar en junio: $673.915,42

Este monto representa una inyección económica significativa para los sectores de menores ingresos dentro del sistema previsional, especialmente en medio del aumento sostenido del costo de vida.

El bono de refuerzo seguirá siendo fundamental

El bono extraordinario otorgado por ANSES continúa funcionando como una herramienta central para reforzar los ingresos de jubilados de menores haberes. Aunque no integra el haber mensual ni impacta en futuros aumentos, su continuidad resulta determinante para sostener un piso de ingresos más elevado para millones de beneficiarios.

En junio, de mantenerse el refuerzo de $70.000, los jubilados de menores ingresos verán una diferencia considerable respecto de quienes solo perciben el haber previsional sin bonos adicionales.

Calendario de pagos ANSES mayo 2026 para jubilados y pensionados

ANSES ya confirmó el cronograma oficial de pagos correspondiente a mayo de 2026, organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI finalizados en 0: 11 de mayo

11 de mayo DNI finalizados en 1: 12 de mayo

12 de mayo DNI finalizados en 2: 13 de mayo

13 de mayo DNI finalizados en 3: 14 de mayo

14 de mayo DNI finalizados en 4: 15 de mayo

15 de mayo DNI finalizados en 5: 18 de mayo

18 de mayo DNI finalizados en 6: 19 de mayo

19 de mayo DNI finalizados en 7: 20 de mayo

20 de mayo DNI finalizados en 8: 21 de mayo

21 de mayo DNI finalizados en 9: 22 de mayo

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

22 de mayo DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

26 de mayo DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

27 de mayo DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

28 de mayo DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Qué impacto tendrá esta actualización en el bolsillo de los jubilados

La combinación de aumento mensual, aguinaldo y bono extraordinario convierte a junio en uno de los meses de mayor ingreso para jubilados y pensionados durante el primer semestre. Sin embargo, economistas advierten que la verdadera mejora dependerá de si la inflación continúa desacelerándose, ya que cualquier repunte de precios podría volver a erosionar rápidamente los ingresos.

Para muchos adultos mayores, especialmente aquellos que dependen exclusivamente de la jubilación mínima, estos incrementos representan más una compensación frente a la inflación que una mejora real en la calidad de vida.

Expectativa frente a las próximas decisiones económicas

La política previsional continúa siendo uno de los ejes más sensibles dentro del escenario económico argentino. Cada actualización de haberes, bono o modificación en la movilidad jubilatoria genera un fuerte impacto social, dado que afecta directamente a millones de personas.

Con la inminente publicación del dato inflacionario, jubilados, pensionados y beneficiarios de ANSES permanecen atentos a las definiciones oficiales, mientras analizan cómo quedarán sus ingresos en la segunda mitad del año.

Un semestre decisivo para los ingresos previsionales

El segundo trimestre de 2026 podría marcar una etapa clave para el sector previsional, no solo por los ajustes mensuales sino también por la evolución de bonos, aguinaldos y medidas complementarias.