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Marta Fort reveló qué famosa estrella internacional intentó conquistar a Ricardo Fort: "Se lo quiso..."

La hija de Ricardo Fort dejó a todos impactados al compartir una historia inédita sobre los romances de El Comandante y su llamativo acercamiento a una figura de fama mundial. Aquí, la revelación de Marta Fort en MasterChef Celebrity.

5 nov 2026, 10:38
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Por estas horas, Marta Fort sorprendió al revelar una desconocida anécdota de su padre, Ricardo Fort, que involucra nada menos que a Madonna. Durante la última emisión de MasterChef Celebrity, la influencer contó que la reina del pop habría intentado conquistarlo durante una de sus noches de fiesta en Estados Unidos.

Todo ocurrió mientras conversaba con Julieta Nair Calvo en el reality culinario de Telefe. Las participantes empezaron a hablar sobre sus gustos musicales y la hija de El Comandante contó que disfruta mucho cantar canciones de Lady Gaga y Madonna. Fue a partir de ese comentario, que la actriz recordó la pasión que tenía el empresario por la música y, especialmente, por el tema Bad Romance.

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Intrigada por la historia, Julieta quiso saber si Ricardo Fort había tenido la oportunidad de conocer personalmente a Lady Gaga. Sin embargo, la respuesta de Marta tomó por sorpresa a su compañera y abrió la puerta a una revelación inesperada sobre la vida privada de su padre.

"No, pero salió de joda con Madonna y con Versace", lanzó la influencer, en referencia a la famosísima cantante estadounidense y a la diseñadora Donatella Versace. La confesión despertó inmediatamente la curiosidad de Julieta Nair Calvo, que quiso conocer más detalles de aquel encuentro.

Fue entonces cuando Marta Fort agregó un dato todavía más llamativo y aseguró que Madonna habría sentido atracción por su padre e incluso habría intentado seducirlo. "Madonna se lo quiso levantar", afirmó, dejando sorprendida a la actriz. Pero la influencer no se quedó ahí y cerró la anécdota con una frase que provocó risas en el estudio. "Era lastimosamente muy gay para ella", remató con humor.

Así las cosas, esta historia volvió a poner en escena el costado menos conocido de Ricardo Fort y sus experiencias durante los años que vivió en Estados Unidos, donde buscó desarrollar su carrera artística y consiguió relacionarse con importantes figuras del espectáculo internacional.

Cuál fue el lujoso regalo que Ricardo Fort le hizo a Guillermo Coppola y que Marta recordó en MasterChef Celebrity

Un regalo cargado de recuerdos familiares y una historia desconocida de Ricardo Fort se convirtieron en protagonistas de un momento especial en MasterChef Celebrity (Telefe). En plena jornada de competencia, Marta Fort sorprendió a Wanda Nara con una prenda que había pertenecido a su papá y que decidió obsequiarle después de enterarse de su gusto por ese tipo de abrigos.

La participante llegó al programa con un tapado del recordado empresario chocolatero y le explicó a la conductora el motivo de su elección. "Escuché una entrevista que te gustaban mis tapados", le contó. La reacción de Wanda fue inmediata y, al verlo, expresó con entusiasmo: "Este me encanta".

Fue entonces cuando Marta le reveló que había pensado especialmente en ella: "Pensé en vos y traje otro". Ante la curiosidad de la conductora por saber si se trataba de una de las prendas de Ricardo, la joven confirmó su procedencia y compartió el significado que tenía para ella. "Este era mi favorito de chica", confesó.

Encantada con el obsequio, Wanda también destacó la suavidad del tapado y recordó cómo debía sentirse cuando Marta lo usaba durante su infancia. "Es divino, claro, porque de chiquita lo tocabas y es re suavecito", comentó.

Pero la sorpresa no terminó ahí. Durante el intercambio, la conductora descubrió que la participante también había llevado chocolates de la empresa familiar y propuso compartirlos con Guillermo Coppola, quien formaba parte de la emisión. "Qué rico, vamos a darle uno a Guillermo, vení conmigo", lanzó.

Al acercarse al histórico representante de Diego Maradona, Marta aprovechó para contar una anécdota vinculada a su padre. "Mi viejo era fan. Le regaló un Rolex en su momento", reveló, sorprendiendo a los presentes.

Intrigada por aquella historia, Wanda quiso saber si ambos se conocían y le trasladó a Coppola lo que acababa de escuchar. El empresario confirmó el recuerdo y destacó la generosidad de Ricardo Fort: "Sí. Su papá era muy regalero, muy generoso y con Diego también".

Así, entre recuerdos familiares, un regalo especial y una historia ligada al mundo del espectáculo, Marta Fort volvió a compartir una anécdota que permitió conocer otra faceta de su padre.

     

 

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