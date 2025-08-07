En vivo Radio La Red
LOS ASTROS

Astrología: Marte y Urano empujan cambios drásticos e inesperados

El deseo se acelera, las decisiones se tensan en la astrología. Marte y Urano marcan un día de sorpresas, enojos y giros que pueden cambiarlo todo.

Marte y Urano en tensión: el deseo se vuelve impulso

Marte y Urano en tensión: el deseo se vuelve impulso, y la rutina, jaula. Foto: Ideogram/Astrología

Hay días en los que el universo parece ponerse intenso, sacarte de la cama emocional y meterte en una especie de sacudida cósmica. Este jueves, Marte desde Tauro se une a Urano, y esa conjunción puede sentirse como un sacudón interno. Cambios que no viste venir, enojos que no sabías que tenías, decisiones que podrían sorprender hasta a vos.

Una ventana estelar para revelar lo que el corazón ya sabía. Foto: Internet/Astrología/Ideogram.

No es un día tranquilo. Pero sí es un día honesto. Y eso ya es un montón.

Astrología: “¿Y si el cambio llega sin avisar?”

Quizás algo te irrita de repente. Quizás una charla que parecía mínima termina en pelea. O capaz sos vos el que decide cortar con algo que venías sosteniendo por miedo.

Marte quiere avanzar. Urano quiere liberarse.

Y vos estás en el medio, sintiendo que algo ya no te entra en la piel.

El día pide cambio, aunque no estés listo. Foto: Astrología/Ideogram.

“Entre el deseo y la reacción, hay una pausa que te salva”

Lo más fácil sería explotar. Pero también podés parar, respirar y preguntarte:

¿Realmente quiero cambiar esto, o solo necesito que me escuchen?

Este tránsito puede ser liberador si lo usás para moverte con intención, no con rabia.

¿Cómo afecta este tránsito a cada signo?

Aries

Tu energía está a full. Pero cuidado con la impulsividad. Descargá haciendo algo físico, no rompiendo vínculos.

Tauro

Hay incomodidad, y hay deseo de libertad. No te asustes: es tu crecimiento tocando la puerta.

Leo

Te cuestionan o te corrigen, y no te gusta. Pero hay algo ahí para mirar. No cierres la puerta.

Escorpio

El control ya no te salva. Este tránsito puede mostrarte por dónde abrir, no por dónde escapar.

Acuario

¿Y si este caos es la pista que necesitabas? Algo nuevo empieza, aunque sea incómodo.

Preguntas frecuentes

¿Por qué Marte y Urano generan tanta tensión emocional?

Porque uno empuja a actuar y el otro quiere romper con todo. Esa combinación no pasa desapercibida.

¿Qué cosas pueden pasar con este tránsito?

Discusión, sorpresas, impulsos repentinos, cortes o decisiones inesperadas.

¿Es malo actuar con impulsividad?

No si lo hacés con conciencia. Pero mejor frenar y pensar antes de quemar todo.

