Trends
Signos
eclipse
ASTROLOGÍA

Eclipse de octubre: 4 signos que deberán soltar lo viejo antes del 10/10

El eclipse parcial de Sol en octubre 2025 marcará un punto de inflexión en el zodíaco. Algunos signos deberán dejar atrás viejos patrones para avanzar con mayor fuerza hacia el portal del 10 de octubre.

El eclipse parcial de Sol de octubre llega en plena temporada de Luna creciente, intensificando la energía de los nuevos comienzos. Los eclipses suelen ser vistos como catalizadores de cambios, ya que revelan lo que necesita transformarse en nuestras vidas.

Este fenómeno astronómico afectará más a quienes han postergado decisiones o cargan con vínculos o situaciones que ya no les benefician. Es un llamado a soltar lo que ya no aporta crecimiento.

Los signos más impactados por el eclipse

1. Aries: cierre de ciclos laborales

  • El eclipse señala que es hora de soltar proyectos que no prosperan y abrir espacio a nuevas metas.

2. Libra: decisiones sentimentales

  • Es el momento de poner fin a relaciones que no aportan equilibrio y priorizar la paz emocional.

3. Escorpio: transformación interna

  • Debe liberar resentimientos y viejas heridas emocionales para poder avanzar.

4. Capricornio: cambios en el rumbo profesional

  • Tendrá que dejar atrás estrategias que ya no funcionan y buscar nuevas oportunidades.

Consejos para soltar lo viejo antes del 10/10

  • Hacer una limpieza energética en el hogar para despejar ambientes.

  • Escribir en un cuaderno las situaciones que se desea cerrar y agradecer lo aprendido.

  • Evitar discusiones y enfocarse en la introspección y el autocuidado.

El eclipse parcial de octubre es una oportunidad poderosa para limpiar el camino antes del portal 10/10 y así recibir el nuevo ciclo con más ligereza y determinación.

