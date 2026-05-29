Astrología: el vaciado cósmico previo a la Luna Nueva y el ritual definitivo para limpiar tu mente este fin de semana

Cómo afecta la oscuridad lunar a los diferentes elementos
Los signos de agua y tierra (Cáncer, Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio) serán los que transiten este vaciado cósmico con mayor naturalidad. Sentirán una gran intuición para detectar qué vínculos o proyectos ya cumplieron su ciclo en sus vidas y sabrán soltarlos sin dramatismo. Es un momento ideal para que confíen en sus procesos de decantación interna y se regalen horas de silencio en el hogar.
Por su parte, los signos de aire y fuego (Géminis, Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario) deberán batallar un poco más contra la ansiedad mental típica de la fase oscura. No intenten tapar el vacío cósmico llenándose de actividades sociales vacías o comprando objetos por puro impulso digital. Acepten la invitación del cielo a bajar las revoluciones este fin de semana; acordate de que la tierra necesita pasar por la noche más oscura antes de que la semilla pueda romper la superficie y buscar la luz del sol.
FAQ:
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¿Es un buen fin de semana para lanzar campañas de marketing o productos? No es el ideal. Las fases balsámicas carecen de la fuerza de empuje necesaria; conviene esperar a que la Luna Nueva empiece a ganar luz en el cielo.
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¿Por qué se siente tanta pesadez física estos tres días? La Luna Balsámica disminuye la energía vital colectiva, invitando al descanso reparador, la introspección y la desintoxicación corporal.
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¿Cuál es el aroma recomendado para aromatizar el cuarto este fin de semana? El de lavanda, sándalo o melisa para calmar el sistema nervioso central y propiciar un sueño profundo.
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¿Qué piedra tener cerca de la cama para limpiar las energías? Una amatista o una selenita blanca para transmutar las densidades mentales acumuladas durante la semana laboral.