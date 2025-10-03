En vivo Radio La Red
Trends
amor
octubre
ESPIRITUALIDAD

Cómo usar cuarzos y piedras energéticas para que te llegue el amor en octubre 2025

El mes de octubre trae oportunidades para el amor y la armonía emocional. Con cuarzos y piedras energéticas, podés activar la vibración del romance y fortalecer relaciones nuevas o existentes.

Amor y energías en octubre 2025

Los cuarzos y piedras energéticas han sido usados durante siglos como herramientas de sanación y atracción del amor. En octubre, el tránsito de Venus en Libra favorece el romance y los vínculos afectivos, y estos cristales pueden ayudar a canalizar esa energía para abrir el corazón y armonizar emociones.

El uso consciente de estos elementos no solo atrae a nuevas personas sino que también fortalece relaciones actuales, ayudando a resolver conflictos y generar confianza.

cartas tarot piedras astrologia.png

Los mejores cuarzos y piedras para el amor

1. Cuarzo rosa: apertura del corazón

  • Ideal para atraer nuevas relaciones y reforzar la autoestima emocional.

  • Se recomienda llevarlo en un collar o pulsera para mantenerlo cerca del pecho.

2. Amatista: armonía y serenidad

  • Calma las emociones intensas y favorece la comunicación amorosa.

  • Colocar una piedra de amatista bajo la almohada ayuda a conciliar el sueño y sanar heridas emocionales.

3. Rodonita: reconciliaciones

  • Potencia el perdón y la comprensión mutua, ideal para quienes buscan retomar vínculos.

  • Se puede usar en anillos o simplemente llevar en el bolsillo.

4. Cuarzo verde: estabilidad afectiva

  • Favorece la confianza y seguridad en la pareja.

  • Ideal para colocar en la habitación como piedra protectora.

piedras.png

Cómo realizar un ritual de amor con cuarzos

  • Elegí el cuarzo que represente tu intención amorosa.

  • Limpiá la piedra pasándola por agua con sal o dejándola una noche bajo la luz de la Luna.

  • Encendé una vela rosa y sostené el cuarzo entre las manos.

  • Visualizá el amor que querés atraer o fortalecer.

  • Guardá el cuarzo cerca de tu cama o llévalo contigo.

Consejos prácticos para realizar rituales de amor

  • Evitá compartir tus cuarzos con otras personas para que no pierdan la energía personal.

  • Recargalos cada mes bajo la Luna Llena para mantener su fuerza.

  • Combiná cuarzo rosa con amatista para armonía y protección.

Con estos sencillos rituales y el uso de los cuarzos adecuados, octubre puede convertirse en el mes del amor consciente y la armonía emocional.

