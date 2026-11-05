Marta Fort reveló qué famosa estrella internacional intentó conquistar a Ricardo Fort: "Se lo quiso..."

Fue entonces cuando Marta Fort agregó un dato todavía más llamativo y aseguró que Madonna habría sentido atracción por su padre e incluso habría intentado seducirlo. "Madonna se lo quiso levantar", afirmó, dejando sorprendida a la actriz. Pero la influencer no se quedó ahí y cerró la anécdota con una frase que provocó risas en el estudio. "Era lastimosamente muy gay para ella", remató con humor.

Así las cosas, esta historia volvió a poner en escena el costado menos conocido de Ricardo Fort y sus experiencias durante los años que vivió en Estados Unidos, donde buscó desarrollar su carrera artística y consiguió relacionarse con importantes figuras del espectáculo internacional.

Cuál fue el lujoso regalo que Ricardo Fort le hizo a Guillermo Coppola y que Marta recordó en MasterChef Celebrity

Un regalo cargado de recuerdos familiares y una historia desconocida de Ricardo Fort se convirtieron en protagonistas de un momento especial en MasterChef Celebrity (Telefe). En plena jornada de competencia, Marta Fort sorprendió a Wanda Nara con una prenda que había pertenecido a su papá y que decidió obsequiarle después de enterarse de su gusto por ese tipo de abrigos.

La participante llegó al programa con un tapado del recordado empresario chocolatero y le explicó a la conductora el motivo de su elección. "Escuché una entrevista que te gustaban mis tapados", le contó. La reacción de Wanda fue inmediata y, al verlo, expresó con entusiasmo: "Este me encanta".

Fue entonces cuando Marta le reveló que había pensado especialmente en ella: "Pensé en vos y traje otro". Ante la curiosidad de la conductora por saber si se trataba de una de las prendas de Ricardo, la joven confirmó su procedencia y compartió el significado que tenía para ella. "Este era mi favorito de chica", confesó.

Encantada con el obsequio, Wanda también destacó la suavidad del tapado y recordó cómo debía sentirse cuando Marta lo usaba durante su infancia. "Es divino, claro, porque de chiquita lo tocabas y es re suavecito", comentó.

Pero la sorpresa no terminó ahí. Durante el intercambio, la conductora descubrió que la participante también había llevado chocolates de la empresa familiar y propuso compartirlos con Guillermo Coppola, quien formaba parte de la emisión. "Qué rico, vamos a darle uno a Guillermo, vení conmigo", lanzó.

Al acercarse al histórico representante de Diego Maradona, Marta aprovechó para contar una anécdota vinculada a su padre. "Mi viejo era fan. Le regaló un Rolex en su momento", reveló, sorprendiendo a los presentes.

Intrigada por aquella historia, Wanda quiso saber si ambos se conocían y le trasladó a Coppola lo que acababa de escuchar. El empresario confirmó el recuerdo y destacó la generosidad de Ricardo Fort: "Sí. Su papá era muy regalero, muy generoso y con Diego también".

Así, entre recuerdos familiares, un regalo especial y una historia ligada al mundo del espectáculo, Marta Fort volvió a compartir una anécdota que permitió conocer otra faceta de su padre.