Astrología: cómo el armónico aspecto de Venus y la Luna te cambia el humor y mejora tus relaciones este martes

Los signos que lideran la buena onda y los reencuentros hoy

Los signos de aire y fuego (Aries, Géminis, Leo y Libra) serán los encargados de contagiar el optimismo en sus entornos laborales y familiares. Van a sentir un subidón de vitalidad inmediato y una gran facilidad para destrabar malentendidos con palabras justas. Es un martes brillante para que organicen salidas espontáneas o lideren charlas grupales.

Por su parte, los signos de tierra y agua aprovecharán este sextil para permitirse un descanso mental merecido, encontrando contención en sus afectos más íntimos o disfrutando de un buen libro al final del día. No te resistas si este martes el cielo te propone cambiar de planes o salir a dar una vuelta para despejarte; acordate de que romper la monotonía es el mejor remedio para cuidar tu salud nerviosa y arrancar el miércoles con la energía renovada.

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