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Lizy Tagliani se quebró en MasterChef al presentar su plato y lanzó una fuerte frase: "Hay gente que..."

Lizy Tagliani no tuvo una buena noche en MasterChef y, tras presentar un plato fallido, se quebró al revelar un sentimiento muy personal: “Me da bronca”

2 oct 2026, 23:45
Lizy Tagliani se quebró en MasterChef al presentar su plato y lanzó una fuerte frase: Hay gente que...

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En una nueva gala de última chance de MasterChef Celebrity (Telefe), Lizy Tagliani tuvo una noche complicada frente al jurado. La comediante presentó un plato que no terminó de convencer a Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, aunque el momento más emotivo de la noche llegó cuando explicó por qué una parte de la preparación la había afectado especialmente.

Lizy presentó un pastel relleno de atún y verdura, pero durante la devolución los chefs marcaron distintos inconvenientes. Entre ellos, la falta de una salsa que debía acompañar el plato y que la participante reconoció haber olvidado.

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Sin embargo, la situación tomó otro tono cuando Wanda Nara quiso saber cómo se había sentido durante la preparación y le hizo una pregunta que llevó a Lizy a hablar desde un lugar mucho más personal: “¿Si pudieras cambiar una cosa de esta noche desafortunada, Lizy? ”.

Con los ojos llenos de lágrimas, la comediante no dudó en explicar qué había sido lo que más le había dolido de la prueba: “Lo que más bronca me dio fue jugar con la comida mientras se me desarmaba. Que tenía que tirar comida ”.

“No puedo pensar que estoy deserdiciando comida”, profundizó en el motivo de su angustia y dejó en claro que para ella desperdiciar alimentos no es un tema menor.

Luego, hizo referencia a una experiencia personal que le da todavía más peso a sus palabras: “Hay gente que no tiene para comer, o que yo no tuve”.

Martitegui valoró las palabras y cerró la presentación: "Es un buen sentimiento, muy lindo".

Qué participante de MasterChef sorprendió a Maru Botana

Maru Botana habló sobre su experiencia como jurado de MasterChef Celebrity (Telefe) y, además de referirse a la exigencia que tiene a la hora de evaluar a los famosos, destacó especialmente a algunos de los participantes que más llamaron su atención durante las grabaciones.

La chef reconoció que no suele ser demasiado flexible al momento de probar los platos y explicó qué diferencia encuentra entre cocinar en casa y enfrentarse a una competencia como MasterChef: “Soy pesadita”, dijo entre risas. Luego, agregó: “Muchos nos dicen: ‘Cociné para mí en mi casa’. Pero acá estás cocinando para mostrarlo, para rendir un examen. Hay que ponerle un poco de profesionalismo y presentar el plato”.

Aunque prefirió mantener bajo reserva algunos detalles de la competencia, Botana sí adelantó que hubo preparaciones que no estuvieron a la altura de las expectativas: “Comimos mucho frito y no salió tan bien”.

A la hora de hablar de los participantes, la chef destacó particularmente a Alejandro Lerner y Pachu Peña, dos figuras que lograron captar su atención durante las grabaciones. Sobre el músico, contó que no para de cantar, mientras que el humorista se convirtió en uno de los encargados de hacer reír al equipo.

Además, Botana valoró la predisposición general del elenco y resaltó el clima que se generó detrás de cámaras: “Son muy respetuosos, están concentrados y todos quieren aprender”.

Por último, Maru se refirió a su vínculo con Wanda Nara, conductora del ciclo, y aseguró que mantienen una relación muy cercana: “Nos llevamos bárbaro. Nos respetamos, nos queremos y lo pasamos muy bien”.

     

 

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