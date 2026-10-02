A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Flashback

Marcelo Tinelli recordó su pelea con los Stoessel y contó qué fue lo que más sufrió: "A mi hijas les..."

Marcelo Tinelli habló como nunca de su pelea con la familia Stoessel y reveló el dolor que le generó una situación que involucró a sus hijas y Tini.

2 oct 2026, 22:50
Marcelo Tinelli recordó su pelea con los Stoessel y contó qué fue lo que más sufrió: A mi hijas les...

Marcelo Tinelli recordó su pelea con los Stoessel y contó qué fue lo que más sufrió: "A mi hijas les..."

Marcelo Tinelli recordó su pelea con los Stoessel y contó qué fue lo que más sufrió: A mi hijas les...

Marcelo Tinelli recordó su pelea con los Stoessel y contó qué fue lo que más sufrió: "A mi hijas les..."

Marcelo Tinelli estuvo en LAM (América TV), donde habló de distintos temas de su vida personal y profesional. Uno de los asuntos que volvió a captar la atención fue su histórico enfrentamiento con Alejandro Stoessel, el papá de Tini Stoessel, y la canción Ángel, que la cantante lanzó en 2024 y en la que hizo referencia a aquella disputa.

El conflicto entre Tinelli y Alejandro se remonta a la época de Patito Feo, la exitosa ficción juvenil producida por Ideas del Sur. Tras la salida del productor de la empresa, se inició una batalla judicial por los derechos intelectuales de la tira. En 2015, la Justicia falló a favor de Tinelli, en un enfrentamiento que también afectó la relación personal entre ambos.

Leé también

Guillermina Valdés explotó en una entrevista por un comentario sobre Tinelli: "Muy..."

Guillermina Valdés explotó en una entrevista por un comentario sobre Tinelli: Muy...

Años después, Tini retomó aquella historia en Ángel, una canción de su álbum Un mechón de pelo. Aunque no mencionó directamente al conductor, la letra fue interpretada como una referencia a él y al conflicto que atravesó su padre. La artista expresó el dolor que le provocó aquella situación familiar y cuestionó lo que consideró una traición.

Este 2 de octubre, Marcelo volvió a referirse a la repercusión que tuvo en él y en su familia la canción de la pareja de Rodrigo De Paul, en la que muchos interpretaron alusiones al conflicto judicial que mantuvo con Alejandro.

Nunca entendí bien por qué había pasado. A Ale lo quise mucho, fue con quien armamos Videomatch. Venía, hablábamos, trabajó conmigo y se fue. Hizo una demanda por algo que no pensaba igual. Lo habíamos hablado, nunca quise eso. Escalamos instancias judiciales, donde le tenés que entregar las cosas a un abogado, y fue una pena ”, explicó el Cabezón sobre el fin del vínculo con el productor.

Además, explicó el fuerte lazo que hay entre sus hijos con los Stoessel: “Fran es amigo de mi hijo Fran, Martina era amiga de Mica y Cande. Entiendo lo que le puede haber contado. Mica y Cande me dicen el otro día: ‘Lo sacó al tema’, y yo le dije: ‘Está bien’. No lo había escuchado ”.

“A mis hijas les dolió. A mí no. Hicieron un libro mío también. Lo malo, pero también hicieron lo bueno. Martina me parece una gran artista, las canciones las tengo en mi playlist”, confesó por donde pasó su principal tristeza.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre el conflicto de los Stoessel

En agosto, Marcelo Tinelli fue consultado por un móvil de Intrusos (América) sobre el conflicto entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro, y eligió referirse puntualmente al vínculo entre ambos: “Ojalá se solucionen todas las cosas entre padre e hija. Me parece que una de las cosas más tristes, feas, es tener algún problema con uno de tus hijos. Así que nada, les deseo que recuperen pronto ese vínculo”.

Al ser consultado específicamente por las versiones relacionadas con el aspecto económico, Tinelli prefirió mantenerse al margen y fue contundente: “No voy a hablar del tema. No tengo nada para hablar, no tengo nada para decir”.

Las declaraciones se conocieron después de que Micaela y Candelaria Tinelli también realizaran publicaciones en redes sociales que fueron vinculadas con la nueva polémica. Candelaria hizo referencia a la “justicia divina” y al “karma”, mientras que Micaela compartió una frase en la misma línea.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Marcelo Tinelli Tini Stoessel

Lo más visto