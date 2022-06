Atendían un restaurante, les llegó un mensaje desesperante y actuaron rápido: "Por favor"

El hecho ocurrió el pasado 19 de junio, según informaron portales de noticias locales. Las trabajadoras de "The Chipper Truck Cafe", un establecimiento abierto las 24 hs, afirmaron que aprox. a las 5 a.m. de aquel domingo les llegó una orden de comida de una "clienta" a través de la app de delivery "Grubhub".

Esta mujer acababa de encargar una hamburguesa con queso y un "sándwich irlandés" de desayuno. Sin embargo, los platos eran una excusa: en realidad, la "clienta" había realizado un pedido online con su teléfono con la esperanza de que la rescataran.

En las aplicaciones de delivery suele haber una opción que permite agregar comentarios adicionales sobre la comida o instrucciones específicas para el repartidor. Por lo tanto, la "clienta" aprovechó esta oportunidad para escribir una nota: suplicó que desde el restaurante llamaran a la policía.

"Por favor, comuníquense con la policía. Él me va a llamar. Cuando me entreguen la comida (N. del R.: el repartidor), vengan con la policía. No lo hagan obvio, por favor", redactó en apuros.

image.png

En ese instante, las empleadas de The Chipper Truck Cafe decidieron contactar al propietario del lugar y contarle acerca de esta situación. A continuación, el dueño les recomendó que marcaran el 911. Y ellas estuvieron de acuerdo.

"Se trataba de un mensaje extraño porque se notaba que había sido escrito con prisa. Tenía errores, así que pudimos dilucidar que era alguien que se encontraba en problemas", afirmó la esposa del dueño, Alice Bermejo, citada por el sitio de noticias Inside Edition.

Alrededor de las 6 a.m., oficiales entraron al apartamento en cuestión, donde se hallaba la mujer del mensaje, y a continuación arrestaron a un hombre.

Fuentes del Departamento de Policía de Nueva York, consultadas por Inside Edition, indicaron que sus agentes apresaron a un individuo llamado Kemoy Royal. Este hombre de 32 años fue acusado de haber abusado, secuestrado y agredido a una mujer de 24 años, consignó Inside Edition.

Al parecer, de acuerdo a la denuncia penal presentada al respecto -divulgada por la cadena CNN- la presunta víctima conoció a Royal en una app de citas, chateó y se reunió con él, horas antes de enviar el texto al restaurante.

En un momento de la noche, según la denuncia, el hombre le arrebató el teléfono celular a la joven. Pero después ella logró recuperarlo al decirle a él que tenía hambre y quería comprar comida.

El 20 de junio, una amiga de la presunta víctima se comunicó con el restaurante para avisarles a todos que ella ya estaba a salvo y también les agradeció por su accionar.

Por su parte, Bermejo y su esposo felicitaron a las trabajadoras por haber actuado de esa forma. "Nuestro personal respondió inmediatamente y llamó a la policía y ella se salvó. Hemos oído hablar a menudo de esto, aunque nunca pensamos que nos pasaría a nosotros", publicaron en la cuenta de Facebook de The Chipper Truck Cafe.