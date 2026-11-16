Escándalo total: la polémica que envuelve a Neymar y la exnovia de Vinícius Jr. y sacude a todo Brasil

Qué dijeron Neymar y Virginia Fonseca sobre los rumores en Brasil

La velocidad con la que escaló la versión generó una reacción casi inmediata por parte de los dos involucrados, quienes salieron al cruce para desmentir categóricamente lo ocurrido. En primer término, el equipo de prensa de Fonseca —quien días atrás había confirmado su reconciliación con el cantante Zé Felipe, padre de sus tres hijos— difundió un comunicado oficial rechazando las afirmaciones: “Las informaciones divulgadas son absolutamente falsas. No es la primera vez que Virginia debe desmintir especulaciones infundadas sobre su vida personal. Niega categóricamente las insinuaciones y lamenta que especulaciones de esta naturaleza sean tratadas como hechos, sin el debido compromiso con la verdad y sin considerar las consecuencias de su divulgación”.

Horas más tarde, el propio Neymar utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un extenso descargo en el que dejó en evidencia su malestar por la reiteración de este tipo de trascendidos sobre su vida privada: “Los rumores han empezado a circular sobre mi relación con otra persona, ¡y yo lo niego! Es triste vivir en un tiempo en el que la gente se preocupa más por el ruido de los nombres y la fama que por la verdad misma. Mi equipo ya emitió un comunicado al respecto, pero me vi obligado a hablar yo mismo para poner fin a este asunto”.