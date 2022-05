"Baby, nos declaraste la guerra. Nosotros la aceptamos. A vencer o morir": el intimidante mensaje de un referente de Milei

En redes sociales, escribió un mensaje intimidante contra Baby Etchecopar.

"Baby Etchecopar, así que querés querellar a Milei? Vos, difamador máximo de la radiodifusión argentina, me has dicho a mi mercenario, que cobro para postear. Nos declaraste la guerra. Nosotros la aceptamos. A vencer o morir. Todavía no sabés lo que es el liberalismo en combate", escribió Maslatón en sus redes sociales.