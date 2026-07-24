Astrología: la alianza entre el Sol en Leo y la Luna en Capricornio este fin de semana

La madurez emocional y el enfoque en metas claras serán los grandes aliados durante estas jornadas. Foto: Astrología.

A nivel personal, el fin de semana funciona como una excelente oportunidad para evaluar el rumbo de los proyectos del año. La claridad mental que aporta la Luna en Capricornio ayuda a detectar qué aspectos necesitan un ajuste de tuerca y qué metas merecen ser priorizadas para el próximo mes.

Para sacarle el mayor jugo a esta configuración astrológica, la recomendación principal es alternar momentos de ocio y disfrute con espacios de reflexión consciente. Permitite conectar con lo que te apasiona sin perder de vista tus responsabilidades ni tu bienestar físico.

Aprovechá estas jornadas para consolidar tu autoestima, poner límites saludables donde sea necesario y encarar el cierre de julio con la certeza de que tenés la fuerza y la estructura para lograr lo que te proponés.

Cómo trabajar la energía Fuego-Tierra del 24 al 26 de julio

Escribí tus objetivos: Bajá al papel tus ideas creativas para darles forma y trazá un plan de acción realizable.

Fortalecé tu compromiso: Si asumiste un compromiso personal o de pareja, cumplilo con hechos concretos.

Buscá el equilibrio: Combiná espacios de celebración y alegría con momentos de descanso reparador.

Valorá tu progreso: Reconocé el esfuerzo que le pusiste a tus metas en este último tiempo y felicitate por lo logrado.

Preguntas Frecuentes (FAQ)