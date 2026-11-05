Netflix enamora a todos con la comedia romántica del año y es furor con su historia de amor

De qué trata Mensajes de voz para Isabelle en Netflix

La protagonista de la película es Jill, interpretada por Zoey Deutch, una joven que tiene una aspiración profesional muy clara: convertirse en pastelera. Mientras intenta avanzar hacia ese objetivo, trabaja en la cocina de un exigente chef llamado Bastien, un entorno laboral que también forma parte de los desafíos cotidianos que debe enfrentar.

Su vida está atravesada por una relación muy especial con su hermana menor, Isabelle, interpretada por Ciara Bravo. Las dos mantienen un vínculo estrecho y comparten conversaciones, confidencias y experiencias personales. Esa cercanía constituye uno de los pilares emocionales de la historia.

Isabelle padece fibrosis quística, una enfermedad que condiciona buena parte de su vida y la obliga a pasar largos períodos entre su habitación y el hospital. Su situación también repercute directamente en la relación con Jill, quien intenta acompañarla y compartir con ella diferentes momentos que, por las circunstancias de su salud, no siempre puede experimentar de la misma manera.

La película muestra cómo las hermanas construyen una complicidad a partir de pequeños gestos. Jill intenta acercarle experiencias relacionadas con las citas, las relaciones amorosas y las situaciones propias de la adolescencia. De esa manera, busca que Isabelle pueda sentirse parte de una vida cotidiana que muchas veces queda limitada por su enfermedad.

Sin embargo, la historia toma un rumbo mucho más doloroso cuando Isabelle muere. La pérdida deja a Jill completamente devastada y modifica su manera de relacionarse con el mundo que la rodea.

A partir de ese momento, la protagonista debe encontrar una forma de convivir con la ausencia. La película no presenta el duelo como un proceso sencillo ni inmediato. Por el contrario, muestra cómo Jill intenta conservar una conexión emocional con su hermana a través de un hábito que termina siendo determinante para el desarrollo de toda la trama.

El encuentro inesperado entre Zoey Deutch y Nick Robinson

Después de la muerte de Isabelle, Jill encuentra una manera particular de seguir hablándole. La joven continúa llamando al antiguo número telefónico de su hermana y deja mensajes de voz en los que comparte situaciones de su vida, preocupaciones, experiencias y confesiones personales.

Para ella, esas llamadas representan una forma de mantener viva una conversación que ya no puede tener de manera presencial. No espera recibir una respuesta ni imagina que alguien más pueda escuchar lo que cuenta.

Sin embargo, existe un detalle que desconoce: el número telefónico de Isabelle fue reasignado a otra persona.

El nuevo propietario de esa línea es Wes, un agente inmobiliario de Austin interpretado por Nick Robinson. El personaje comienza a recibir los mensajes de Jill sin conocer inicialmente el contexto emocional que existe detrás de cada audio.

La película construye así una relación que comienza antes de que exista un verdadero encuentro entre los protagonistas. Mientras Jill cree que sigue hablando con Isabelle, Wes se convierte involuntariamente en el destinatario de sus pensamientos más personales.

Ese recurso narrativo funciona como el principal motor de la historia y permite introducir situaciones románticas, momentos de humor y conflictos relacionados con la confianza.

El elenco principal de Mensajes de voz para Isabelle

Zoey Deutch

Nick Robinson

Nick Offerman

Lukas Gage

Harry Shum Jr.

Ciara Bravo

Megan Danso

Toby Sandeman

Leah McKendrick

Spencer Lord

Tráiler oficial de Mensajes de voz para Isabelle en Netflix