Peregrinación a Luján: horarios y recorrido de la caminata que antecederá a la visita de León XIV

El recorrido completo abarca cerca de 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján. Sin embargo, los organizadores recuerdan que no es necesario realizar todo el trayecto, ya que los fieles pueden incorporarse en distintos puntos del camino según sus posibilidades.

La celebración central y el vínculo con la visita de León XIV

Uno de los momentos más importantes de la convocatoria tendrá lugar el domingo 4 de octubre a las 7, cuando se celebre la misa central frente a la Basílica, en la Plaza Belgrano.

Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo también habrá distintas celebraciones religiosas para acompañar la llegada de los caminantes.

La peregrinación de este año adquiere un significado especial por la proximidad de la visita apostólica de León XIV a la Argentina. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, vinculó la tradicional caminata con la llegada del Pontífice y la definió como una instancia de preparación espiritual para los fieles.

La Municipalidad de Luján estima que más de un millón de personas llegarán a la ciudad durante el fin de semana. (Foto: archivo)

Según planteó el arzobispo, la convocatoria representa una oportunidad de encuentro y renovación en medio de las dificultades sociales y económicas que atraviesa el país. También destacó el espíritu de esperanza que, a su entender, caracteriza a quienes participan de la peregrinación y aguardan la llegada del Papa.

Un operativo para más de un millón de personas

La organización contará con un amplio despliegue de asistencia, seguridad y salud a lo largo del recorrido. Habrá puestos de hidratación, hospitales móviles, ambulancias, baños químicos y personal sanitario para atender a los peregrinos.

Además, participarán alrededor de 6.000 voluntarios junto con equipos de seguridad, Defensa Civil y organismos provinciales y municipales que trabajarán en el ordenamiento del tránsito y la atención de los asistentes.

Para facilitar la movilidad, se reforzarán los servicios ferroviarios entre Moreno y Luján durante el fin de semana, especialmente en los horarios de mayor demanda por la llegada y el regreso de los peregrinos.

Este domingo se celebrará la misa central frente a la Basílica, en la Plaza Belgrano. (Foto: archivo)

Qué tiempo se espera para la caminata

El pronóstico anticipa condiciones inestables durante gran parte de la peregrinación. Se esperan lluvias y tormentas desde la madrugada del sábado, algunas de ellas localmente fuertes.

La provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas en sectores del centro y norte bonaerense. Las previsiones incluyen períodos de lluvia intensa, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Ante este escenario, los organizadores recomiendan llevar ropa de abrigo, protección para la lluvia, calzado cómodo, agua y elementos básicos para afrontar una caminata extensa.

Como ocurre cada año, también aconsejan realizar el recorrido acompañado, respetar los sectores habilitados y acudir a los puestos de asistencia ante cualquier malestar físico.