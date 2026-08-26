Astrología y salud holística: drenaje linfático y descanso para este miércoles 26 de agosto

Para activar la bomba linfática de las piernas, los terapeutas corporales recomiendan realizar baños de inmersión podal con sales de Epsom al finalizar el día, acompañados de automasajes ascendentes desde los tobillos hasta las pantorrillas. Elevar las piernas sobre la pared durante 15 minutos al anochecer facilitará el retorno venoso y drenará el edema acumulado.

En el plano de la nutrición biológica, la regencia pisciana aconseja reducir drásticamente el consumo de sodio refinado, ultraprocesados y harinas blancas, que promueven la inflamación celular. En su lugar, se sugiere incrementar el consumo de infusiones diuréticas suaves, como la cola de caballo, el diente de león o el té verde, combinadas con abundante agua mineral.

Asimismo, dada la alta receptividad de la glándula pineal bajo este tránsito, es clave cuidar la higiene del entorno antes de dormir. Reducir las luces artificiales intensas al atardecer favorecerá la secreción natural de melatonina, garantizando un sueño verdaderamente reparador.

Concluir el miércoles atendiendo la salud de los pies y la fluidez del sistema linfático asegurará un estado de vitalidad renovada, protegiendo al organismo del desgaste propio de la recta final del mes.

Baños de pies con sales, hidratación diurética y elevación de extremidades aliviarán la retención de líquidos. Foto: Astrología y salud holística.

Cuatro prácticas de drenaje y bienestar para el día

Elevar las piernas: Recostate con las extremidades inferiores apoyadas en la pared durante 15 minutos para favorecer el retorno linfático.

Pediluvio con sales: Sumergí los pies en agua tibia con sal marina o de Epsom para desinflamar las articulaciones podales.

Infusiones drenantes: Bebé té de diente de león o mecha de choclo para estimular la eliminación de toxinas por vía renal.

Desconexión sensorial: Apagá las pantallas al menos una hora antes de acostarte para proteger la función de la glándula pineal.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué suele sentirse mayor cansancio en los pies durante la Luna en Piscis?

Porque Piscis rige de manera directa la zona somática de los pies y los fluidos, volviendo a esta zona más sensible al sobreesfuerzo y la acumulación de edema.

¿Qué aceite esencial se recomienda para masajear las piernas hoy?

Aceite vegetal de almendras con unas gotas de esencia de ciprés o menta, ideales para activar la microcirculación y brindar frescura.