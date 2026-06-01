Así fue el impactante cumpleaños de Gimena Accardi con un elegante vestido: las fotos

La separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez después de 18 años en pareja se produjo en julio de 2025 y despertó un enorme revuelo a nivel mediático.
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La actriz Gimena Accardi festejó sus 41 años con sus afectos más cercanos e impactó con su glomoroso look para la ocasión. Las imágenes.
La separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez después de 18 años en pareja se produjo en julio de 2025 y despertó un enorme revuelo a nivel mediático.
En aquel entonces, la actriz reconoció una infidelidad y luego ambos confirmaron el final de la relación, tomando caminos por separado. El actor incluso se mostró a los meses otra vez enamorado de Dai Fernández, su compañera de la obra Rocky.
Lo cierto es que en la actualidad la actriz está muy cerca de Seven Kayne, un músico 14 años menor que ella, con quien hace poco compartió un video juntos de una escapa romántica después de varios rumores de romance que circularon.
En ese sentido, el fin de semana fue muy especial para Gimena Accardi quien celebró con sus seres más queridos su cumpleaños número 41 en un bar y compartió una serie de fotos desde su cuenta en instagram.
La actriz subió una serie de imágenes del íntimo festejo de cumpleaños donde se destacó un elegante vestido que lució al cuerpo de color rosa y con mangas que se llevó todas las miradas.
"Mi vestido de hada", expresó la artista en una foto sentada sobre un sillón del lugar luciendo la prenda, en una noche a pura emoción y afecto de sus queres queridos.
"40+1", agregó en otra postal con la torta de cumpleaños en su mano y el momento en que soplaba las velitas a pura felicidad. Las imágenes del cumpleaos de Gimena Accardi.
A un año de la separación de Nico Vázquez tras 18 años juntos, Gimena Accardi contó en el programa Otro Día Perdido (El Trece) cómo atravesó ese difícil momento personal.
“¿Qué momento Gime estar tan expuesto no? Complicado. Uno dice en algún momento tiene que parar y no para”, comentó el conductor Mario Pergolini para introducirla en el tema.
"Uh horrible", reconoció la actriz. Y luego remarcó qué fue lo que hizo en ese entonces para tratar de aislarse de todo aferrándose a su círculo más íntimo.
“Yo apagué todo sinceramente. Pasó el tiempo, ya casi un año, y podemos divertirnos. Yo creo que también el humor también te salva de esas situaciones muchas veces”, indicó Accardi.
Y agregó: “Pero en ese momento particularmente nunca más prendí la tele, cerré todas las redes sociales y me refugié en mi casa con mis amigas. No vi nada realmente”.
La artista explicó por qué optó por no ver nada de lo que salía en los medios mientras transitaba su separación de Nico Vázquez: “Preferí no verlo por mi salud mental porque sabía que si lo veía me iba a arruinar", reconoció.
Y cerró sincera: "En ese sentido soy una persona con mucho análisis que conozco mis límites, mis debilidades y sé lo que me duele y tardo mucho en recomponer ese dolor”.