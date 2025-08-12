En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Astrología
LOS ASTROS

Astrología: ¿Qué significa esta conjunción Venus-Júpiter para tu deseo, tu pareja, tu autoestima?

Una alianza cósmica que inquieta, que invita, que sana en la astrología; hoy el cielo te habla de reencuentros y crecimiento.

Conjunción Venus-Júpiter: la belleza de sentirte en casa

Conjunción Venus-Júpiter: la belleza de sentirte en casa, estés donde estés. Foto: Ideogram, Astrología.

Hoy el cielo parece un cómplice. Venus y Júpiter se alinean en Cáncer y la energía se siente como una mezcla de cosquilleo y calma: algo se mueve adentro, algo se relaja. Este tipo de conjunción no pasa todos los días y suele dejar huella en el deseo, en la manera en que nos vinculamos y en cómo nos vemos a nosotros mismos.

Leé también Predicciones horóscopo 27 mayo: lo que los astros revelan hoy para tu signo
Descubrí las claves del día según las predicciones horóscopo 27 mayo

Cuando el deseo es también ternura. Venus invita al placer y Júpiter lo magnifica. Pero en Cáncer, ese placer no es solo físico: es emocional. Hoy tal vez descubras que lo que más te atrae es aquello que te cuida.

Astrología: la autoestima como territorio fértil

No es casual que muchas personas hoy sientan más confianza. Esta energía ayuda a reconocer el propio valor sin necesidad de que otro lo confirme.

Cuando uno se siente valioso, no necesita correr detrás de nada. Esta conjunción puede ayudarte a soltar esa urgencia de complacer o de ser aprobado, y empezar a elegir lo que realmente te nutre.

En este clima astral, hasta un pequeño acto de autocuidado —como decir “no” a lo que te desgasta o “sí” a lo que te llena— puede convertirse en un gesto revolucionario.

image
Hoy el deseo se parece mucho a un abrazo largo. Foto: Astrolog&iacute;a/Ideogram.

Hoy el deseo se parece mucho a un abrazo largo. Foto: Astrología/Ideogram.

Signos que pueden sentirlo más

  • Cáncer: sensación de estar en el lugar y momento justo.

  • Tauro: placer en lo cotidiano, en la simpleza.

  • Virgo: claridad emocional que trae alivio.

El reencuentro con uno mismo

A veces pensamos que “reencuentro” es solo con alguien del pasado. Pero hoy, la invitación más poderosa es volver a encontrarte con tu propia voz interior.

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo aprovechar este tránsito?

Dando espacio a lo que te emociona y priorizando vínculos que te cuidan.

¿Qué pasa si no soy uno de los signos más favorecidos?

La energía es para todos, pero algunos la sienten con más intensidad.

Hoy, la mejor decisión puede ser la más simple: quedarte donde te sientas querido.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Astrología
Notas relacionadas
Astrología: los 4 signos que pueden tomar decisiones de las que se arrepientan
Astrología: qué cambia desde hoy en tu forma de relacionarte cuando Marte entra en Libra
Astrología: Marte y Urano empujan cambios drásticos e inesperados

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar