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Netflix enamora a todos con la comedia romántica del año y es furor con su historia de amor

Esta comedia romántica con Zoey Deutch llegó a Netflix en 2026 y conquistó al público con una historia de pérdidas, mensajes inesperados y una oportunidad para volver a enamorarse.

Netflix enamora a todos con la comedia romántica del año y es furor con su historia de amor. (Foto: Archivo)

Netflix enamora a todos con la comedia romántica del año y es furor con su historia de amor. (Foto: Archivo)

Netflix volvió a apostar por una historia que encontró rápidamente su lugar entre las producciones más comentadas de la plataforma. Se trata de una comedia romántica con Zoey Deutch y Nick Robinson que combina emociones, situaciones inesperadas y una historia atravesada por el amor, el duelo y las segundas oportunidades.

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Con una duración de apenas 1 hora y 58 minutos, la película consiguió captar la atención del público y convertirse en uno de los estrenos destacados de junio de 2026.

El largometraje se titula "Mensajes de voz para Isabelle" y llegó al catálogo de Netflix el 19 de junio de 2026. La producción estadounidense reunió a un elenco encabezado por Zoey Deutch y Nick Robinson, dos intérpretes que sostienen el relato a partir de una conexión que se construye de una manera bastante particular.

La propuesta parte de una situación cotidiana que termina convirtiéndose en algo mucho más profundo. Una mujer atraviesa una pérdida devastadora y encuentra una forma de mantener el vínculo con una persona que ya no está. Sin embargo, lo que comienza como un hábito íntimo termina involucrando a un desconocido que recibe mensajes que nunca estuvieron destinados a él.

De qué trata Mensajes de voz para Isabelle en Netflix

La protagonista de la película es Jill, interpretada por Zoey Deutch, una joven que tiene una aspiración profesional muy clara: convertirse en pastelera. Mientras intenta avanzar hacia ese objetivo, trabaja en la cocina de un exigente chef llamado Bastien, un entorno laboral que también forma parte de los desafíos cotidianos que debe enfrentar.

Su vida está atravesada por una relación muy especial con su hermana menor, Isabelle, interpretada por Ciara Bravo. Las dos mantienen un vínculo estrecho y comparten conversaciones, confidencias y experiencias personales. Esa cercanía constituye uno de los pilares emocionales de la historia.

Isabelle padece fibrosis quística, una enfermedad que condiciona buena parte de su vida y la obliga a pasar largos períodos entre su habitación y el hospital. Su situación también repercute directamente en la relación con Jill, quien intenta acompañarla y compartir con ella diferentes momentos que, por las circunstancias de su salud, no siempre puede experimentar de la misma manera.

La película muestra cómo las hermanas construyen una complicidad a partir de pequeños gestos. Jill intenta acercarle experiencias relacionadas con las citas, las relaciones amorosas y las situaciones propias de la adolescencia. De esa manera, busca que Isabelle pueda sentirse parte de una vida cotidiana que muchas veces queda limitada por su enfermedad.

Sin embargo, la historia toma un rumbo mucho más doloroso cuando Isabelle muere. La pérdida deja a Jill completamente devastada y modifica su manera de relacionarse con el mundo que la rodea.

A partir de ese momento, la protagonista debe encontrar una forma de convivir con la ausencia. La película no presenta el duelo como un proceso sencillo ni inmediato. Por el contrario, muestra cómo Jill intenta conservar una conexión emocional con su hermana a través de un hábito que termina siendo determinante para el desarrollo de toda la trama.

El encuentro inesperado entre Zoey Deutch y Nick Robinson

Después de la muerte de Isabelle, Jill encuentra una manera particular de seguir hablándole. La joven continúa llamando al antiguo número telefónico de su hermana y deja mensajes de voz en los que comparte situaciones de su vida, preocupaciones, experiencias y confesiones personales.

Para ella, esas llamadas representan una forma de mantener viva una conversación que ya no puede tener de manera presencial. No espera recibir una respuesta ni imagina que alguien más pueda escuchar lo que cuenta.

Sin embargo, existe un detalle que desconoce: el número telefónico de Isabelle fue reasignado a otra persona.

El nuevo propietario de esa línea es Wes, un agente inmobiliario de Austin interpretado por Nick Robinson. El personaje comienza a recibir los mensajes de Jill sin conocer inicialmente el contexto emocional que existe detrás de cada audio.

La película construye así una relación que comienza antes de que exista un verdadero encuentro entre los protagonistas. Mientras Jill cree que sigue hablando con Isabelle, Wes se convierte involuntariamente en el destinatario de sus pensamientos más personales.

Ese recurso narrativo funciona como el principal motor de la historia y permite introducir situaciones románticas, momentos de humor y conflictos relacionados con la confianza.

El elenco principal de Mensajes de voz para Isabelle

  • Zoey Deutch
  • Nick Robinson
  • Nick Offerman
  • Lukas Gage
  • Harry Shum Jr.
  • Ciara Bravo
  • Megan Danso
  • Toby Sandeman
  • Leah McKendrick
  • Spencer Lord

Tráiler oficial de Mensajes de voz para Isabelle en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: La plataforma lanzó una comedia romántica de 2026 que es furor.
  • Trama: Trata sobre una joven que, tras la muerte de su hermana, envía mensajes de voz a su antiguo número.
  • Protagonistas: Zoey Deutch y Nick Robinson protagonizan esta historia de amor y duelo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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