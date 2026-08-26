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Astrología y salud holística: drenaje linfático y descanso para este miércoles 26 de agosto

El tránsito de la Luna por Piscis exige estimular la eliminación de líquidos, cuidar los pies y relajar la mente.

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La alineación de hoy enfoca el trabajo de bienestar en el sistema linfático

La alineación de hoy enfoca el trabajo de bienestar en el sistema linfático, la desintoxicación hídrica y la salud podal. Foto: Astrología y salud holística. Ideogram.

La mecánica astronómica de este miércoles 26 de agosto de 2026 ubica a la Luna ingresando en la constelación de Piscis, creando un aspecto de oposición complementaria con el Sol en Virgo. Para la medicina integrativa y las terapias somáticas, esta configuración abre un espacio prioritario para la regulación de los fluidos corporales y la descarga del sistema inmune.

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El panorama astral de este martes resalta la necesidad de armonizar la función digestiva y liberar tensiones somatizadas. Foto: Astrología.

En la tradición de la astromedicina, Piscis gobierna el sistema linfático, los pies, la epífisis (glándula pineal) y los mecanismos de respuesta inmune adaptativa. La combinación del elemento Agua con la fase Creciente suele manifestarse como una mayor tendencia a la retención de líquidos, pesadez en las extremidades inferiores y una acusada sensibilidad a los fármacos o sustancias estimulantes.

Por esta razón, la estrategia holística recomendada para hoy consiste en favorecer el drenaje de toxinas metabólicas a través del estímulo circulatorio y la relajación profunda. Restablecer la dinámica del líquido intersticial reducirá la congestión tisular y devolverá la ligereza al cuerpo.

Astrología y salud: Cuidado podal y estrategias de descompresión neuroinmune

Desde el enfoque de la reflexología y la psicología somática, los pies representan nuestro punto de enraizamiento y la base de sustentación de toda la estructura corporal. Acumular tensión somática en esta zona altera la cadena biomecánica ascendente, repercutiendo en rodillas y caderas.

Para activar la bomba linfática de las piernas, los terapeutas corporales recomiendan realizar baños de inmersión podal con sales de Epsom al finalizar el día, acompañados de automasajes ascendentes desde los tobillos hasta las pantorrillas. Elevar las piernas sobre la pared durante 15 minutos al anochecer facilitará el retorno venoso y drenará el edema acumulado.

En el plano de la nutrición biológica, la regencia pisciana aconseja reducir drásticamente el consumo de sodio refinado, ultraprocesados y harinas blancas, que promueven la inflamación celular. En su lugar, se sugiere incrementar el consumo de infusiones diuréticas suaves, como la cola de caballo, el diente de león o el té verde, combinadas con abundante agua mineral.

Asimismo, dada la alta receptividad de la glándula pineal bajo este tránsito, es clave cuidar la higiene del entorno antes de dormir. Reducir las luces artificiales intensas al atardecer favorecerá la secreción natural de melatonina, garantizando un sueño verdaderamente reparador.

Concluir el miércoles atendiendo la salud de los pies y la fluidez del sistema linfático asegurará un estado de vitalidad renovada, protegiendo al organismo del desgaste propio de la recta final del mes.

Ba&ntilde;os de pies con sales, hidrataci&oacute;n diur&eacute;tica y elevaci&oacute;n de extremidades aliviar&aacute;n la retenci&oacute;n de l&iacute;quidos. Foto: Astrolog&iacute;a y salud hol&iacute;stica.

Baños de pies con sales, hidratación diurética y elevación de extremidades aliviarán la retención de líquidos. Foto: Astrología y salud holística.

Cuatro prácticas de drenaje y bienestar para el día

  • Elevar las piernas: Recostate con las extremidades inferiores apoyadas en la pared durante 15 minutos para favorecer el retorno linfático.

  • Pediluvio con sales: Sumergí los pies en agua tibia con sal marina o de Epsom para desinflamar las articulaciones podales.

  • Infusiones drenantes: Bebé té de diente de león o mecha de choclo para estimular la eliminación de toxinas por vía renal.

  • Desconexión sensorial: Apagá las pantallas al menos una hora antes de acostarte para proteger la función de la glándula pineal.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué suele sentirse mayor cansancio en los pies durante la Luna en Piscis?

Porque Piscis rige de manera directa la zona somática de los pies y los fluidos, volviendo a esta zona más sensible al sobreesfuerzo y la acumulación de edema.

¿Qué aceite esencial se recomienda para masajear las piernas hoy?

Aceite vegetal de almendras con unas gotas de esencia de ciprés o menta, ideales para activar la microcirculación y brindar frescura.

En pocas palabras

  • Astrología y salud: La Luna en Piscis favorece el drenaje de líquidos, el cuidado de los pies y la relajación mental.
  • Estrategia holística: Se recomienda estimular la eliminación de toxinas, reducir el sodio y priorizar infusiones diuréticas suaves.
  • Bienestar nocturno: Reducir la exposición a luces artificiales intensas mejora la secreción de melatonina y garantiza un sueño reparador.
Resumen generado por Thinkindot AI
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