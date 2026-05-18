Se oficializa: bono para los jubilados con 30 años de aportes

Para mayo, el aumento estará basado en la inflación de marzo, generando un ajuste estimado cercano al 3,8%, producto de redondeos administrativos y cálculos internos.

La lógica oficial apunta a evitar que las jubilaciones pierdan poder adquisitivo de manera abrupta, aunque en escenarios de inflación sostenida los incrementos suelen llegar con demora frente al avance real de los precios.

Nuevos haberes: cuánto cobrarán jubilados y pensionados

Con la actualización prevista, las jubilaciones y otras prestaciones sociales tendrán modificaciones concretas en sus montos.

La jubilación mínima nacional pasará de $380.319 a $393.174,10, consolidando una mejora nominal que busca acompañar el proceso inflacionario.

Sin embargo, el foco principal sigue puesto en los bonos extraordinarios, ya que para buena parte de los beneficiarios representan una porción indispensable de sus ingresos mensuales.

Valores actualizados para mayo:

Jubilación mínima: $393.174,10

$393.174,10 PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $314.539,28

$314.539,28 Pensiones no contributivas: $275.221,87

$275.221,87 Madres de siete hijos: $393.174,10

$393.174,10 AUH: $141.285,31

$141.285,31 AUH por discapacidad: $460.044,10

Estos incrementos reflejan la aplicación automática de la fórmula vigente, aunque el verdadero impacto económico dependerá del refuerzo adicional.

El bono de $70.000: la herramienta clave para reforzar ingresos

El Gobierno confirmó que continuará durante mayo el pago del bono extraordinario de $70.000 destinado principalmente a quienes perciben haberes más bajos.

Gracias a este complemento:

Ningún jubilado de la mínima cobrará menos de $463.174,10

Los beneficiarios de PUAM alcanzarán $384.539,28

Pensiones no contributivas llegarán a $345.221,87

Cómo funciona el bono:

Se deposita automáticamente junto al haber mensual

No requiere inscripción previa

Se acredita en la cuenta habitual

Es proporcional para quienes cobran por encima de la mínima

Este esquema permite sostener un piso de ingresos, pero también genera desigualdades entre quienes superan apenas el umbral establecido y reciben refuerzos menores o nulos.

Un sistema previsional sostenido con parches

Aunque el ajuste mensual ofrece mayor dinamismo frente a fórmulas anteriores, la dependencia de bonos extraordinarios evidencia una problemática estructural más profunda.

Los bonos funcionan como mecanismos de emergencia, no como soluciones permanentes.

En la práctica:

Los aumentos llegan con rezago respecto de la inflación real

El bono compensa parcialmente esa pérdida

Se incrementa la dependencia estatal de medidas extraordinarias

Persisten dudas sobre la sostenibilidad fiscal del sistema

Para muchos especialistas, esta dinámica consolida una estructura previsional donde el ingreso real continúa condicionado por decisiones políticas de corto plazo.

Calendario de pagos ANSES para mayo

ANSES ya definió el cronograma oficial de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios sociales, organizado según terminación de DNI.

Jubilaciones mínimas

DNI terminado en 0: 11 de mayo

DNI terminado en 1: 12 de mayo

DNI terminado en 2: 13 de mayo

DNI terminado en 3: 14 de mayo

DNI terminado en 4: 15 de mayo

DNI terminado en 5: 18 de mayo

DNI terminado en 6: 19 de mayo

DNI terminado en 7: 20 de mayo

DNI terminado en 8: 21 de mayo

DNI terminado en 9: 21 de mayo

Haberes superiores a la mínima

DNI 0 y 1: 22 de mayo

DNI 2 y 3: 26 de mayo

DNI 4 y 5: 27 de mayo

DNI 6 y 7: 28 de mayo

DNI 8 y 9: 29 de mayo

Pensiones no contributivas

DNI 0 y 1: 11 de mayo

DNI 2 y 3: 12 de mayo

DNI 4 y 5: 13 de mayo

DNI 6 y 7: 14 de mayo

DNI 8 y 9: 15 de mayo

La segmentación busca evitar saturaciones bancarias, aunque para millones de hogares la fecha exacta sigue siendo determinante para planificar gastos esenciales.

Inflación, jubilaciones y poder adquisitivo: una tensión permanente

El nuevo aumento previsional vuelve a dejar en evidencia una de las mayores fragilidades económicas del país: la dificultad para que jubilaciones y pensiones evolucionen al mismo ritmo que el costo de vida.

Si bien la actualización mensual representa una mejora técnica, la inflación persistente obliga a recurrir constantemente a bonos compensatorios.

El escenario actual muestra:

Ajustes frecuentes, pero insuficientes

Bonos como refuerzo esencial

Ingresos previsionales bajo presión constante

Pérdida sostenida de poder de compra en sectores vulnerables

La carrera entre inflación e ingresos sigue siendo desigual, y para millones de adultos mayores, cada índice del INDEC se traduce en una preocupación inmediata sobre su economía personal.