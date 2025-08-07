Astrología: Marte y Urano empujan cambios drásticos e inesperados

Y vos estás en el medio, sintiendo que algo ya no te entra en la piel.
image
El día pide cambio, aunque no estés listo. Foto: Astrología/Ideogram.
“Entre el deseo y la reacción, hay una pausa que te salva”
Lo más fácil sería explotar. Pero también podés parar, respirar y preguntarte:
¿Realmente quiero cambiar esto, o solo necesito que me escuchen?
Este tránsito puede ser liberador si lo usás para moverte con intención, no con rabia.
¿Cómo afecta este tránsito a cada signo?
Aries
Tu energía está a full. Pero cuidado con la impulsividad. Descargá haciendo algo físico, no rompiendo vínculos.
Tauro
Hay incomodidad, y hay deseo de libertad. No te asustes: es tu crecimiento tocando la puerta.
Leo
Te cuestionan o te corrigen, y no te gusta. Pero hay algo ahí para mirar. No cierres la puerta.
Escorpio
El control ya no te salva. Este tránsito puede mostrarte por dónde abrir, no por dónde escapar.
Acuario
¿Y si este caos es la pista que necesitabas? Algo nuevo empieza, aunque sea incómodo.
Preguntas frecuentes
¿Por qué Marte y Urano generan tanta tensión emocional?
Porque uno empuja a actuar y el otro quiere romper con todo. Esa combinación no pasa desapercibida.
¿Qué cosas pueden pasar con este tránsito?
Discusión, sorpresas, impulsos repentinos, cortes o decisiones inesperadas.
¿Es malo actuar con impulsividad?
No si lo hacés con conciencia. Pero mejor frenar y pensar antes de quemar todo.