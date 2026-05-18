Astrología: por qué la última semana del Sol en Tauro te pide que cierres tus cuentas emocionales

Ritual de la cosecha para el martes a la noche

Para sintonizar con los últimos grados de Tauro, este martes 19 te propongo un ejercicio de reconocimiento. Agarrá un papel y escribí tres logros materiales o profesionales que hayas conseguido en lo que va del año, por mínimos que parezcan (un ahorro, un cliente nuevo, haber mantenido la constancia en el gimnasio). Quemá un poco de canela en polvo sobre una vela marrón o verde y agradecé. Al valorar lo que ya tenés, le abrís la puerta a la abundancia del próximo ciclo de aire.

La cultura contemporánea nos empuja a estar siempre insatisfechos, buscando el próximo gran éxito. La sabiduría de Tauro, que se despide esta semana, nos recuerda que la verdadera riqueza es la capacidad de disfrutar del presente y de lo que ya hemos construido con nuestras propias manos. Asegurá tus bases esta semana; el cielo te acompaña para que dejes tu terreno firme y listo para sembrar nuevas ideas.

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