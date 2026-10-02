Lizy Tagliani se quebró en MasterChef al presentar su plato y lanzó una fuerte frase: "Hay gente que..."

“No puedo pensar que estoy deserdiciando comida”, profundizó en el motivo de su angustia y dejó en claro que para ella desperdiciar alimentos no es un tema menor.

Luego, hizo referencia a una experiencia personal que le da todavía más peso a sus palabras: “Hay gente que no tiene para comer, o que yo no tuve”.

Martitegui valoró las palabras y cerró la presentación: "Es un buen sentimiento, muy lindo".

Qué participante de MasterChef sorprendió a Maru Botana

Maru Botana habló sobre su experiencia como jurado de MasterChef Celebrity (Telefe) y, además de referirse a la exigencia que tiene a la hora de evaluar a los famosos, destacó especialmente a algunos de los participantes que más llamaron su atención durante las grabaciones.

La chef reconoció que no suele ser demasiado flexible al momento de probar los platos y explicó qué diferencia encuentra entre cocinar en casa y enfrentarse a una competencia como MasterChef: “Soy pesadita”, dijo entre risas. Luego, agregó: “Muchos nos dicen: ‘Cociné para mí en mi casa’. Pero acá estás cocinando para mostrarlo, para rendir un examen. Hay que ponerle un poco de profesionalismo y presentar el plato”.

Aunque prefirió mantener bajo reserva algunos detalles de la competencia, Botana sí adelantó que hubo preparaciones que no estuvieron a la altura de las expectativas: “Comimos mucho frito y no salió tan bien”.

A la hora de hablar de los participantes, la chef destacó particularmente a Alejandro Lerner y Pachu Peña, dos figuras que lograron captar su atención durante las grabaciones. Sobre el músico, contó que no para de cantar, mientras que el humorista se convirtió en uno de los encargados de hacer reír al equipo.

Además, Botana valoró la predisposición general del elenco y resaltó el clima que se generó detrás de cámaras: “Son muy respetuosos, están concentrados y todos quieren aprender”.

Por último, Maru se refirió a su vínculo con Wanda Nara, conductora del ciclo, y aseguró que mantienen una relación muy cercana: “Nos llevamos bárbaro. Nos respetamos, nos queremos y lo pasamos muy bien”.