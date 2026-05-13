Revelador: las fotos que desmienten la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

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“Yo soy de Zona Norte y estaba hablando con un colega el tema de Piccirillo, Migueles y Payarola, porque en Zona Norte se habla mucho de en los pasillos de Tribunales de este tema”, comenzó Leiro.

“Entonces me dicen ‘Yo voy a comprar a un supermercado en Nordelta y los veo siempre a Migueles con su hija y con las dos nenas de Wanda’", continuó.

Y remarcó: "Esto fue hace un par de semanas atrás y este fin de semana me dice ‘Martín, estoy en el supermercado a Migueles y su nena con las hijas de Wanda, las tres vestidas igual’”.

"Migueles estaría con las dos nenas de Wanda y con su hija haciendo las compras, esto fue el sábado o el domingo, aparentemente venían de un evento porque las tres nenas están vestidas igual, me recalcó eso", cerró el letrado.

martin migueles foto con las hijas de wanda nara

martin migueles foto con su hija y las hijas de wanda nara 2

Agustín Bernasconi enfrentó los rumores de romance con Wanda Nara

Agustín Bernasconi decidió romper el silencio luego de que comenzaran a circular versiones que lo vinculaban sentimentalmente con Wanda Nara en el rodaje de la película ¿Querés ser mi hijo? en Uruguay.

Las versiones rápidamente tomaron fuerza con el correr de los días en medio de los insistentes rumores de crisis y separación de la rubia con Martín Migueles.

Ante esto, el actor decidió romper el silencio vía X y aclaró que nada tiene que ver con Wanda en lo sentimental.

"Hola. No suelo hacer este tipo de cosas, pero quiero aclarar que no estoy en ningún romance con nadie ni en nada de lo que dicen en algunos programas. Estoy en Uruguay grabando una película y nada más", escribió el actor, comentario que luego borró.

Y luego expresó su enojo tras la difusión del clip en el que se reproducían los dichos de Yanina Latorre y donde se lo vinculaba a Wanda.

"¡Esto es mentira! Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso", aclaró contundente.

Tw de Agustín Bernasconi