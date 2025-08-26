De mejor a peor: cómo afecta Saturno retrógrado a cada signo del zodiaco

El ingreso de Venus en Leo marca una semana de magnetismo, pasión y autoexpresión. Pero no todos los signos recibirán la misma dosis de energía. Mientras algunos vivirán un impulso romántico y creativo, otros deberán enfrentar tensiones y ajustes.
Venus ya brilla en Leo y cada signo sentirá su energía de forma distinta. Amor, creatividad y autoestima son los temas destacados. Descubrí el ranking zodiacal de mayor a menor impacto.
Ranking zodiacal: así vivirá cada signo el tránsito de Venus en Leo
Este tránsito combina amor, belleza y deseo de mostrarse. El Sol, regente de Leo, potencia la necesidad de brillar y de reclamar espacio en lo afectivo y lo social.
Leo: protagonista absoluto, magnetismo y brillo personal.
Aries: pasión en el amor y confianza renovada.
Sagitario: expansión en lo social y creativo.
Libra: inspiración estética y apertura en vínculos.
Géminis: sorpresas positivas en relaciones.
Tauro: apoyo en proyectos artísticos y familiares.
Acuario: necesidad de equilibrar deseo y compromiso.
Escorpio: atracción fuerte pero con tensiones.
Virgo: pide salir de la zona de confort.
Capricornio: ajustes en lo profesional y afectivo.
Piscis: sentimientos encontrados entre deseo y realidad.
Cáncer: exceso de dramatismo en vínculos cercanos.
Aprovechar la creatividad y expresarse con autenticidad.
No temer al rechazo: el brillo personal atrae cuando se muestra con confianza.
Revisar vínculos para distinguir pasión genuina de relaciones desgastadas.