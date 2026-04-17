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Efecto viagra: los tres suplementos recomendados para erecciones duraderas

Norberto Litvinoff, especialista con más de 40 años de trayectoria en psicología y sexualidad humana, sugirió el uso de tres suplementos que mejoran el rendimiento sexual y explicó cómo consumirlos.

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para potenciar su vitalidad y desempeño sexual.

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para potenciar su vitalidad y desempeño sexual.

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para potenciar su vitalidad y desempeño sexual. Según Norberto Litvinoff, especialista con más de 40 años de experiencia en psicología y sexualidad, tres suplementos se destacan por sus efectos similares al viagra.

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El sexo oral es una práctica habitual para nueve de cada diez adultos, según confirman diversos estudios.

Los estimulantes en cuestión son la maca negra en harina, el ginseng rojo coreano y el polen granulado de abeja directamente de la colmena.

Las recomendaciones de Litvinoff fueron compartidas en su video de YouTube “3 Alimentos Naturales que funcionan como una viagra (pero sin Efectos Secundarios)” del canal Tengo un Plan.

Polen granulado de abeja

POLEN-DE-ABEJA

El polen de abeja es beneficioso para la salud sexual, ya que contribuye a aumentar los niveles de testosterona gracias a su alto contenido de zinc y flavonoides, lo que se traduce en una mejora del deseo y el rendimiento.

Sus antioxidantes protegen los testículos y favorecen la calidad del semen, incrementando el conteo, la motilidad y la viabilidad de los espermatozoides.

Además, posee un marcado efecto antiinflamatorio que ayuda a aliviar la prostatitis crónica, reduciendo molestias y favoreciendo una mejor función eréctil.

Recolectado de las flores y almacenado en los panales, el polen de abeja es considerado uno de los alimentos más completos de la naturaleza por su aporte de aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales, proteínas y antioxidantes.

Entre sus principales beneficios, se destacan el fortalecimiento del sistema inmunológico, la mejora de la resistencia física, la reducción de la fatiga, el cuidado de la salud cardiovascular, la regulación del sistema nervioso y el impacto positivo en el estado de ánimo, lo que lo convierte en un aliado integral para el bienestar general.

Maca negra en harina

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La maca negra, variedad de Lepidium meyenii originaria de los Andes peruanos, se utiliza tradicionalmente por sus propiedades energizantes y afrodisíacas.

Contiene carbohidratos, potasio, calcio, sodio, hierro y vitaminas del grupo B y C, lo que la convierte en un suplemento natural ideal para mejorar la vitalidad, la libido y el rendimiento sexual.

También, según diversos estudios, puede favorecer la fertilidad masculina y ayudar a regular la función hormonal.

Ginseng rojo coreano

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El ginseng rojo (Panax ginseng), cultivado en las montañas de Corea, conserva compuestos bioactivos llamados ginsenósidos, responsables de sus efectos terapéuticos.

Gracias a sus propiedades adaptógenas, este suplemento ayuda al cuerpo a resistir el estrés y la fatiga, mejorar la circulación sanguínea y aumentar la energía física y mental.

Además, potencia la función sexual al estimular la producción de óxido nítrico, clave para una erección firme.

Cómo consumir los suplementos

Según Litvinoff, estos suplementos deben tomarse “a demanda”, es decir, unas horas antes de la relación sexual, ya que si se consumen todos los días el cuerpo puede acostumbrarse y perder efecto.

Además, recomienda masticar bien el polen de abeja para optimizar su absorción y aprovechar al máximo sus nutrientes.

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