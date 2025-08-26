En vivo Radio La Red
signo
Leo
ASTROLOGÍA

De mejor a peor: cómo afecta Saturno retrógrado a cada signo del zodiaco

Venus ya brilla en Leo y cada signo sentirá su energía de forma distinta. Amor, creatividad y autoestima son los temas destacados. Descubrí el ranking zodiacal de mayor a menor impacto.

Ranking zodiacal: así vivirá cada signo el tránsito de Venus en Leo

El ingreso de Venus en Leo marca una semana de magnetismo, pasión y autoexpresión. Pero no todos los signos recibirán la misma dosis de energía. Mientras algunos vivirán un impulso romántico y creativo, otros deberán enfrentar tensiones y ajustes.

Leé también Venus en Leo 2025: cómo te afecta este poderoso tránsito del 25 al 31 de agosto
💖 Venus entra en Leo: el tránsito que enciende el amor y la pasión en cada signo

Venus en Leo y su influencia en la astrología 2025

Este tránsito combina amor, belleza y deseo de mostrarse. El Sol, regente de Leo, potencia la necesidad de brillar y de reclamar espacio en lo afectivo y lo social.

venus en leo signos astrologia

Ranking de signos más favorecidos por Venus en Leo

  • Leo: protagonista absoluto, magnetismo y brillo personal.

  • Aries: pasión en el amor y confianza renovada.

  • Sagitario: expansión en lo social y creativo.

  • Libra: inspiración estética y apertura en vínculos.

  • Géminis: sorpresas positivas en relaciones.

  • Tauro: apoyo en proyectos artísticos y familiares.

Astrologia Venus entra en Tauro 0.webp

  • Acuario: necesidad de equilibrar deseo y compromiso.

  • Escorpio: atracción fuerte pero con tensiones.

  • Virgo: pide salir de la zona de confort.

  • Capricornio: ajustes en lo profesional y afectivo.

  • Piscis: sentimientos encontrados entre deseo y realidad.

  • Cáncer: exceso de dramatismo en vínculos cercanos.

luna del Esturión luna llena acuario signos astrologia 2

Consejos para todos los signos

  • Aprovechar la creatividad y expresarse con autenticidad.

  • No temer al rechazo: el brillo personal atrae cuando se muestra con confianza.

  • Revisar vínculos para distinguir pasión genuina de relaciones desgastadas.

