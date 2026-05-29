Astrología: el vaciado cósmico previo a la Luna Nueva y el ritual definitivo para limpiar tu mente este fin de semana

Cómo afecta la oscuridad lunar a los diferentes elementos

Los signos de agua y tierra (Cáncer, Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio) serán los que transiten este vaciado cósmico con mayor naturalidad. Sentirán una gran intuición para detectar qué vínculos o proyectos ya cumplieron su ciclo en sus vidas y sabrán soltarlos sin dramatismo. Es un momento ideal para que confíen en sus procesos de decantación interna y se regalen horas de silencio en el hogar.

Por su parte, los signos de aire y fuego (Géminis, Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario) deberán batallar un poco más contra la ansiedad mental típica de la fase oscura. No intenten tapar el vacío cósmico llenándose de actividades sociales vacías o comprando objetos por puro impulso digital. Acepten la invitación del cielo a bajar las revoluciones este fin de semana; acordate de que la tierra necesita pasar por la noche más oscura antes de que la semilla pueda romper la superficie y buscar la luz del sol.

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