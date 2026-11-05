En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Chocolate
Galletitas
Cocina

Cookies de chocolate y almendras: la receta fácil para hacer unas galletitas irresistibles

Una receta casera que combina cacao amargo, manteca y almendras para preparar alrededor de 15 cookies, ideales para acompañar el desayuno o la merienda.

Cookies de chocolate y almendras: esta receta permite obtener alrededor de 15 unidades.

Cookies de chocolate y almendras: esta receta permite obtener alrededor de 15 unidades.

Las cookies de chocolate y almendras son una opción ideal para darse un gusto en el desayuno o la merienda. Esta receta permite preparar 15 unidades, con una masa de cacao amargo, manteca y vainilla que aporta un sabor exquisito.

Leé también Cookies de avena y banana: la receta casera para hacer las galletitas saludables del momento
cookies de avena y banana: la receta casera para hacer las galletitas saludables del momento

Ingredientes para preparar cookies de chocolate y almendras

  • 30 g de cacao amargo

  • 170 g de harina 0000

  • 1/2 cucharadita de polvo de hornear

  • 120 g de manteca a punto pomada

  • 140 g de azúcar

  • Esencia de vainilla, cantidad necesaria

  • 1 huevo

  • 100 g de almendras picadas

Cómo preparar cookies de chocolate y almendras, paso a paso

(La receta corresponde al canal de YouTube del cocinero Matías Chavero)

1. Preparar la base: colocar en un recipiente la manteca a punto pomada, la esencia de vainilla y el azúcar. Mezclar durante 3 minutos.

2. Incorporar el huevo: agregarlo a la preparación y batir durante 3 minutos adicionales.

3. Agregar los ingredientes secos: tamizar e incorporar la harina, el cacao amargo y el polvo de hornear. Mezclar con una cuchara o espátula hasta formar una masa uniforme, sin amasar en exceso.

4. Llevar a la heladera: refrigerar la masa durante 30 minutos.

5. Picar las almendras: cortarlas en trozos pequeños y reservarlas en un plato o recipiente.

6. Formar las cookies: retirar la masa fría y dividirla en 15 porciones de entre 40 y 50 gramos cada una. Formar bolitas y rebozarlas con las almendras picadas.

7. Preparar para el horneado: colocar las bolitas sobre una placa enmantecada o cubierta con una manta microperforada de silicona. Dejar espacio entre cada una y aplastar ligeramente la superficie.

8. Hornear: cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 10 a 15 minutos. El tiempo dependerá de la textura deseada:

  • 10 minutos: el centro queda más suave y húmedo, con una consistencia similar a la de un brownie.

  • 15 minutos: las cookies adquieren una textura más firme y uniforme.

9. Dejar enfriar: retirar del horno cuando todavía se sientan suaves al tacto. Al enfriarse, tomarán cuerpo y adquirirán una consistencia más firme.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Chocolate Galletitas Recetas Cocina
Notas relacionadas
Galletitas de chocolate: la receta súper fácil e irresistible para hacer en casa
Cómo ventilar un baño sin ventanas: el consejo de un arquitecto para evitar la humedad y los malos olores
Un detalle escalofriante del hotel donde murió Renata salió a la luz: las imágenes de las ventanas que desataron indignación

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar