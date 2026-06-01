Astrología en junio: las predicciones signo por signo en el dinero, el trabajo y los negocios para este mes

Le damos la bienvenida oficial a junio de 2026 y el cielo reconfigura sus piezas para ofrecernos un mes bisagra en materia de productividad, metas comerciales y estabilidad material. Con el Sol y Mercurio transitando por el movedizo y elocuente signo de Géminis, las primeras semanas del mes exigirán una enorme flexibilidad intelectual, capacidad de negociación y diversificación en los ingresos. Es el momento del año ideal para los creadores de contenido, los trabajadores digitales, el comercio online y aquellos profesionales que se animen a diversificar sus fuentes de ingresos tradicionales.