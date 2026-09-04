Astrología y salud: el método definitivo para desinflamar el abdomen este fin de semana

Para potenciar la eliminación de toxinas, los especialistas sugieren incrementar el consumo de alimentos ricos en fibra soluble, fermentados naturales como el kéfir o el chucrut, e incorporar infusiones digestivas de hinojo, menta y carqueja.

En el área del movimiento somático, la práctica de yoga suave con énfasis en torsiones espinales pasivas y ejercicios de respiración abdominal profunda estimulará la motilidad intestinal, ayudando a descompresar el abdomen y relajando el nervio vago.

Aprovechar este primer fin de semana de septiembre para depurar el cuerpo y descansar la mente garantizará un inicio de la segunda semana con vitalidad física óptima y el sistema nervioso totalmente regulado.

Realizar torsiones suaves de columna e ingerir alimentos ricos en fibra facilitará la depuración intestinal durante el fin de semana. Foto: Astrología y salud holística este fin de semana.

Cuatro hábitos holísticos para la salud digestiva del fin de semana

Alimentación viva y consciente: Priorizá el consumo de vegetales cocidos al vapor, caldos desintoxicantes y granos enteros de fácil digestión.

Hidratación depurativa: Bebé agua tibia con unas gotas de limón al despertar para activar el peristaltismo e hidratar las mucosas.

Torsiones de columna: Dedicá 10 minutos por la mañana a estirar la espalda con suave rotación de tronco para masajear los órganos abdominales.

Pausa de estimulantes: Suspendé el consumo de bebidas alcohólicas y alimentos ultraprocesados durante estos tres días para desinflamar el hígado.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué el tránsito de la Luna por Virgo es el momento óptimo para un "detox" digestivo?

Porque Virgo gobierna la asimilación y la eliminación biológica, facilitando que el cuerpo filtre lo que necesita y expulse los desechos metabólicos.

¿Qué remedio natural ayuda a desinflamar el abdomen este fin de semana?

Tomar una infusión tibia de manzanilla con anís estrellado e hinojo después de las comidas principales o aplicar una compresa tibia sobre el abdomen.