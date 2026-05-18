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Astrología: por qué la última semana del Sol en Tauro te pide que cierres tus cuentas emocionales

El ciclo del Toro llega a su fin este 20 de mayo. Enterate cómo afecta este cambio de conciencia a tu estabilidad y por qué es vital hacer balance hoy.

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El Sol se despide de Tauro exigiendo un balance real de nuestras finanzas y valor personal. Foto: Astrología

El Sol se despide de Tauro exigiendo un balance real de nuestras finanzas y valor personal. Foto: Astrología, Ideogram.

Más allá de los tránsitos lunares diarios, estamos viviendo un hito astrológico central en el mes: la última semana completa del Sol en Tauro de este 2026. El Sol ingresará a Géminis en los próximos días, lo que significa que el universo está cerrando el portal de la evaluación material, los procesos lentos y la revisión del valor propio. Esta semana del 18 al 22 de mayo es, literalmente, el examen final sobre cómo estás gestionando tu energía, tu tiempo y tu dinero.

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El Stellium en Tauro activa un portal de abundancia y concreción material para todo el zodíaco. Foto: Astrología, Ideogram.

En la astrología actual, el final de la temporada de un signo de Tierra nos obliga a mirar los resultados tangibles. El cielo te pregunta: "¿Qué construiste en estos últimos 30 días?", "¿Pudiste ordenar tu economía?", "¿Te diste el valor que merecés en tu trabajo?". No es una semana para empezar de cero, sino para ponerle el moño a lo que ya venís trabajando. Es momento de consolidar, cobrar lo pendiente y agradecer la estabilidad alcanzada, por pequeña que sea.

Astrología y la transición hacia el aire: prepararse para el movimiento

El cambio de Tauro (Tierra) a Géminis (Aire) se va a sentir como abrir las ventanas de una habitación que estuvo cerrada mucho tiempo. Sentiremos un alivio de la pesadez corporal y unas ganas enormes de conectar con el entorno. Sin embargo, para que ese aire fresco no desordene tu vida, tenés que dejar tus bases bien firmes antes del viernes. Aprovechá este lunes y martes para cerrar presupuestos, pagar deudas y dejar en claro tus condiciones laborales.

Los signos que sentirán este cierre con más intensidad serán los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario). Para ustedes, estos días marcan el fin de una etapa de mucha presión interna. El alivio está cerca, pero no dejen tareas administrativas o conversaciones de dinero sin terminar. Los signos de tierra y agua encontrarán en este cierre una plataforma muy cómoda para proyectar el próximo mes con total seguridad.

Ritual de la cosecha para el martes a la noche

Para sintonizar con los últimos grados de Tauro, este martes 19 te propongo un ejercicio de reconocimiento. Agarrá un papel y escribí tres logros materiales o profesionales que hayas conseguido en lo que va del año, por mínimos que parezcan (un ahorro, un cliente nuevo, haber mantenido la constancia en el gimnasio). Quemá un poco de canela en polvo sobre una vela marrón o verde y agradecé. Al valorar lo que ya tenés, le abrís la puerta a la abundancia del próximo ciclo de aire.

La cultura contemporánea nos empuja a estar siempre insatisfechos, buscando el próximo gran éxito. La sabiduría de Tauro, que se despide esta semana, nos recuerda que la verdadera riqueza es la capacidad de disfrutar del presente y de lo que ya hemos construido con nuestras propias manos. Asegurá tus bases esta semana; el cielo te acompaña para que dejes tu terreno firme y listo para sembrar nuevas ideas.

FAQ:

  • ¿Qué pasa si tengo un gasto imprevisto esta semana? Tomalo como un ajuste necesario de Tauro para que afines tu estrategia de ahorro.

  • ¿Es buen momento para plantear un aumento de sueldo? Sí, lunes y martes son los mejores días antes de que cambie la energía solar.

  • ¿Cuál es el aroma de la semana? El sándalo o el cedro para enraizar la energía.

  • ¿Cómo influye en el plano físico? Pide descanso para la zona del cuello y hombros; regalate un automasaje antes de dormir.

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