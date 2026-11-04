¡Atención, hombres! Un urólogo revela si se achica el tamaño por falta de relaciones sexuales

Una de las creencias más extendidas sostiene que el órgano masculino puede reducir sus dimensiones si no se utiliza durante un período prolongado. Según explicó el Dr. Eduardo García Cruz, esto es falso: la falta de actividad sexual no provoca que el pene se achique.

El médico cuestionó la teoría de que los órganos pierden sus dimensiones por falta de uso y la relacionó con conceptos lamarckianos, una explicación evolutiva que fue superada por los avances científicos.

También aclaró que el efecto contrario tampoco existe: tener relaciones sexuales con mayor frecuencia o masturbarse no hace que el pene aumente de tamaño. Por lo tanto, la actividad sexual no funciona como un mecanismo para modificar sus dimensiones.

¿La falta de sexo debilita el sistema inmunológico?

Otra creencia sostiene que dejar de tener relaciones sexuales puede debilitar las defensas del organismo y perjudicar la autoestima.

García Cruz desmintió que la abstinencia provoque un debilitamiento del sistema inmunológico. También explicó que no mantener relaciones por decisión propia no implica necesariamente sufrir depresión ni experimentar una disminución de la autoestima.

En ese sentido, diferenció la abstinencia voluntaria de aquellas situaciones en las que la falta de actividad sexual no es deseada. Según señaló, el malestar psicológico puede aparecer cuando una persona no logra tener la vida sexual que desea, pero no es una consecuencia inevitable de pasar un tiempo sin sexo.

¿Masturbarse frecuentemente provoca calvicie?

Otra de las consultas abordadas vincula la masturbación y la eyaculación frecuente con la caída del cabello. La explicación que suele circular sostiene que cada eyaculación produce una pérdida importante de zinc, un mineral necesario para distintas funciones del organismo, incluidos los procesos relacionados con el crecimiento capilar.

El urólogo desmintió esta relación y sostuvo que no existe evidencia clínica que permita afirmar que masturbarse frecuentemente provoque calvicie por una supuesta pérdida de zinc.

Por otra parte, explicó que la calvicie de patrón masculino sí tiene una relación hormonal: la dihidrotestosterona (DHT), una hormona derivada de la testosterona, interviene en el desarrollo de la alopecia androgenética. Sin embargo, este mecanismo no tiene relación con la pérdida de zinc a través de la eyaculación.

¿El tamaño del pene se puede calcular según el pie, la nariz o la distancia entre el codo y la muñeca?

Las supuestas fórmulas para calcular las dimensiones genitales a partir de distintas partes del cuerpo también fueron parte de las afirmaciones analizadas.

García Cruz explicó que las mediciones caseras que utilizan la distancia entre el codo y la muñeca o la posición de los dedos no tienen una validez anatómica demostrada.

Sin embargo, mencionó algunas variables antropométricas que presentan correlaciones estadísticas con las dimensiones genitales en determinados estudios:

La estatura: en promedio, los hombres de mayor altura tienden a presentar mayores dimensiones genitales.

El tamaño del pie: también se describieron correlaciones estadísticas con las dimensiones del pene.

El volumen de la nariz: el médico mencionó una posible correlación entre esta característica y las dimensiones genitales en las muestras estudiadas.

De todos modos, estas asociaciones estadísticas no permiten calcular ni predecir con precisión las dimensiones genitales de una persona a partir de sus características físicas.