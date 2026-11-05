La hija de José Luis Gioia contó cómo sigue el actor tras sufrir un ACV isquémico: los detalles de su recuperación

"Está mucho mejor. Está bien, se está recuperando. Tiene que recuperar fuerza para caminar bien. De a poco iremos viendo cómo progresa", precisó la hija del actor.

En ese sentido, explicó que el artista seguirá un tiempo en la clínica para estar bajo el cuidado de los profesionales y la espera del parte médico con detalles más específicos. "Estaremos un tiempito ahí, recuperando, por suerte", expresó aliviada por la mejora en la salud de su papá.

En tanto, Sofía aclaró que al momento del malestar que evidenció su padre, él no se encontraba filmando la segunda temporada de la serie Menem. "Estaba en proceso de filmar, pero no estaba en la filmación cuando sucedió", aclaró.

Por qué estuvo internado José Luis Gioia

José Luis Gioia fue internado y a luego de varios días recibió el alta médica. Maribel Leone contó los detalles de la salud del actor y humorista en Mercuriali 1079 por El Observador 107.9

"Ingresó con un ACV isquémico y la verdad que estuvo muy grave, en coma y con asistencia respiratoria, lo contamos ahora porque ya está mejor y ya recibió el alta", explicó la periodista.

En ese sentido, indicó que el actor, acompañado de cerca por su familia, superó esa complicada situación de salud y fue traslalado a otra clínica tras recibir el alta.

"Estuvo aproximadamente una semana en coma, el 17 lo empezaron a despertar y respondió bien a los estímulos. El día 30 recibió el alta y está haciendo rehabilitación en la Clínica Alcla", agregó la periodista sobre la salud de José Luis Gioia.