Eclipse de octubre: 4 signos que deberán soltar lo viejo antes del 10/10

3. Escorpio: transformación interna
4. Capricornio: cambios en el rumbo profesional
Consejos para soltar lo viejo antes del 10/10
-
Hacer una limpieza energética en el hogar para despejar ambientes.
-
Escribir en un cuaderno las situaciones que se desea cerrar y agradecer lo aprendido.
-
Evitar discusiones y enfocarse en la introspección y el autocuidado.
El eclipse parcial de octubre es una oportunidad poderosa para limpiar el camino antes del portal 10/10 y así recibir el nuevo ciclo con más ligereza y determinación.