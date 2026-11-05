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Axel rompió el silencio: apuntó contra una mujer que lo denunció y lo dejó afuera del show del Papa

El escándalo con Axel: lo convocaron para cantar ante el Papa, una mujer lo denunció y lo bajaron a último momento. Enterate.

Axel rompió el silencio: apuntó contra una mujer que lo denunció y lo dejó afuera del show del Papa

Una oportunidad que lo llenaba de ilusión terminó convertida en un episodio que todavía le genera bronca y tristeza. Axel rompió el silencio y reveló que había sido convocado para cantar frente al papa León XIV, pero que finalmente lo dejaron afuera de la grilla en medio de una fuerte polémica por una denuncia pública en su contra.

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El propio cantante contó que la propuesta había llegado de manera inesperada y que incluso le habían ofrecido elegir entre dos presentaciones: una en Buenos Aires y otra en Córdoba. Sin embargo, cuando todo parecía encaminado, una acusación mediática modificó los planes y su participación quedó descartada.

“Voy a confesar algo que no dije en ningún lado, porque no me preguntaron esto, y es actual: me habían llamado para cantarle al Papa”, reveló en diálogo con La Voz Córdoba.

La noticia sorprendió porque, según explicó, había recibido la convocatoria con enorme entusiasmo. Para el artista, la posibilidad de presentarse ante el Sumo Pontífice representaba una experiencia muy especial, pero el escenario cambió después de que una vestuarista lo denunciara públicamente.

“Casualmente, entre comillas, una vestuarista salió a hablar mal de mí en televisión”, disparó Axel, en referencia a la mujer que lo acusó de acoso y de mantener una deuda económica. El cantante cuestionó públicamente esas acusaciones y aseguró que la repercusión terminó perjudicándolo.

El enojo fue todavía mayor cuando apuntó contra los medios de comunicación y cuestionó el espacio que, según su mirada, se les da a determinadas denuncias sin fundamentos.

Hoy en día le dan espacio a cualquier boludo o boluda diciendo cualquier barrabasada, a cualquier persona sin verdad ni fundamentos, a cualquier persona que no está bien también. Y eso me lastimó, expresó, sin ocultar su malestar.

Pero el momento más incómodo llegó cuando contó qué explicación le habrían dado desde la organización para justificar su baja. Según su relato, cuando estaban a punto de confirmar su participación, la polémica mediática hizo que los responsables dieran marcha atrás.

“La gente que estaba a punto de decir que cante, dijo: ‘No podemos, porque si esta chica dice que Axel le debe plata…’”, recordó.

La decisión lo golpeó especialmente porque, según reconoció, él quería formar parte del evento de todas maneras y sentía una enorme emoción por la posibilidad de cantar en Córdoba para el Papa.

“Era una emoción enorme cantar en Córdoba para él”, confesó.

A pesar de la bronca, Axel también intentó poner en perspectiva su trayectoria y el camino recorrido durante casi tres décadas en la música. “Tengo 27 años de camino con la música y saben quién soy. Me dolió, pero también lo respeto y no pasa nada”, concluyó.

Así, lo que iba a ser una presentación especial frente al papa León XIV terminó convertido en una nueva polémica para el cantante, que decidió contar públicamente por qué quedó afuera y dejó en claro que todavía le duele haber perdido esa oportunidad.

En pocas palabras

  • Axel, sobre el show: Reveló que fue convocado para cantar ante el Papa y fue bajado a último momento.
  • Denuncia mediática: Una vestuarista lo acusó de acoso y deuda, lo que generó polémica.
  • Crítica a medios: El cantante cuestionó que se dé espacio a denuncias sin fundamentos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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