Marcelo Tinelli recordó su pelea con los Stoessel y contó qué fue lo que más sufrió: "A mi hijas les..."

“Nunca entendí bien por qué había pasado. A Ale lo quise mucho, fue con quien armamos Videomatch. Venía, hablábamos, trabajó conmigo y se fue. Hizo una demanda por algo que no pensaba igual. Lo habíamos hablado, nunca quise eso. Escalamos instancias judiciales, donde le tenés que entregar las cosas a un abogado, y fue una pena ”, explicó el Cabezón sobre el fin del vínculo con el productor.

Además, explicó el fuerte lazo que hay entre sus hijos con los Stoessel: “Fran es amigo de mi hijo Fran, Martina era amiga de Mica y Cande. Entiendo lo que le puede haber contado. Mica y Cande me dicen el otro día: ‘Lo sacó al tema’, y yo le dije: ‘Está bien’. No lo había escuchado ”.

“A mis hijas les dolió. A mí no. Hicieron un libro mío también. Lo malo, pero también hicieron lo bueno. Martina me parece una gran artista, las canciones las tengo en mi playlist”, confesó por donde pasó su principal tristeza.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre el conflicto de los Stoessel

En agosto, Marcelo Tinelli fue consultado por un móvil de Intrusos (América) sobre el conflicto entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro, y eligió referirse puntualmente al vínculo entre ambos: “Ojalá se solucionen todas las cosas entre padre e hija. Me parece que una de las cosas más tristes, feas, es tener algún problema con uno de tus hijos. Así que nada, les deseo que recuperen pronto ese vínculo”.

Al ser consultado específicamente por las versiones relacionadas con el aspecto económico, Tinelli prefirió mantenerse al margen y fue contundente: “No voy a hablar del tema. No tengo nada para hablar, no tengo nada para decir”.

Las declaraciones se conocieron después de que Micaela y Candelaria Tinelli también realizaran publicaciones en redes sociales que fueron vinculadas con la nueva polémica. Candelaria hizo referencia a la “justicia divina” y al “karma”, mientras que Micaela compartió una frase en la misma línea.