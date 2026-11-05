Cookies de chocolate y almendras: la receta fácil para hacer unas galletitas irresistibles

3. Agregar los ingredientes secos: tamizar e incorporar la harina, el cacao amargo y el polvo de hornear. Mezclar con una cuchara o espátula hasta formar una masa uniforme, sin amasar en exceso.

4. Llevar a la heladera: refrigerar la masa durante 30 minutos.

5. Picar las almendras: cortarlas en trozos pequeños y reservarlas en un plato o recipiente.

6. Formar las cookies: retirar la masa fría y dividirla en 15 porciones de entre 40 y 50 gramos cada una. Formar bolitas y rebozarlas con las almendras picadas.

7. Preparar para el horneado: colocar las bolitas sobre una placa enmantecada o cubierta con una manta microperforada de silicona. Dejar espacio entre cada una y aplastar ligeramente la superficie.

8. Hornear: cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 10 a 15 minutos. El tiempo dependerá de la textura deseada:

10 minutos: el centro queda más suave y húmedo, con una consistencia similar a la de un brownie.

15 minutos: las cookies adquieren una textura más firme y uniforme.

9. Dejar enfriar: retirar del horno cuando todavía se sientan suaves al tacto. Al enfriarse, tomarán cuerpo y adquirirán una consistencia más firme.