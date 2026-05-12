Yanina Latorre dio detalles de la foto privada de la China Suárez que subió Mauro Icardi: "Ganas de..."

"Él subió una foto de ella, en tanga, con una pelota como si fuera botinera, ella apoyando el pie en pelota”, precisó Yanina, remarcando su postura en contra de ese posteo del deportista y el deseo, según ella, de la China Suárez.

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“Ella quiere ser botinera con la pelota. Después hay muchos rumores que están separados que son mentira, tiran a correr un rumor de cualquier cosa y quedas engranpado", comentó.

En ese sentido, Yanina Latorre dijo que estas acciones de Mauro Icardi no le juegan a favor en su carrera y que sería uno de los factores claves por lo que aún no se define si continúa o no en el club turco donde es ídolo. "Esto es lo que hace que para mí él no tenga ofertas", puntualizó.

Y cerró cuestionando el mensaje público de Icardi a sus hijas tras el título obtenido: "Hizo todo un posteo cuando salió campeón dirigido a sus hijas en redes. ¿No tiene un Whatsapp? ¿No las podes llamar? Todo es para el afuera y después se molesta cuando los periodistas hablamos”.

"¿Para qué las expone? ¿Vos te pensas que la hija lo va a leer? Son criaturas, hablalo con ellas, dejen de hacer papelones. Si sos buen papá, esto no lo escribís. Wanda también hace lo mismo con las falsas denuncias, todo esto me parece un papelón", concluyó la conductora.

mauro icardi foto la china suarez en ropa interior con un picante mensaje

Las dudas sobre el futuro de Mauro Icardi y la China Suárez

En Lape Club Social (América TV), Leo Paradizo encendió la expectativa al revelar detalles sobre el futuro de Mauro Icardi, un tema que no solo involucra al delantero sino también a la China Suárez, con quien comparte su vida.

El contrato del futbolista con el Galatasaray de Turquía termina el 30 de junio y luego de un viaje a Buenos Aires el ex de Wanda Nara definiría dónde continuará su carrera, entre varias ofertas que maneja entre las que se encuentra renovar su contrato con el club donde es ídolo.

"¿Existe la posibilidad realmente que se quede en Galatasaray? Es remota la chance. Icardi es un jugador de élite. Lo buscan en todos lados. Turquía es una opción, sí. Quedarse en Galatasaray es una posibilidad", precisó el periodita deportivo.

Entre las alternativas más resonantes aparece Brasil y México. "Hay un grande de Brasil que lo quiere, ya lo llamó en febrero y es Fluminense. El club más poderoso de México es el América. Quiere contar con Icardi. Cuenta con una solvencia económica importante como para poder hacer una oferta".

"La oferta de Arabia Saudita ya la tiene. Si hay una oferta que en lo económico supera cualquier otra, es esta. Ahora, ¿quiere ir Icardi con su ritmo de vida y con los problemas que tiene en la vida cotidiana? Arabia es un lugar difícil para adaptarse en cuanto a lo social. ¿Quiere jugar allí? Veremos. Lo económico supera cualquier cosa", cerró acerca de otra seductora propuesta económica con la que contaría Mauro Icardi.