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Escándalo total: la polémica que envuelve a Neymar y la exnovia de Vinícius Jr. y sacude a todo Brasil

Una versión periodística sobre una fiesta privada en San Pablo desató un fuerte revuelo en Brasil y provocó tajantes desmentidas.

El escándalo que envuelve a Neymar con la ex-novia de Vinícius y atrae todas las miradas en Brasil 

El escándalo que envuelve a Neymar con la ex-novia de Vinícius y atrae todas las miradas en Brasil 

Más allá de la caída por 3-2 frente a Japón en un encuentro amistoso internacional, la atención pública en Brasil se desplazó rápidamente hacia un episodio extradeportivo que cruza directamente a dos de sus máximas figuras futbolísticas: Neymar y Vinícius Junior. De acuerdo con lo publicado por la periodista Fábia Oliveira, el actual jugador del Santos habría mantenido un acercamiento sentimental con Virginia Fonseca, influencer y empresaria que a mediados de octubre puso fin a su vínculo amoroso con el delantero del Real Madrid.

Leé también Fin de una era: Neymar confirmó su retiro definitivo de la Selección de Brasil
Neymar Jr. 

El escándalo que envuelve a Neymar con la ex-novia de Vinícius (Getty Images: Michael Reaves).

Según detalló la columnista del portal Metrópoles, el supuesto episodio tuvo lugar durante una fiesta privada celebrada el pasado 6 de noviembre, en la antesala del Gran Premio de San Pablo de la Fórmula 1. La crónica periodística precisó que se trató de un evento exclusivo con acceso estrictamente restringido, donde incluso estaba prohibido el ingreso o la utilización de teléfonos celulares, una condición que abrió interrogantes inmediatos sobre la comprobación de los hechos.

No obstante, los testimonios citados en el informe aseguraron que Fonseca no ocultó su cercanía con el astro brasileño y captó la mirada de los asistentes al bailar encima de él mientras el futbolista permanecía sentado en un sillón. Por su parte, Neymar habría alimentado la escena al tomar un micrófono y referirse a ella utilizando el apodo por el que la conocen en su círculo íntimo: “Vivibora”. Asimismo, las fuentes consultadas señalaron que ambos habrían consumido una importante cantidad de alcohol durante la velada.

Qué dijeron Neymar y Virginia Fonseca sobre los rumores en Brasil

La velocidad con la que escaló la versión generó una reacción casi inmediata por parte de los dos involucrados, quienes salieron al cruce para desmentir categóricamente lo ocurrido. En primer término, el equipo de prensa de Fonseca —quien días atrás había confirmado su reconciliación con el cantante Zé Felipe, padre de sus tres hijos— difundió un comunicado oficial rechazando las afirmaciones: “Las informaciones divulgadas son absolutamente falsas. No es la primera vez que Virginia debe desmintir especulaciones infundadas sobre su vida personal. Niega categóricamente las insinuaciones y lamenta que especulaciones de esta naturaleza sean tratadas como hechos, sin el debido compromiso con la verdad y sin considerar las consecuencias de su divulgación”.

Horas más tarde, el propio Neymar utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un extenso descargo en el que dejó en evidencia su malestar por la reiteración de este tipo de trascendidos sobre su vida privada: “Los rumores han empezado a circular sobre mi relación con otra persona, ¡y yo lo niego! Es triste vivir en un tiempo en el que la gente se preocupa más por el ruido de los nombres y la fama que por la verdad misma. Mi equipo ya emitió un comunicado al respecto, pero me vi obligado a hablar yo mismo para poner fin a este asunto”.

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