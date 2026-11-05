Cookies de chocolate y almendras: la receta fácil para hacer unas galletitas irresistibles

Las cookies de chocolate y almendras son una opción ideal para darse un gusto en el desayuno o la merienda. Esta receta permite preparar 15 unidades, con una masa de cacao amargo, manteca y vainilla que aporta un sabor exquisito.
Una receta casera que combina cacao amargo, manteca y almendras para preparar alrededor de 15 cookies, ideales para acompañar el desayuno o la merienda.
Cookies de chocolate y almendras: esta receta permite obtener alrededor de 15 unidades.
Las cookies de chocolate y almendras son una opción ideal para darse un gusto en el desayuno o la merienda. Esta receta permite preparar 15 unidades, con una masa de cacao amargo, manteca y vainilla que aporta un sabor exquisito.
30 g de cacao amargo
170 g de harina 0000
1/2 cucharadita de polvo de hornear
120 g de manteca a punto pomada
140 g de azúcar
Esencia de vainilla, cantidad necesaria
1 huevo
100 g de almendras picadas
(La receta corresponde al canal de YouTube del cocinero Matías Chavero)
1. Preparar la base: colocar en un recipiente la manteca a punto pomada, la esencia de vainilla y el azúcar. Mezclar durante 3 minutos.
2. Incorporar el huevo: agregarlo a la preparación y batir durante 3 minutos adicionales.
3. Agregar los ingredientes secos: tamizar e incorporar la harina, el cacao amargo y el polvo de hornear. Mezclar con una cuchara o espátula hasta formar una masa uniforme, sin amasar en exceso.
4. Llevar a la heladera: refrigerar la masa durante 30 minutos.
5. Picar las almendras: cortarlas en trozos pequeños y reservarlas en un plato o recipiente.
6. Formar las cookies: retirar la masa fría y dividirla en 15 porciones de entre 40 y 50 gramos cada una. Formar bolitas y rebozarlas con las almendras picadas.
7. Preparar para el horneado: colocar las bolitas sobre una placa enmantecada o cubierta con una manta microperforada de silicona. Dejar espacio entre cada una y aplastar ligeramente la superficie.
8. Hornear: cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 10 a 15 minutos. El tiempo dependerá de la textura deseada:
10 minutos: el centro queda más suave y húmedo, con una consistencia similar a la de un brownie.
15 minutos: las cookies adquieren una textura más firme y uniforme.
9. Dejar enfriar: retirar del horno cuando todavía se sientan suaves al tacto. Al enfriarse, tomarán cuerpo y adquirirán una consistencia más firme.