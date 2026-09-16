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¿Brujería para conquistar a Marcelo Tinelli? La mamá de Milett Figueroa rompió el silencio y fue contundente

Marta, la madre de Milett Figueroa, se sinceró con Moria Casán y fue contundente al hablar de la relación que mantiene su hija con Marcelo Tinelli. Aquí, su palabra.

16 sept 2026, 12:42
¿Brujería para conquistar a Marcelo Tinelli? La mamá de Milett Figueroa rompió el silencio y fue contundente

¿Brujería para conquistar a Marcelo Tinelli? La mamá de Milett Figueroa rompió el silencio y fue contundente

¿Brujería para conquistar a Marcelo Tinelli? La mamá de Milett Figueroa rompió el silencio y fue contundente

¿Brujería para conquistar a Marcelo Tinelli? La mamá de Milett Figueroa rompió el silencio y fue contundente

Una acusación que vuelve a generar ruido alrededor de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. En medio de las distintas idas y vueltas que marcaron su relación, la mamá de la modelo peruana quedó frente a una pregunta incómoda y respondió sin vueltas sobre las versiones que la vinculan con supuestos trabajos de brujería para unir sentimentalmente a su hija con el conductor.

Actualmente, Milett y Marcelo Tinelli atraviesan una etapa de unión, aunque sus respectivos compromisos laborales hacen que por momentos tengan que estar a la distancia. Y justamente en este contexto, Marta, la madre de la modelo, habló este miércoles en La mañana con Moria, el ciclo de Moria Casán por El Trece.

Lo cierto es que durante la videoentrevista, la conductora decidió poner sobre la mesa uno de los rumores más llamativos que circulan alrededor de la familia de Milett Figueroa. Sin rodeos, Moria consultó a Marta por las acusaciones que aseguran que habría recurrido a la brujería para acercar a su hija al conductor.

“A vos te dicen la bruja más grande de Perú. Dicen que engualichaste a Tinelli, que le agarraste el calzoncillo, que hubo agua de tanga”, disparó La One, dejando a su invitada frente a una particular acusación.

La reacción de Marta fue contundente y, antes de responder, estalló en una carcajada. Luego, descartó que hubiera necesitado realizar algún tipo de amarre para que su hija conquistara al conductor.

“Yo creo que para una niña tan linda yo no tengo que hacer ningún amarre. Ella es joven, bonita, talentosa… no es necesario que haga nada. Al contrario, hay que alejar un poco las moscas”, sostuvo la mamá de Milett.

Pero la conversación también llevó a recordar un episodio que había generado repercusión meses atrás. En aquel momento, Mimi Alvarado había deslizado públicamente que Marta hacía brujería y que se dedicaba a realizar macumbas.

Frente a esas declaraciones, la madre de la modelo evitó profundizar y explicó que el conflicto se encuentra judicializado. “Yo de esa dama no tengo nada que decir porque está todo judicializado. Esto tiene que probarse. Yo no puedo hablar más de la cuenta porque está todo en manos de la Justicia”, afirmó.

Además, Marta fue tajante al explicar cuál es su vínculo con Mimi Alvarado y aseguró que prácticamente no existe trato entre ellas. “A ella, en tres años, no la vi ni una vez. No la conozco. Nunca estuve con esta señora, mi hija tampoco”, remarcó.

Así, la mamá de Milett Figueroa negó de manera contundente cualquier relación con las acusaciones de brujería, macumbas, gualichos o magia negra que surgieron en torno a su nombre y al romance de su hija con Marcelo Tinelli.

Cuál fue la postura de Milett Figueroa sobre Mimi Alvarado tras las acusaciones sobre su mamá

El enfrentamiento entre Milett Figueroa y Mimi Alvarado quedó expuesto luego de que la modelo peruana confirmara que decidió avanzar por la vía judicial a raíz de las declaraciones que la joven realizó sobre ella y su madre.

A mediados de julio, durante su visita a Puro Show (El Trece), Milett explicó los motivos que la llevaron a iniciar acciones legales y fue contundente: "Vine por temas legales respecto a Mimi. Tengo una audiencia y la idea es que se haga Justicia. La ley es la ley".

En ese sentido, remarcó que buscaba establecer un antecedente y cuestionó los dichos que recibió después de 15 años de trabajo. "No se puede hablar así a la ligera de una persona que tiene 15 años trabajando sanamente y haciendo cosas de manera transparente. Me cansé de callarme, de no generar conflicto y de huir", sostuvo.

Además, reveló cuándo comenzó el enfrentamiento: "Yo nunca había tenido problema con Mimi hasta que me separé de Marcelo. De pronto salió a decir cualquier cosa".

Por su parte, en el ciclo recordaron las fuertes declaraciones de Mimi, quien también apuntó contra la madre de Milett y lanzó: "Esa mujer es la bruja más grande del Perú, o eso dicen".

     

 

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