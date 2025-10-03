Cómo usar cuarzos y piedras energéticas para que te llegue el amor en octubre 2025

2. Amatista: armonía y serenidad
3. Rodonita: reconciliaciones
Potencia el perdón y la comprensión mutua, ideal para quienes buscan retomar vínculos.
Se puede usar en anillos o simplemente llevar en el bolsillo.
4. Cuarzo verde: estabilidad afectiva
Cómo realizar un ritual de amor con cuarzos
Elegí el cuarzo que represente tu intención amorosa.
Limpiá la piedra pasándola por agua con sal o dejándola una noche bajo la luz de la Luna.
Encendé una vela rosa y sostené el cuarzo entre las manos.
Visualizá el amor que querés atraer o fortalecer.
Guardá el cuarzo cerca de tu cama o llévalo contigo.
Consejos prácticos para realizar rituales de amor
Evitá compartir tus cuarzos con otras personas para que no pierdan la energía personal.
Recargalos cada mes bajo la Luna Llena para mantener su fuerza.
Combiná cuarzo rosa con amatista para armonía y protección.
Con estos sencillos rituales y el uso de los cuarzos adecuados, octubre puede convertirse en el mes del amor consciente y la armonía emocional.