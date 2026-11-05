Qué ver en Netflix: se estrenó la nueva temporada de la serie más vista y tiene 6 capítulos

De qué trata la serie Palomas negras en Netflix

El argumento de Palomas negras no se limita a los conflictos personales de sus protagonistas.

La primera temporada construyó una trama en la que el espionaje, los intereses políticos y las operaciones clandestinas terminaron conectándose de manera directa.

El asesinato del amante de Helen fue el punto de partida de una investigación que permitió descubrir una red de secretos mucho más amplia.

La protagonista tuvo que enfrentarse a las consecuencias de haber compartido información confidencial durante una década. Al mismo tiempo, Sam quedó involucrado en una situación que fue mucho más allá de su misión inicial de protección.

Según la sinopsis oficial en Netflix: "Una espía encubierta casada con un político se apoya en su viejo amigo sicario para cumplir misiones clandestinas… y mantener su frágil doble vida".

La segunda temporada partirá de ese escenario para ampliar los conflictos y presentar nuevas amenazas.

Keira Knightley interpreta a una mujer con una vida completamente diferente

Uno de los principales atractivos de Palomas negras es la presencia de Keira Knightley en el papel de Helen Webb.

La actriz, reconocida mundialmente por su participación en la saga Piratas del Caribe, asumió un personaje alejado de la imagen que muchos espectadores tienen de ella. En esta ocasión, interpreta a una mujer que aparenta llevar una vida familiar estable, pero que esconde una actividad secreta vinculada al espionaje.

Helen está casada con un importante político británico y es madre de familia. Desde afuera, su vida parece responder a la imagen de una esposa y madre convencional. Sin embargo, detrás de esa fachada existe una realidad completamente diferente.

Durante diez años, la protagonista vendió información confidencial de su marido a una organización clandestina conocida como Palomas negras.

Su trabajo consistió en obtener secretos y transmitirlos a quienes necesitaban esa información. La situación se mantuvo bajo control durante mucho tiempo, hasta que un acontecimiento cambió radicalmente el rumbo de su historia.

El asesinato de su amante desencadenó una serie de acontecimientos que amenazaron con dejar al descubierto su verdadera identidad.

Qué se sabe de la segunda temporada de Palomas negras

La nueva entrega llegará con la intención de profundizar en las consecuencias de los acontecimientos anteriores.

La historia volverá a reunir a Helen y Sam, que tendrán que afrontar un escenario todavía más complejo. Los problemas que dejaron atrás no desaparecerán y el pasado de la organización clandestina continuará teniendo un peso importante en sus vidas.

La incorporación de nuevos personajes también permitirá ampliar el universo de la serie y sumar diferentes intereses a una historia en la que las apariencias nunca son suficientes para conocer las verdaderas intenciones de cada protagonista.

La producción buscará mantener el equilibrio entre acción, suspenso y drama personal que caracterizó a los primeros seis episodios.

Cuándo se estrena la temporada 2 de Palomas negras en Netflix

La segunda temporada de Palomas negras tiene previsto su estreno el jueves 5 de noviembre de 2026, según la información publicada sobre el lanzamiento.

La serie estará disponible dentro del catálogo de Netflix, donde también se encuentra su primera temporada.

Con Keira Knightley nuevamente al frente, el regreso de Ben Whishaw y una historia que promete ampliar sus conflictos internacionales, Palomas negras buscará repetir el impacto que consiguió durante su primera aparición en Netflix.

Tráiler oficial de Palomas negras: Temporada 2 en Netflix