Astrología: ¿Qué significa esta conjunción Venus-Júpiter para tu deseo, tu pareja, tu autoestima?

En este clima astral, hasta un pequeño acto de autocuidado —como decir “no” a lo que te desgasta o “sí” a lo que te llena— puede convertirse en un gesto revolucionario.

image Hoy el deseo se parece mucho a un abrazo largo. Foto: Astrología/Ideogram.

Signos que pueden sentirlo más

Cáncer : sensación de estar en el lugar y momento justo.

Tauro : placer en lo cotidiano, en la simpleza.

Virgo: claridad emocional que trae alivio.

El reencuentro con uno mismo

A veces pensamos que “reencuentro” es solo con alguien del pasado. Pero hoy, la invitación más poderosa es volver a encontrarte con tu propia voz interior.

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo aprovechar este tránsito?

Dando espacio a lo que te emociona y priorizando vínculos que te cuidan.

¿Qué pasa si no soy uno de los signos más favorecidos?

La energía es para todos, pero algunos la sienten con más intensidad.

Hoy, la mejor decisión puede ser la más simple: quedarte donde te sientas querido.