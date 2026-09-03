Yanina Latorre reveló el detalle decisivo de la pelea entre Tini y Emilia Mernes: "Es mucho peor de..."

Más adelante, Ximena Capristo llevó la charla hacia una de las versiones que circularon durante los últimos meses y consultó si Tini y Emilia habían tenido algún vínculo con el mismo hombre. “No compartieron ningún hombre”, respondió Latorre, descartando de manera tajante esa posibilidad.

Pero cuando la conversación giró hacia una eventual traición, la conductora confirmó que ese sí sería uno de los puntos centrales de la historia. “Hubo traición. Lo de los bailarines fueron unas gotitas que rebalsaron el vaso. Emilia se hace la boba, pero sabe lo que pasó”, sostuvo.

A partir de allí, Yanina aportó un dato relacionado con un episodio ocurrido en 2024, durante los preparativos de un show que Emilia Mernes realizó en Vélez. Según contó, Tini Stoessel había sido invitada a participar del espectáculo y fue precisamente durante los ensayos cuando se habría producido un momento determinante. “Tini fue invitada al show de Emilia en Vélez. Ese día explotó todo en el ensayo. Tengo data precisa”, reveló la conductora de SQP.

Finalmente, Yanina Latorre explicó qué habría ocurrido en aquel momento y aseguró que Tini se encontró con una situación que no esperaba, después de haber recibido información que, según su relato, no era verdadera.

“Tini vio algo que no se esperaba porque le habían mentido. No voy a decir más porque es delicado, pero tiene razón Tini. Tini es muy buena persona. No fue por los bailarines”, concluyó.

Cuál fue el tajante comunicado de Emilia Mernes tras la polémica con Tini Stoessel por Rodrigo De Paul

En medio de las versiones que volvieron a instalar el enfrentamiento entre Emilia Mernes y Tini Stoessel, el equipo de prensa de la novia de Duki decidió salir a responder públicamente y cuestionó la información que circuló en los últimos días.

El conflicto entre ambas artistas arrastra varios meses y estuvo atravesado por diferentes rumores. En esta oportunidad, el tema volvió a cobrar fuerza luego de que trascendiera que Emilia habría intentado besar a Rodrigo De Paul y que una fotografía que compartió junto al padre del futbolista, en plena disputa económica de Tini con su familia, habría sido tomada como una provocación.

Además, durante los últimos meses también se habló de un supuesto intento de Emilia por quedarse con bailarinas de Tini y de la difusión de cuestiones íntimas que la cantante le habría contado durante la amistad que mantuvieron. La nueva versión fue difundida por Gustavo Méndez en La Mañana con Moria (eltrece).

Frente a la repercusión, el equipo de prensa de Emilia Mernes emitió un contundente comunicado y apuntó contra determinados medios por publicar información sin verificar.

“El equipo de prensa de Emilia Mernes emite el presente comunicado a raíz de la circulación, en los últimos días, de informaciones falsas sobre la artista por parte de determinados medios, con la evidente intención de difamar, y sin haber mediado ningún tipo de verificación previa”, expresaron.

Luego remarcaron la importancia de chequear cada información antes de difundirla y señalaron: “La libertad de informar no elimina la responsabilidad de chequear la información. La primicia puede durar unas horas; la credibilidad de un periodista se construye durante toda una carrera”.

Finalmente, desde el entorno de la cantante agradecieron a los periodistas que trabajan con responsabilidad y rigor.