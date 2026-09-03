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Yanina Latorre reveló el detalle decisivo de la pelea entre Tini y Emilia Mernes: "Es mucho peor de..."

La conductora de SQP reveló qué pasó entre Tini Stoessel y Emilia Mernes el día que la interna entre las artistas terminó por explotar. Aquí, la palabra de Yanina Latorre.

3 sept 2026, 10:42
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Yanina Latorre reveló el detalle decisivo de la pelea entre Tini y Emilia Mernes: Es mucho peor de...

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Yanina Latorre reveló el detalle decisivo de la pelea entre Tini y Emilia Mernes: "Es mucho peor de..."

Después de varios meses de rumores y versiones cruzadas, la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez fue Yanina Latorre quien sumó información al respecto y aseguró que lo que se conoció públicamente hasta el momento estaría lejos de mostrar toda la dimensión del conflicto.

Durante una emisión de SQP (América TV), la conductora habló sobre el enfrentamiento entre las dos figuras de la música y dejó entrever que tiene información de primera mano sobre lo ocurrido. Sin embargo, aclaró que todavía no está preparada para revelar todos los detalles que conoce. “Un día la voy a contar porque tengo mucha data de la pelea con Emilia. La tengo que armar”, adelantó Yanina durante el programa.

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Lejos de restarle importancia a la situación, remarcó que detrás de la disputa habría cuestiones mucho más profundas de las que se hicieron públicas hasta ahora. Es muy delicado. Es mucho peor de lo que estuvimos contando, afirmó Yanina, generando todavía más expectativa alrededor del enfrentamiento entre las dos artistas.

En medio de la conversación, Martín Salwe intentó determinar si detrás de la pelea existía una única razón de peso.¿El motivo de la pelea tiene que ver con un solo motivo contundente?, quiso saber. Y la respuesta de Yanina Latorre fue directa y no dejó lugar a demasiadas dudas:.

Más adelante, Ximena Capristo llevó la charla hacia una de las versiones que circularon durante los últimos meses y consultó si Tini y Emilia habían tenido algún vínculo con el mismo hombre. “No compartieron ningún hombre”, respondió Latorre, descartando de manera tajante esa posibilidad.

Pero cuando la conversación giró hacia una eventual traición, la conductora confirmó que ese sí sería uno de los puntos centrales de la historia. Hubo traición. Lo de los bailarines fueron unas gotitas que rebalsaron el vaso. Emilia se hace la boba, pero sabe lo que pasó, sostuvo.

A partir de allí, Yanina aportó un dato relacionado con un episodio ocurrido en 2024, durante los preparativos de un show que Emilia Mernes realizó en Vélez. Según contó, Tini Stoessel había sido invitada a participar del espectáculo y fue precisamente durante los ensayos cuando se habría producido un momento determinante. Tini fue invitada al show de Emilia en Vélez. Ese día explotó todo en el ensayo. Tengo data precisa, reveló la conductora de SQP.

Finalmente, Yanina Latorre explicó qué habría ocurrido en aquel momento y aseguró que Tini se encontró con una situación que no esperaba, después de haber recibido información que, según su relato, no era verdadera.

Tini vio algo que no se esperaba porque le habían mentido. No voy a decir más porque es delicado, pero tiene razón Tini. Tini es muy buena persona. No fue por los bailarines, concluyó.

Cuál fue el tajante comunicado de Emilia Mernes tras la polémica con Tini Stoessel por Rodrigo De Paul

En medio de las versiones que volvieron a instalar el enfrentamiento entre Emilia Mernes y Tini Stoessel, el equipo de prensa de la novia de Duki decidió salir a responder públicamente y cuestionó la información que circuló en los últimos días.

El conflicto entre ambas artistas arrastra varios meses y estuvo atravesado por diferentes rumores. En esta oportunidad, el tema volvió a cobrar fuerza luego de que trascendiera que Emilia habría intentado besar a Rodrigo De Paul y que una fotografía que compartió junto al padre del futbolista, en plena disputa económica de Tini con su familia, habría sido tomada como una provocación.

Además, durante los últimos meses también se habló de un supuesto intento de Emilia por quedarse con bailarinas de Tini y de la difusión de cuestiones íntimas que la cantante le habría contado durante la amistad que mantuvieron. La nueva versión fue difundida por Gustavo Méndez en La Mañana con Moria (eltrece).

Frente a la repercusión, el equipo de prensa de Emilia Mernes emitió un contundente comunicado y apuntó contra determinados medios por publicar información sin verificar.

“El equipo de prensa de Emilia Mernes emite el presente comunicado a raíz de la circulación, en los últimos días, de informaciones falsas sobre la artista por parte de determinados medios, con la evidente intención de difamar, y sin haber mediado ningún tipo de verificación previa”, expresaron.

Luego remarcaron la importancia de chequear cada información antes de difundirla y señalaron: “La libertad de informar no elimina la responsabilidad de chequear la información. La primicia puede durar unas horas; la credibilidad de un periodista se construye durante toda una carrera”.

Finalmente, desde el entorno de la cantante agradecieron a los periodistas que trabajan con responsabilidad y rigor.

     

 

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