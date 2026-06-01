Horóscopo de la semana: qué le depara a tu signo del 1 al 5 de junio con la Luna transitando de Sagitario a Acuario

Aries: Arrancás la semana con el fuego a favor para expandir tus fronteras. Hacia el miércoles, el cielo te pide rigurosidad matemática con tus gastos fijos.

Tauro: Lunes y martes de balances económicos profundos con socios. El viernes, con la Luna en Acuario, tu plano profesional brillará gracias a una idea disruptiva.

Géminis: Con el Sol en tu signo, sos el protagonista del mes. La Luna en tu opuesto te pide que escuches con atención las propuestas comerciales del entorno.

Cáncer: El inicio de la semana te exige prolijidad en tu rutina de salud y tareas. El miércoles será tu mejor día para consolidar acuerdos de pareja o sociedades.

Leo: Tu zona de la creatividad y el romance estará encendida los primeros días. Hacia el viernes, tus relaciones requerirán que pongas las cartas sobre la mesa.

Virgo: Lunes y martes enfocados en el hogar o temas familiares pendientes. El miércoles recuperás el control absoluto de tus proyectos y tu valor en el mercado.

Libra: Tu palabra tendrá un optimismo arrollador al arrancar junio; ideal para ventas o comunicación. El viernes usalo para descansar y limpiar tus espacios.

Escorpio: El foco semanal estará puesto de lleno en tus ingresos. El miércoles tu mente estará afiladísima para redactar informes o negociar contratos firmes.

Sagitario: Lunes y martes con la Luna en tu signo potenciando tu carisma. Hacia el jueves el cielo te frena para que ordenes tus finanzas de cara a fin de mes.

Capricornio: Arrancás la semana con bajo perfil e introspección. El miércoles, con la Luna en tu signo, recuperás la vitalidad y el liderazgo en la oficina.

Acuario: Una semana excelente para el trabajo en equipo y el networking digital. El viernes, con la Luna en tu signo, serás el imán de todas las miradas.