Horóscopo de la semana: qué le depara a tu signo del 1 al 5 de junio con la Luna transitando de Sagitario a Acuario

Cuando llegue el miércoles y la Luna pise la tierra firme de Capricornio, bajá a tierra de forma consciente. Es el momento perfecto para revisar el presupuesto de junio con la calculadora en la mano, recortar los servicios que no uses y documentar todo por escrito. El viernes, bajo la influencia acuariana, abrite a la tecnología: automatizá tareas y apoyate en tus compañeros de equipo para cerrar la semana sin quemarte la cabeza.
FAQ:
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¿Cuáles son los mejores días para negociaciones económicas firmes? El miércoles 3 y el jueves 4 de junio, bajo la sintonía realista y estructurada de la Luna en Capricornio.
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¿Qué color usar para arrancar la semana con energía? Tonos púrpuras o azul francia para conectar con la expansión mental y la confianza.
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¿Cómo estará el humor general el viernes por la tarde? Muy descontracturado, orientado a los planes grupales, la tecnología y el corte con la rutina laboral.
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¿Qué infusión se sugiere para evitar la dispersión mental? Té verde o de jengibre para mantener el foco intelectual activo durante las transiciones lunares.