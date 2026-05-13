Revelador: las fotos que desmienten la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

Wanda Nara y Martín Migueles están envueltos hace varios días en rumores de separación e incluso la propia conductora dejó trascencer en contacto con periodistas que efectivamente terminó su relación.
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Trascendieron imágenes recientes que ponen en duda la separación de la conductora Wanda Nara y el empresario Martín Migueles.
Wanda Nara y Martín Migueles están envueltos hace varios días en rumores de separación e incluso la propia conductora dejó trascencer en contacto con periodistas que efectivamente terminó su relación.
Lo cierto es que ahora se conocieron imágenes recientes que ponen en duda si realmente Wanda está distanciada de Migueles. Se trata de fotos donde se ve al empresario con su hija junto a las nenas de la conductora de compras en un supermercado durante el fin de semana en Zona Norte.
Las imágenes se conocieron en el ciclo La Posta del espectáculo y el periodista Gustavo Méndez adelantó al respecto: “Tenemos la imagen. Esto destierra totalmente la farsa de que Wanda Nara está separada de Martín Migueles”.
El abogado Martín Leiro, invitado al programa de streaming, fue el encargado de aportar más datos sobre esas particulares fotos que abren aún más interrogantes sobre si Wanda y Migueles están o no separados.
“Yo soy de Zona Norte y estaba hablando con un colega el tema de Piccirillo, Migueles y Payarola, porque en Zona Norte se habla mucho de en los pasillos de Tribunales de este tema”, comenzó Leiro.
“Entonces me dicen ‘Yo voy a comprar a un supermercado en Nordelta y los veo siempre a Migueles con su hija y con las dos nenas de Wanda’", continuó.
Y remarcó: "Esto fue hace un par de semanas atrás y este fin de semana me dice ‘Martín, estoy en el supermercado a Migueles y su nena con las hijas de Wanda, las tres vestidas igual’”.
"Migueles estaría con las dos nenas de Wanda y con su hija haciendo las compras, esto fue el sábado o el domingo, aparentemente venían de un evento porque las tres nenas están vestidas igual, me recalcó eso", cerró el letrado.
Agustín Bernasconi decidió romper el silencio luego de que comenzaran a circular versiones que lo vinculaban sentimentalmente con Wanda Nara en el rodaje de la película ¿Querés ser mi hijo? en Uruguay.
Las versiones rápidamente tomaron fuerza con el correr de los días en medio de los insistentes rumores de crisis y separación de la rubia con Martín Migueles.
Ante esto, el actor decidió romper el silencio vía X y aclaró que nada tiene que ver con Wanda en lo sentimental.
"Hola. No suelo hacer este tipo de cosas, pero quiero aclarar que no estoy en ningún romance con nadie ni en nada de lo que dicen en algunos programas. Estoy en Uruguay grabando una película y nada más", escribió el actor, comentario que luego borró.
Y luego expresó su enojo tras la difusión del clip en el que se reproducían los dichos de Yanina Latorre y donde se lo vinculaba a Wanda.
"¡Esto es mentira! Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso", aclaró contundente.