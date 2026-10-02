Renunció Claudia Testa, la número dos la Secretaría de Trabajo de Capital Humano

En agosto pasado, por ejemplo, representó al Gobierno en una reunión del Consejo del Salario, de la que participaron dirigentes de la CGT, las dos CTA y representantes del sector empresario.

La funcionaria mantuvo su actividad dentro de la Secretaría de Trabajo hasta pocos días antes de su salida. El 29 de septiembre recibió a representantes de trabajadores despedidos de Flybondi, quienes habían solicitado la intervención del área por indemnizaciones y salarios adeudados.

Quién es Claudia Testa, la funcionaria que renunció

Testa es abogada y llegó al Gobierno nacional después de desarrollar buena parte de su trayectoria profesional en áreas relacionadas con el mundo laboral. Antes de desembarcar en la administración de Javier Milei había sido directora general de Relaciones del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Su trayectoria dentro de la estructura porteña había comenzado años antes. En 2018 asumió al frente de la Dirección de Negociaciones Laborales de la Ciudad, desde donde participó en actividades relacionadas con violencia laboral y formación de delegados sindicales.

En diciembre de 2024 dejó su puesto como directora general de Relaciones del Trabajo porteña para incorporarse al Gobierno nacional. Su renuncia al cargo en la Ciudad tuvo vigencia desde el 9 de diciembre de ese año.

La ahora exfuncionaria también cuenta con antecedentes profesionales en el ámbito sindical. Antes de incorporarse a la gestión pública porteña, integró el equipo de abogados de la UOCRA, experiencia que la vinculó durante años con las relaciones laborales.

Su llegada al Ministerio de Capital Humano se produjo para desempeñarse directamente bajo las órdenes de Julio Cordero, secretario de Trabajo, en un área encargada de intervenir en las relaciones entre el Gobierno, los sindicatos y el sector empresario.

Tras casi dos años en el cargo, Testa presentó este viernes su renuncia a la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo