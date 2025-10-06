En vivo Radio La Red
Trends
Astrología
signo
ASTROLOGÍA

Astrología y numerología de octubre: el mensaje del número 10/10 para cada signo

El portal energético del 10/10 combina la fuerza de la numerología y la astrología. Descubrí qué mensaje trae este número para cada signo y cómo aprovechar su poder en octubre.

Astrología y numerología de octubre: el mensaje del número 10/10 para cada signo

El 10 de octubre es una fecha clave para astrólogos y numerólogos. El número 10 simboliza finalización de etapas y nuevos comienzos, mientras que el 0 potencia la energía espiritual y la conexión con lo infinito.

Cuando se repite el 10/10, se crea un portal energético que invita a soltar lo viejo y abrirse a nuevas oportunidades. Este año coincide con la Luna creciente en Tauro, que impulsa la estabilidad y la prosperidad material.

portal signos

El significado del 10/10 para todos los signos

  • Aries: el portal marca el fin de dudas y el comienzo de nuevos proyectos profesionales.

  • Tauro: oportunidad de mejorar la economía y cerrar deudas pendientes.

  • Géminis: momento ideal para soltar relaciones tóxicas y fortalecer amistades sinceras.

  • Cáncer: renovación en el hogar y reconciliaciones familiares.

  • Leo: la fecha trae inspiración creativa y apertura a romances.

10-10 octubre signos numerologia astrologia 1

  • Virgo: se activa la energía de sanación emocional y orden financiero.

  • Libra: tiempo de equilibrar vínculos y tomar decisiones sentimentales importantes.

  • Escorpio: oportunidad de perdonar y dejar atrás resentimientos antiguos.

  • Sagitario: el portal despierta el deseo de estudiar, viajar y expandirse.

  • Capricornio: llega claridad para asumir responsabilidades y liderar proyectos.

  • Acuario: fase de introspección para liberar patrones negativos.

  • Piscis: apertura a nuevas conexiones espirituales y mayor intuición.

portal 7 de julio signo.jpg

Cómo aprovechar el portal 10/10

  • Encender una vela blanca al amanecer y pedir claridad para el mes.

  • Escribir en un papel lo que se desea dejar atrás y quemarlo con cuidado.

  • Meditar al atardecer visualizando los nuevos comienzos.

El 10/10 será un momento ideal para cerrar ciclos, agradecer y abrir puertas a nuevas oportunidades en todos los signos del zodíaco.

