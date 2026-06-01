Así fue el impactante cumpleaños de Gimena Accardi con un elegante vestido: las fotos

La actriz subió una serie de imágenes del íntimo festejo de cumpleaños donde se destacó un elegante vestido que lució al cuerpo de color rosa y con mangas que se llevó todas las miradas.

"Mi vestido de hada", expresó la artista en una foto sentada sobre un sillón del lugar luciendo la prenda, en una noche a pura emoción y afecto de sus queres queridos.

"40+1", agregó en otra postal con la torta de cumpleaños en su mano y el momento en que soplaba las velitas a pura felicidad. Las imágenes del cumpleaos de Gimena Accardi.

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Gimena Accardi confesó la dura decisión que tomó tras separarse de Nico Vázquez

A un año de la separación de Nico Vázquez tras 18 años juntos, Gimena Accardi contó en el programa Otro Día Perdido (El Trece) cómo atravesó ese difícil momento personal.

“¿Qué momento Gime estar tan expuesto no? Complicado. Uno dice en algún momento tiene que parar y no para”, comentó el conductor Mario Pergolini para introducirla en el tema.

"Uh horrible", reconoció la actriz. Y luego remarcó qué fue lo que hizo en ese entonces para tratar de aislarse de todo aferrándose a su círculo más íntimo.

“Yo apagué todo sinceramente. Pasó el tiempo, ya casi un año, y podemos divertirnos. Yo creo que también el humor también te salva de esas situaciones muchas veces”, indicó Accardi.

Y agregó: “Pero en ese momento particularmente nunca más prendí la tele, cerré todas las redes sociales y me refugié en mi casa con mis amigas. No vi nada realmente”.

La artista explicó por qué optó por no ver nada de lo que salía en los medios mientras transitaba su separación de Nico Vázquez: “Preferí no verlo por mi salud mental porque sabía que si lo veía me iba a arruinar", reconoció.

Y cerró sincera: "En ese sentido soy una persona con mucho análisis que conozco mis límites, mis debilidades y sé lo que me duele y tardo mucho en recomponer ese dolor”.